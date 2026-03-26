В Колышлейском районе Пензенской области пятилетняя "засуха" в кабинетах чиновников закончилась судебным вердиктом. Названовский сельсовет годами игнорировал базовую потребность жителей — легальную и безопасную воду. В собственности муниципалитета пылились водонапорная башня, четыре скважины и сети, но юридически вода оставалась "ничьей". Без тарифов, без контроля качества и без ответственных за ремонт. Система ЖКХ в отдельно взятом селе просто самоликвидировалась, оставив людей один на один с ржавыми трубами.
Администрация сельсовета превратила жизненно важный ресурс в юридический фантом. Медицина здорового долголетия в регионе невозможна без элементарной гигиены, но местные власти предпочли тактику глубокого игнорирования. Пять лет объекты водоснабжения существовали вне правового поля. Нет гарантирующей организации — нет и спроса за прорывы или грязный осадок в чайниках. Чиновники просто вычеркнули обслуживание сетей из своего списка дел, надеясь на русский "авось" и отсутствие жалоб.
"Это классический пример административного иждивенчества. Муниципалитеты часто пытаются сбросить с баланса изношенные сети, чтобы не отвечать за аварии. Но по закону, если собственность муниципальная, ответственность — стопроцентная", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Отсутствие контроля качества воды — это не просто бюрократический недочет. Это прямая угроза. Пока детское ожирение и другие системные сбои обсуждаются на уровне области, в Названовке базовые микробиологические показатели воды оставались загадкой. Скважины работали сами по себе, а за техническое состояние башен не отвечал никто, кроме гравитации.
Прокуратура вскрыла этот гнойник и выставила ультиматум через суд. Разумеется, добровольно признавать бездействие никто не спешил. Однако факты оказались упрямыми: четыре артезианские скважины фактически брошены на произвол судьбы. В районе, где промышленность Пензы внедряет роботов для спасения производства, быт селян застрял в средневековье из-за управленческой лени.
"Ситуация запредельная. Бездействие власти в вопросах жизнеобеспечения — это повод не только для гражданского иска, но и для серьезных кадровых выводов. Шесть месяцев на исправление — это более чем лояльный срок", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Теперь у администрации есть полгода, чтобы найти организацию, которая согласится латать старые трубы. Основная проблема в том, что инвесторы не стоят в очереди за правом обслуживать убыточное хозяйство. Пока в областном центре банкиры получают рекордные зарплаты, сельские бюджеты дышат на ладан, а инфраструктура требует вложений "вчера".
Сравним ситуацию в Названовке с нормативным состоянием коммунального хозяйства. Разрыв между реальностью и законом виден невооруженным глазом.
|Параметр
|Положение дел в Названовке
|Гарантирующий поставщик
|Отсутствует 5 лет
|Контроль качества воды
|Не проводится
|Тарифная сетка
|Не утверждена
|Техническое обслуживание
|Только аварийное "на коленке"
"Риски загрязнения водоносных горизонтов при таком подходе колоссальные. Если скважины не обслуживаются, любая авария может привести к попаданию стоков в питьевой горизонт. Это экологическая мина замедленного действия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Если бы в сельсовете использовали современные технологии, такие как дроны для мониторинга, многие проблемы инфраструктуры можно было бы предотвратить на ранней стадии. Вместо этого — судебные тяжбы и принуждение к исполнению обязанностей, которые прописаны в уставе любого муниципалитета по умолчанию, сообщает The Penza Post.
Согласно закону о местном самоуправлении, организация водоснабжения — это прямая обязанность администрации поселения (сельсовета). Они должны либо делать это сами, либо нанять специальную компанию.
Зачастую до первого визита прокурора. В данном случае потребовалось пять лет, чтобы дойти до суда. После решения суда у чиновников есть фиксированный срок (здесь — полгода) на запуск системы.
Отсутствие тарифа — это не подарок селянам, а ловушка. Нет денег — нет ремонта. В итоге бесплатная вода превращается в отсутствие воды из-за постоянных аварий и гниения сетей.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.