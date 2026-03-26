Перекопать нельзя оставить: почему ремонт Петрозаводской в Вологде растянули на несколько лет
Призраки холодной войны оживают снова: как школьные программы в США искажают образ России
33 несчастья саратовского трамвая: за что горожане начнут переплачивать уже с апреля
Яркие рендеры против суровой реальности: калининградская погода диктует свои правила большой стройке
Гаджеты портят зрение не так, как все привыкли думать: опасность кроется не в экране
Математика лесной глуши: шумные прогоны раскрыли реальное положение дел среди обитателей Куршской косы
Диплом за 15 минут: в Нижнем Новгороде продают путевки в тюрьму под видом высшего образования
Прощай, бюджетный омлет: в самарских магазинах обычный завтрак превратился в символ роскоши
Эффект фигуристки на планете: как таяние ледников постепенно замедляет вращение Земли

Комиссионка с двойным дном: как поход за быстрым займом в Пензе мог обернуться потерей имущества

Россия » Поволжье

Пензенский бизнес-ландшафт вновь трясет от серых схем. На этот раз в прицел прокуратуры попал предприниматель, превративший обычные комиссионки в нелегальные кредитные конторы. Схема проста как кирпич: под вывеской приема старых вещей работала подпольная ломбардная сеть в Пензе и Кузнецке. Никаких лицензий. Никаких реестров ЦБ. Только наличные и залог имущества. Прокурорские проверки вскрыли целый пласт нарушений в Ленинском и Октябрьском районах города.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с кошельком

Серая схема: золото и проценты на коленке

Индивидуальный предприниматель решил, что закон о потребительском кредите — это скучная рекомендация, а не обязательный протокол. Помимо выдачи денег под залог, делец влез в святая святых — операции с драгоценными металлами. Делалось это без обязательной постановки на специальный учет. В Кузнецке и районах Пензы такие точки часто маскируются под пункты скупки, где цены на товары устанавливаются произвольно, а риски клиента не застрахованы ничем, кроме честного слова хозяина лавки.

"Это классический пример правового нигилизма. Без лицензии Банка России любая выдача займов — это административный состав. Если бизнесмен игнорирует спецрегистратор по драгметаллам, он фактически выводит активы из-под государственного контроля", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Система контроля сработала жестко. Девять административных дел — это не просто выговор. Это метка, которая закрывает двери к легальному рынку микрофинансирования. Сейчас надзорное ведомство плотно курирует устранение ошибок, пока в Пензенской области продолжается санитарная очистка потребительского рынка от сомнительных игроков. Вести дела в подвале — больше не стратегия выживания, а прямой путь к банкротству.

Штрафы и последствия для теневого банкира

Итог авантюры — штраф в 150 тысяч рублей. Сумма для мелкого лавочника чувствительная, но для полноценного бизнеса — лишь досадные издержки. Однако репутационные потери куда выше. Когда прокуратура вносит представления, местные элиты и контролирующие органы берут такие объекты на "карандаш". Любая повторная попытка сыграть в банкира может обернуться уже уголовным преследованием за незаконное предпринимательство.

Нарушение Правовой статус
Займы в комиссионке Незаконно без статуса ломбарда или МФО
Работа с золотом Требует спецрегистрации в Пробирной палате

"Бизнес пытается мимикрировать под легальные формы, чтобы уйти от налогов и надзора. В регионах дефицит прозрачных финансовых инструментов толкает людей в такие комиссионки, что лишь плодит долги и социальное напряжение", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Экспертная оценка законодательного фильтра

Проблема "серых" займов — это не только беда отдельно взятого предпринимателя из Пензенского района. Это угроза для пенсионеров и других социально уязвимых групп, которые ищут легкие деньги. Пока в городе латают ямы на дорогах, правоохранители латают дыры в обороте наличных. Реформа контроля за МСП ужесточается: теперь даже маленькая точка обязана соблюдать стандарты прозрачности, сообщает russia58.ru.

"Такие истории бьют по инвестиционному климату. Серый рынок деформирует честную конкуренцию. Легальные ломбарды платят страховки и налоги, а такие 'дельцы' просто снимают сливки, рискуя чужим имуществом", — объяснил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о займах в регионах

Можно ли в комиссионке получить легальный заем?

Нет. Комиссионный магазин имеет право только принимать товар на реализацию. Выдавать деньги под проценты (залог) имеют право только организации со статусом ломбарда, внесенные в реестр ЦБ РФ.

Чем опасен залог драгоценностей в нелегальной точке?

Отсутствие регистрации в Пробирной палате означает, что ваше золото может быть подменено или реализовано без вашего ведома в первый же день. Юридической защиты у такой сделки нет.

Куда жаловаться на подозрительную финансовую деятельность?

Первым делом — в прокуратуру и Банк России. Как показал опыт Пензы, надзорные органы оперативно реагируют на сигналы о "подпольных банках" в жилых домах.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
США и Канада. Новости и аналитика
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Прощай, бюджетный омлет: в самарских магазинах обычный завтрак превратился в символ роскоши
Мировой сионизм, квашеная капуста как валюта и отель для Мессии: эксперт по Ближнему Востоку объясняет, кто поджёг Тегеран и чем это кончится для всех нас
Эффект фигуристки на планете: как таяние ледников постепенно замедляет вращение Земли
Пацифизм кончился — страх остался: Москва напомнила Токио о цене территориальных претензий
Коммунальный паралич под Пензой: прокуратура вскрыла пятилетний застой в сельском водоснабжении
Вместо новых колес — ремонт старых: в Чебоксарах рынок автокредитов ушел в крутое пике
Бонусы с двойным дном: как программа лояльности превращается в инструмент тотального скоринга клиента
Фигура меняется на глазах: в этих случаях за набором веса стоят не калории, а болезнь
Забыть про пробки на М-5: 13 городов, куда из Самары можно будет улететь за копейки
Собрать ребенка и не разориться: в Чувашии увеличили сумму поддержки для многодетных семей
