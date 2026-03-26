Россия » Поволжье

В Колышлейском районе Пензенской области пятилетняя "засуха" в кабинетах чиновников закончилась судебным вердиктом. Названовский сельсовет годами игнорировал базовую потребность жителей — легальную и безопасную воду. В собственности муниципалитета пылились водонапорная башня, четыре скважины и сети, но юридически вода оставалась "ничьей". Без тарифов, без контроля качества и без ответственных за ремонт. Система ЖКХ в отдельно взятом селе просто самоликвидировалась, оставив людей один на один с ржавыми трубами.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коммунальный паралич: почему сохли краны

Администрация сельсовета превратила жизненно важный ресурс в юридический фантом. Медицина здорового долголетия в регионе невозможна без элементарной гигиены, но местные власти предпочли тактику глубокого игнорирования. Пять лет объекты водоснабжения существовали вне правового поля. Нет гарантирующей организации — нет и спроса за прорывы или грязный осадок в чайниках. Чиновники просто вычеркнули обслуживание сетей из своего списка дел, надеясь на русский "авось" и отсутствие жалоб.

"Это классический пример административного иждивенчества. Муниципалитеты часто пытаются сбросить с баланса изношенные сети, чтобы не отвечать за аварии. Но по закону, если собственность муниципальная, ответственность — стопроцентная", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Отсутствие контроля качества воды — это не просто бюрократический недочет. Это прямая угроза. Пока детское ожирение и другие системные сбои обсуждаются на уровне области, в Названовке базовые микробиологические показатели воды оставались загадкой. Скважины работали сами по себе, а за техническое состояние башен не отвечал никто, кроме гравитации.

Судебный фильтр для администрации

Прокуратура вскрыла этот гнойник и выставила ультиматум через суд. Разумеется, добровольно признавать бездействие никто не спешил. Однако факты оказались упрямыми: четыре артезианские скважины фактически брошены на произвол судьбы. В районе, где промышленность Пензы внедряет роботов для спасения производства, быт селян застрял в средневековье из-за управленческой лени.

"Ситуация запредельная. Бездействие власти в вопросах жизнеобеспечения — это повод не только для гражданского иска, но и для серьезных кадровых выводов. Шесть месяцев на исправление — это более чем лояльный срок", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Теперь у администрации есть полгода, чтобы найти организацию, которая согласится латать старые трубы. Основная проблема в том, что инвесторы не стоят в очереди за правом обслуживать убыточное хозяйство. Пока в областном центре банкиры получают рекордные зарплаты, сельские бюджеты дышат на ладан, а инфраструктура требует вложений "вчера".

Экономика ржавой трубы: тарифы и риски

Сравним ситуацию в Названовке с нормативным состоянием коммунального хозяйства. Разрыв между реальностью и законом виден невооруженным глазом.

Параметр Положение дел в Названовке
Гарантирующий поставщик Отсутствует 5 лет
Контроль качества воды Не проводится
Тарифная сетка Не утверждена
Техническое обслуживание Только аварийное "на коленке"

"Риски загрязнения водоносных горизонтов при таком подходе колоссальные. Если скважины не обслуживаются, любая авария может привести к попаданию стоков в питьевой горизонт. Это экологическая мина замедленного действия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Если бы в сельсовете использовали современные технологии, такие как дроны для мониторинга, многие проблемы инфраструктуры можно было бы предотвратить на ранней стадии. Вместо этого — судебные тяжбы и принуждение к исполнению обязанностей, которые прописаны в уставе любого муниципалитета по умолчанию, сообщает The Penza Post.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении

Кто обязан отвечать за воду в селе?

Согласно закону о местном самоуправлении, организация водоснабжения — это прямая обязанность администрации поселения (сельсовета). Они должны либо делать это сами, либо нанять специальную компанию.

Как долго администрация может игнорировать проблему?

Зачастую до первого визита прокурора. В данном случае потребовалось пять лет, чтобы дойти до суда. После решения суда у чиновников есть фиксированный срок (здесь — полгода) на запуск системы.

Может ли вода быть бесплатной, если нет тарифа?

Отсутствие тарифа — это не подарок селянам, а ловушка. Нет денег — нет ремонта. В итоге бесплатная вода превращается в отсутствие воды из-за постоянных аварий и гниения сетей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, политолог Владимир Орлов, эколог Игорь Степанов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
