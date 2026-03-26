Саратовский транспортный узел затянуло в петлю тарифного парадокса. Пока федеральный центр вливает миллиарды в "наземное метро", местная администрация выставляет счет пассажирам. Решение поднять стоимость проезда в трамваях до 33 рублей выглядит как открытый демарш против позиции спикера Госдумы. Горожанам предложили оплатить из своего кармана комфорт, который наступит только в октябре 2026 года.
Официальный Саратов выбрал тактику блицкрига. Внеочередное заседание городской думы, один вопрос в повестке и резкое "с голоса" внесение правок по тарифам. Аргументация стандартная: запчасти, электроэнергия и инфляционное давление. Мэрия утверждает, что содержание сетей съедает бюджет быстрее, чем строительный бум успевает наполнять казну.
"Ситуация с МУПП "СГЭТ" критическая. Рост тарифа — это не прихоть, а попытка сбалансировать региональный бюджет в условиях недофинансирования операционных расходов. Без индексации предприятие просто встанет из-за долгов за ток", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Однако за сухими цифрами скрывается лукавство. Ранее чиновники обещали: трамваи останутся "островком стабильности", пока идет реконструкция. Реальность оказалась жестче. Пассажиры маршрута № 9Д уже фиксируют списания по 30 рублей по карте. Транспортная система города превращается в капкан для кошелька, где обещания политиков разбиваются об отчеты бухгалтеров.
Конфликт интересов здесь достигает апогея. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо запрещал трогать тарифы, ссылаясь на то, что подвижной состав закупается на федеральные гранты, а не в кредит. Пять миллиардов рублей должны были заморозить ценник. Но местная вертикаль власти, кажется, решила, что скрытое напряжение в обществе — допустимая цена за латание дыр в смете.
|Способ оплаты
|Новый тариф (руб.)
|Наличный расчет
|33
|Безналичный расчет
|30
|Автобусы (брутто)
|37
"Когда инфраструктура благоустройства находится в стадии демонтажа, повышать плату — стратегическая ошибка. Трамвай сейчас — не услуга, а полоса препятствий. Логично было бы дождаться финала стройки", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Город фактически игнорирует статус "скоростного трамвая" как социального проекта. Вместо популяризации эко-транспорта саратовцы получают стимул пересесть на личные авто, что еще сильнее добьет и без того разбитые городские магистрали. Трамвайные рельсы в их нынешнем виде — это не путь в будущее, а способ выкачивания ликвидности из населения.
Кто именно нажал на финансовый курок — МУПП "СГЭТ" или правительственная концессия — остается загадкой. Ответственность размыта между структурами. Пока чиновники делят полномочия, пассажиры сталкиваются с тем, что сервис не растет пропорционально цене. Обновление сети затягивается, а дефекты проявляются быстрее, чем подрядчики успевают устранять брак по гарантии.
"Тарифы ЖКХ и транспорта всегда идут в связке с износом сетей. В Саратове износ критический. Повышение цены проезда — это налог на стагнацию. Если деньги не пойдут на модернизацию ТП, мы увидим коллапс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Проект скоростного трамвая должен был стать витриной достижений региона. Вместо этого он становится примером управленческого хаоса. Когда строительные работы выходят из графика, а ценник за вход в вагон растет вопреки окрикам из Москвы, доверие к муниципальным инициативам обнуляется. В сухом остатке — саратовцы платят за обещания, которые пока существуют только на рендерах, сообщает "Версия Саратов".
Мэрия связывает это с резким ростом расходов на эксплуатацию парка, увеличением стоимости запчастей и необходимостью индексации зарплат водителям.
Администрация сохраняет дифференцированный подход: 30 рублей по карте против 33 рублей при оплате наличными, чтобы стимулировать прозрачность платежей.
Завершение первого этапа реконструкции маршрутов №3, 6, 8 и 9 намечено на октябрь 2026 года. До этого момента транспортная схема останется временной.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.