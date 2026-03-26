Лес на Куршской косе живет по строгим цифрам. Пока в Светлогорске перекраивают парки, здесь закончили ежегодную инвентаризацию фауны. Данные за март 2026 года подвели черту под итогами прошедшей зимы.
Биологи использовали метод "шумового прогона". Восемь пробных площадок в местах концентрации животных дали срез, который в нацпарке называют "наиболее вероятным". Это не слепая статистика, а сплав визуальных наблюдений и анализа экотроп.
"Метод прогона дает погрешность, но он единственно возможен в условиях пересеченной местности. Мы верифицируем данные прикормкой. Когда зверь выходит на площадку, его учет становится математически достоверным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
|Вид животного
|Численность (2024 vs 2026)
|Косуля
|102 / 81
|Пятнистые олени
|44 / 54
|Кабан
|57 / 41
|Лисица
|40 / 38
Популяция косуль просела. Длительная зима и твердый наст буквально заблокировали доступ к корму. Косули тратят больше энергии, чем получают. В это время в Калининграде продолжают застраивать территории и расширять транспортные артерии, а на Косе природа сама регулирует плотность биомассы.
"Климатический стресс — главный фактор. Если в аэропорту Храброво мы ждем роста трафика, то в дикой среде мы видим стагнацию. Снег работает как барьер, снижая подвижность копытных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Тем временем олени показывают рост. Возможно, это адаптация или миграционные сдвиги. Экологи пристально следят за балансом, пока девелоперы решают вопросы бюджетных трат в центре области.
"Стабильность популяций бобров и хищников говорит об устойчивости ниш. В отличие от проблемных промышленных площадок в Немане, экосистема парка саморегулируется без внешних вливаний", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Колебания численности связаны с климатическими аномалиями и доступностью кормовой базы. Твердый наст ограничивает доступ косуль к подснежной траве, что ведет к естественному снижению поголовья.
Это "наиболее вероятные" показатели. Они служат опорной точкой для управления природными процессами на территории нацпарка.
