Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологда вновь перекраивает карту своих улиц. На очереди — Петрозаводская. Контракт на работы подписан. Техника выйдет на участок от Можайского, как только высохнет грунт.

Фото: Wikipedia by Usadboved, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Петрозаводская под скальпелем

Город продолжает нацпроект Инфраструктура для жизни. В планах — замена асфальта, бордюров и обустройство тротуаров. Стандарт качества диктует новый дизайн-код. Улицы избавляются от визуального хаоса.

"Дороги — это кровеносная система. Если в Вологде не связать ремонт покрытия с заменой коммуникаций, мы получим вечную латочную хирургию. Петрозаводская — показательный пример такой увязки бюджетов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инженерные артерии города

Под землей работа кипит с февраля. Коммунальщики меняют инженерные сети, пока асфальт еще спит. Проложено 300 метров труб. Осталось еще 400. Этот этап критичен для долговечности полотна.

Власти проводят масштабное перераспределение полномочий. Теперь каждый этап стройки под жестким контролем. Старый фонд уступает место новой логистике. Ликвидация ветхого жилья лишь подстегивает развитие городских территорий.

Объект Статус
Петрозаводская Контракт подписан, работы идут
ул. Конева Завершение цикла

Тем временем, экономика Вологды показывает неоднородную динамику. Строительный сектор остается драйвером, несмотря на турбулентность рынков. Город меняется ради людей.

"Жители часто жалуются на то, что после дорожников приходят службы ЖКХ и снова вскрывают свежий асфальт. Сейчас это исключено. Технологическая дисциплина стала жестче. Вопрос только в качестве материалов", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Цифры и сроки

Бюджет проекта — 145 миллионов рублей. Финал работ запланирован на 2027 год. Параллельно город обновляет Лермонтова и Сергея Орлова. Каждую локацию связывает общая цель — повышение мобильности.

"Благоустройство — это не просто покраска бордюров. Это создание каркаса для комфортной жизни. Улицы должны перестать быть просто транзитом для авто", — заявила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о капитальном ремонте

Почему ремонт растянут до 2027 года?

Работы ведутся комплексно, включая замену глубоких инженерных коммуникаций, что требует поэтапного согласования и технологических пауз.

Хватит ли выделенных 145 миллионов на все работы?

Бюджет рассчитывается исходя из сметных нормативов, учитывающих стоимость материалов и специфику городской застройки.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

