Математика лесной глуши: шумные прогоны раскрыли реальное положение дел среди обитателей Куршской косы

Лес на Куршской косе живет по строгим цифрам. Пока в Светлогорске перекраивают парки, здесь закончили ежегодную инвентаризацию фауны. Данные за март 2026 года подвели черту под итогами прошедшей зимы.

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Torgashova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Берег Куршского залива

Математика лесной чащи

Биологи использовали метод "шумового прогона". Восемь пробных площадок в местах концентрации животных дали срез, который в нацпарке называют "наиболее вероятным". Это не слепая статистика, а сплав визуальных наблюдений и анализа экотроп.

"Метод прогона дает погрешность, но он единственно возможен в условиях пересеченной местности. Мы верифицируем данные прикормкой. Когда зверь выходит на площадку, его учет становится математически достоверным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Вид животного Численность (2024 vs 2026) Косуля 102 / 81 Пятнистые олени 44 / 54 Кабан 57 / 41 Лисица 40 / 38

Почему косули теряют позиции

Популяция косуль просела. Длительная зима и твердый наст буквально заблокировали доступ к корму. Косули тратят больше энергии, чем получают. В это время в Калининграде продолжают застраивать территории и расширять транспортные артерии, а на Косе природа сама регулирует плотность биомассы.

"Климатический стресс — главный фактор. Если в аэропорту Храброво мы ждем роста трафика, то в дикой среде мы видим стагнацию. Снег работает как барьер, снижая подвижность копытных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Тем временем олени показывают рост. Возможно, это адаптация или миграционные сдвиги. Экологи пристально следят за балансом, пока девелоперы решают вопросы бюджетных трат в центре области.

"Стабильность популяций бобров и хищников говорит об устойчивости ниш. В отличие от проблемных промышленных площадок в Немане, экосистема парка саморегулируется без внешних вливаний", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о фауне Косы

Как эксперты обосновывают разницу в данных за два года?

Колебания численности связаны с климатическими аномалиями и доступностью кормовой базы. Твердый наст ограничивает доступ косуль к подснежной траве, что ведет к естественному снижению поголовья.

Являются ли эти подсчеты окончательными?

Это "наиболее вероятные" показатели. Они служат опорной точкой для управления природными процессами на территории нацпарка.

