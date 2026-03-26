Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками

Нижегородская область задраивает люки: с апреля на водоемах региона объявляется режим тишины. Природа уходит на "больничный" для воспроизводства, а любителям закинуть удочку придется пересмотреть свои привычки. Рыбнадзор расчехляет радары, штрафы достигают неприличных сумм, а обычная лодка с мотором превращается в запретный плод. В 2026 году правила игры стали жестче, а надзор — технологичнее.

Сроки ограничений: от Оки до Горьковского моря

График нереста в регионе рваный. Первой на карантин уходит Ока — здесь ограничения вступают в силу уже с 1 апреля. Чебоксарское водохранилище закроется 10 апреля, а Горьковское море даст рыбакам передышку до середины месяца. Это время, когда благосостояние граждан не поможет откупиться на месте — патрулирование будет тотальным. До конца апреля также табуированы зимовальные ямы — святая святых речной фауны.

"Нерестовый запрет — это не прихоть чиновников, а вопрос выживания популяции. Когда рынок труда лихорадит, многие пытаются сделать рыбу источником дохода, но ущерб от браконьерства в этот период невосполним годами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Петрович Степанов.

Устав рыбака: что разрешено и что под запретом

Рыбалка не умирает совсем, но сжимается до рамок жесткого аскетизма. Хочешь ловить — стой на берегу. Одна удочка, два крючка, пять килограммов в одни руки. Забудь про спиннинг, сети и тем более взрывчатку. Если ваша машина забита снастями, лучше оставить их в багажнике. Лодки с мотором — под строгим запретом, исключение сделано только для переправы на острова без расчехления снастей.

Вид рыбы Минимальный размер (см) Судак, Сазан 40 Щука 32 Сом пресноводный 90 Лещ 25

Особое внимание — инфраструктуре. Власти активно внедряют новые стандарты, и даже экология города теперь под прицелом: мусорить на берегах станет в разы дороже. Запрещен вылов краснокнижных видов: осетровых, хариуса и форели. За каждую такую особь придется выложить целое состояние, сопоставимое со стоимостью авиабилетов в Европу.

"Муниципальные нормативы в период нереста синхронизированы с федеральными. Любая попытка обустроить незаконный причал или СНТ в водоохранной зоне сейчас вызовет мгновенную реакцию прокуратуры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Цена ошибки: от штрафа до уголовки

Система не прощает ошибок. Обычный "залет" обойдется гражданину в 5 тысяч рублей плюс конфискация лодки. Но если вы решили поиграть в промышленный масштаб или зашли на нерестилище с электроудочкой — готовьте 500 тысяч. В Нижегородской области рейды проводят совместно с полицией и Росгвардией. Ущерб за каждую выловленную хвостатую единицу в нерест удваивается автоматически, сообщает NewsNN.ru.

"Бюджеты регионов рассчитывают на сознательность граждан, но система штрафов работает как часы. Инвестиции в рыбоохрану за последние годы выросли, техническое оснащение позволяет видеть нарушителя ночью за километры", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о нерестовом запрете

Можно ли ловить на спиннинг с берега?

Нет. В период нерестового запрета спиннинг считается запрещенным орудием лова. Разрешены только поплавочные и донные удочки.

Нужно ли отпускать рыбу, если она меньше установленного размера?

Да, незамедлительно. Измерение производится от рыла до средних лучей хвостового плавника. Малек должен жить.

Распространяется ли запрет на частные пруды?

Если водоем находится в частной собственности и не имеет связи с естественными речными системами, правила могут отличаться, но базовые экологические нормы обязательны.

