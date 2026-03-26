Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экскурсии сменили правила игры: как новый закон изменит прогулки по историческим местам
Топливо для вечного двигателя: ученые нашли молекулу, которая может замедлить старение клеток
Вместо рассвета — привычная суета: вечерний рейс до Вологды теперь приходит в удобное время
Рубильник вместо уговоров: на Камчатке ввели сверхжесткий режим охоты на неплательщиков
Ловушка предоплаты: в Томске мебельный салон превратил жизнь 35 семей в судебный кошмар
Большой брат на трассе: вологодские дороги охватывает сеть камер с безжалостным алгоритмом
Миллионы в воздух: в Находке вскрыли схему распила оборонного заказа на 18 миллионов
Шрам на всю жизнь: в Уссурийске суд наказал чиновницу, разрушившую мир опекунской семьи
Рекорды на стройплощадке: власти форсируют запуск огромного медцентра в Череповце

История отливается в бронзе: Череповец устанавливает памятник, вызывающий споры у горожан

Россия » Северо-Запад » Вологда

Череповец вскрывает исторический пласт. В городе металлургов зафиксировали победителя конкурса на создание памятника И. В. Сталину и И. П. Бардину. Бронзовая точка в идеологической дискуссии доверена подмосковному скульптору Илье Коротченко. Бюджеты на экономический рост региона — вещь измеримая, а градостроительные метафоры — нет.

Жилой дом на площади Металлургов, Череповец
Фото: commons.wikimedia.org by Mary Linnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жилой дом на площади Металлургов, Череповец

Череповец закует историю в бронзу

Площадка у дома №8 на улице Металлургов станет точкой сборки противоречивых смыслов. Выбор пал на внешнего подрядчика: из восьми эскизов семь приехали из Москвы и области. Местный проект Евгения Калачева остался в тени. Экспертиза эскиза-победителя — вопрос ближайшего будущего, пока проект окружен вакуумом секретности.

"Скульптурная композиция в городской среде всегда меняет паттерны поведения прохожих. Когда мы говорим о памятниках эпохи, мы не просто отливаем металл, мы закрепляем в бетоне социально-политический вектор территории", — отметил в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Контекст и федеральный резонанс

Череповец вплетает реформу системы управления в общую канву урбанистических перемен. Однако установка монумента — это не демонтаж горки в парке. Это идеологический жест, который ветераны ЧерМК активно проталкивают в федеральную повестку.

Критерий Параметр проекта
География авторов Москва и Подмосковье
Статус локации Улица Металлургов

Разрыв между единым дизайн-кодом и историческим символизмом очевиден. Город ищет опору, но находит ее в тяжелых формах прошлого.

"Инфраструктура требует не памятников, а капитальных вложений в сети. Износ коммуникаций не лечится установкой бронзовых бюстов, как бы не хотелось обрамить это в красивую патриотическую рамку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Работа Коротченко в Череповце — это тест на прочность местной идентичности. В то время как область тратит силы на развитие опорной транспортной сети, Череповец застывает в попытке ретроспективного диалога.

"Мы фиксируем демографический отток, но вместо инструментов по удержанию молодежи обсуждаем монументальную пропаганду. Важно понимать, что именно транслирует этот объект для будущих поколений", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Почему выбран не местный скульптор?

Конкурсная комиссия оценивала эскизы по критериям художественного мастерства и опыта авторов в создании крупных форм. Специалист из Подмосковья предложил проект, который прошел отбор по квалификационным параметрам.

Как памятник повлияет на облик улицы?

Монумент станет доминантой на улице Металлургов, нарушая текущую стилистику ликвидации ветхого городского фонда.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, демограф Елена Романова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Мир. Новости мира
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Миллиарды против людей: во Владивостоке сопки превращают в фундаменты, не спрашивая хозяев
История отливается в бронзе: Череповец устанавливает памятник, вызывающий споры у горожан
Цифровой гербарий за бешеные деньги: в Магадане цветочные дельцы оставили мужчину с пустым кошельком
Ход конем от энергетиков: мартовские квитанции в Саратовской области станут пустыми для тысяч семей
Месть за отказ кормить Украину даром: ЕС нашёл рычаг давления на Венгрию
Вода из-под крана портит кожу каждый день: эти факторы делают лицо сухим и уставшим
Иммунитет сбился с пути: как врачам удалось дважды перезагрузить систему смертельно больному
Перекопать нельзя оставить: почему ремонт Петрозаводской в Вологде растянули на несколько лет
Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками
Пытка бетонной коробкой окончена: эти новые схемы расстановки создают динамику в компактном жилье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.