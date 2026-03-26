Россия » Поволжье

Саратовский транспортный узел затянуло в петлю тарифного парадокса. Пока федеральный центр вливает миллиарды в "наземное метро", местная администрация выставляет счет пассажирам. Решение поднять стоимость проезда в трамваях до 33 рублей выглядит как открытый демарш против позиции спикера Госдумы. Горожанам предложили оплатить из своего кармана комфорт, который наступит только в октябре 2026 года.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Логика кассового разрыва: почему вырос тариф

Официальный Саратов выбрал тактику блицкрига. Внеочередное заседание городской думы, один вопрос в повестке и резкое "с голоса" внесение правок по тарифам. Аргументация стандартная: запчасти, электроэнергия и инфляционное давление. Мэрия утверждает, что содержание сетей съедает бюджет быстрее, чем строительный бум успевает наполнять казну.

"Ситуация с МУПП "СГЭТ" критическая. Рост тарифа — это не прихоть, а попытка сбалансировать региональный бюджет в условиях недофинансирования операционных расходов. Без индексации предприятие просто встанет из-за долгов за ток", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Однако за сухими цифрами скрывается лукавство. Ранее чиновники обещали: трамваи останутся "островком стабильности", пока идет реконструкция. Реальность оказалась жестче. Пассажиры маршрута № 9Д уже фиксируют списания по 30 рублей по карте. Транспортная система города превращается в капкан для кошелька, где обещания политиков разбиваются об отчеты бухгалтеров.

Тень Володина: игнорирование федеральных директив

Конфликт интересов здесь достигает апогея. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо запрещал трогать тарифы, ссылаясь на то, что подвижной состав закупается на федеральные гранты, а не в кредит. Пять миллиардов рублей должны были заморозить ценник. Но местная вертикаль власти, кажется, решила, что скрытое напряжение в обществе — допустимая цена за латание дыр в смете.

Способ оплаты Новый тариф (руб.)
Наличный расчет 33
Безналичный расчет 30
Автобусы (брутто) 37

"Когда инфраструктура благоустройства находится в стадии демонтажа, повышать плату — стратегическая ошибка. Трамвай сейчас — не услуга, а полоса препятствий. Логично было бы дождаться финала стройки", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Город фактически игнорирует статус "скоростного трамвая" как социального проекта. Вместо популяризации эко-транспорта саратовцы получают стимул пересесть на личные авто, что еще сильнее добьет и без того разбитые городские магистрали. Трамвайные рельсы в их нынешнем виде — это не путь в будущее, а способ выкачивания ликвидности из населения.

Инфраструктурный тупик и концессионные риски

Кто именно нажал на финансовый курок — МУПП "СГЭТ" или правительственная концессия — остается загадкой. Ответственность размыта между структурами. Пока чиновники делят полномочия, пассажиры сталкиваются с тем, что сервис не растет пропорционально цене. Обновление сети затягивается, а дефекты проявляются быстрее, чем подрядчики успевают устранять брак по гарантии.

"Тарифы ЖКХ и транспорта всегда идут в связке с износом сетей. В Саратове износ критический. Повышение цены проезда — это налог на стагнацию. Если деньги не пойдут на модернизацию ТП, мы увидим коллапс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Проект скоростного трамвая должен был стать витриной достижений региона. Вместо этого он становится примером управленческого хаоса. Когда строительные работы выходят из графика, а ценник за вход в вагон растет вопреки окрикам из Москвы, доверие к муниципальным инициативам обнуляется. В сухом остатке — саратовцы платят за обещания, которые пока существуют только на рендерах, сообщает "Версия Саратов".

Ответы на популярные вопросы о повышении цен

Почему проезд подорожал именно сейчас?

Мэрия связывает это с резким ростом расходов на эксплуатацию парка, увеличением стоимости запчастей и необходимостью индексации зарплат водителям.

Какая разница между наличным и безналичным расчетом?

Администрация сохраняет дифференцированный подход: 30 рублей по карте против 33 рублей при оплате наличными, чтобы стимулировать прозрачность платежей.

Когда достроят скоростной трамвай?

Завершение первого этапа реконструкции маршрутов №3, 6, 8 и 9 намечено на октябрь 2026 года. До этого момента транспортная схема останется временной.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
