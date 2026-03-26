Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками

Нижегородская область задраивает люки: с апреля на водоемах региона объявляется режим тишины. Природа уходит на "больничный" для воспроизводства, а любителям закинуть удочку придется пересмотреть свои привычки. Рыбнадзор расчехляет радары, штрафы достигают неприличных сумм, а обычная лодка с мотором превращается в запретный плод. В 2026 году правила игры стали жестче, а надзор — технологичнее.
График нереста в регионе рваный. Первой на карантин уходит Ока — здесь ограничения вступают в силу уже с 1 апреля. Чебоксарское водохранилище закроется 10 апреля, а Горьковское море даст рыбакам передышку до середины месяца. Это время, когда благосостояние граждан не поможет откупиться на месте — патрулирование будет тотальным. До конца апреля также табуированы зимовальные ямы — святая святых речной фауны.
"Нерестовый запрет — это не прихоть чиновников, а вопрос выживания популяции. Когда рынок труда лихорадит, многие пытаются сделать рыбу источником дохода, но ущерб от браконьерства в этот период невосполним годами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Петрович Степанов.
Рыбалка не умирает совсем, но сжимается до рамок жесткого аскетизма. Хочешь ловить — стой на берегу. Одна удочка, два крючка, пять килограммов в одни руки. Забудь про спиннинг, сети и тем более взрывчатку. Если ваша машина забита снастями, лучше оставить их в багажнике. Лодки с мотором — под строгим запретом, исключение сделано только для переправы на острова без расчехления снастей.
|Вид рыбы
|Минимальный размер (см)
|Судак, Сазан
|40
|Щука
|32
|Сом пресноводный
|90
|Лещ
|25
Особое внимание — инфраструктуре. Власти активно внедряют новые стандарты, и даже экология города теперь под прицелом: мусорить на берегах станет в разы дороже. Запрещен вылов краснокнижных видов: осетровых, хариуса и форели. За каждую такую особь придется выложить целое состояние, сопоставимое со стоимостью авиабилетов в Европу.
"Муниципальные нормативы в период нереста синхронизированы с федеральными. Любая попытка обустроить незаконный причал или СНТ в водоохранной зоне сейчас вызовет мгновенную реакцию прокуратуры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.
Система не прощает ошибок. Обычный "залет" обойдется гражданину в 5 тысяч рублей плюс конфискация лодки. Но если вы решили поиграть в промышленный масштаб или зашли на нерестилище с электроудочкой — готовьте 500 тысяч. В Нижегородской области рейды проводят совместно с полицией и Росгвардией. Ущерб за каждую выловленную хвостатую единицу в нерест удваивается автоматически, сообщает NewsNN.ru.
"Бюджеты регионов рассчитывают на сознательность граждан, но система штрафов работает как часы. Инвестиции в рыбоохрану за последние годы выросли, техническое оснащение позволяет видеть нарушителя ночью за километры", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Дмитриевич Козлов.
Нет. В период нерестового запрета спиннинг считается запрещенным орудием лова. Разрешены только поплавочные и донные удочки.
Да, незамедлительно. Измерение производится от рыла до средних лучей хвостового плавника. Малек должен жить.
Если водоем находится в частной собственности и не имеет связи с естественными речными системами, правила могут отличаться, но базовые экологические нормы обязательны.
