Забыть про пробки на М-5: 13 городов, куда из Самары можно будет улететь за копейки

Самара расширяет горизонты: бюджетный перелет становится реальностью, но только для избранных. Пока логистические артерии региона, такие как федеральная трасса М-5, задыхаются в пробках, власти делают ставку на небо. В 2026 году Самарская область вливает сотни миллионов рублей в авиационную мобильность.
Региональный минтранс утвердил перечень из 13 направлений, которые получат денежную инъекцию в 2026 году. Список напоминает географическую карту экспансии ресурсов: от сурового Нижневартовска до курортных Минеральных Вод. В реестр попали Иркутск, Казань, Калининград, Махачкала, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Петрозаводск, Тобольск, Тюмень и Ханты-Мансийск.
"Поддержка авиасообщения — это не благотворительность, а способ удержать мобильность населения в условиях, когда региональные бюджеты трещат по швам от нагрузки социальных обязательств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Особняком стоит международный вектор. Рейс Самара — Минск выделен в отдельную строку расходов. На поддержание связи с белорусской столицей потратят 137,8 млн рублей. Это инвестиция в геополитическую логистику, которая должна обеспечить поток в 22 тысячи пассажиров.
Суммарно на внутренние рейсы выделяется 277,3 млн рублей. Деньги должны превратиться в 1069 рейсов. Но магии "дешевого билета для всех" не случится. Система работает как социальный фильтр. Дешевые кресла зарезервированы для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Для остальных полет останется рыночной лотереей.
В то время как исторический центр города ждет обновление фасадов, транспортная доступность остается ключевым фактором выживания агломерации. Без дотаций многие маршруты просто закроются из-за нерентабельности.
|Параметр программы
|Показатель 2026 года
|Количество направлений (РФ)
|13 городов
|Общий объем финансирования
|415,1 млн рублей
|Планируемый пассажиропоток
|155 800 человек
"Субсидии — это костыль для авиакомпаний. Без них перелеты между регионами станут золотыми, учитывая рост цен на керосин и обслуживание иностранного парка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.
Главная проблема — не отсутствие денег, а отсутствие "бортов". Старый флот выбывает, а новые самолеты поступают в авиакомпании крайне медленно. Министр транспорта региона признает: прогнозы до 2030 года выглядят серо. Чтобы летать, нужны запчасти и своевременный сервис.
Решение проблемы ищут в технологиях. В Самаре уже печатают детали для авиации на киберфизических фабриках, пытаясь заменить импортные компоненты. Это вопрос не только комфорта, но и фактического присутствия региона на авиационной карте страны. Пока промышленность разгоняется, медицина тоже требует логистических усилий — ремонт реанимации в ключевых клиниках идет параллельно с развитием транспортных узлов.
"Транспортный каркас региона должен быть единым: от благоустроенных пешеходных зон до взлетно-посадочных полос. Разрыв в любой цепочке ведет к деградации города", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.
Продажи открываются на сайтах авиакомпаний, выполняющих конкретные рейсы. Требуется подтверждение статуса (паспорт, пенсионное удостоверение или справка о многодетности) при оформлении.
Количество субсидированных мест ограничено квотой на каждый рейс. Обычно они заканчиваются за несколько месяцев до даты вылета, особенно в пиковый летний сезон.
