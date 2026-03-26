Вместо новых колес — ремонт старых: в Чебоксарах рынок автокредитов ушел в крутое пике

Авторитейл Чувашии вошел в крутое пике. Пока федеральный рынок бодро рапортует о февральском росте, Чебоксары фиксируют аномальную просадку. Индекс потребительской уверенности здесь не просто упал — он разбился о гранитные ставки ЦБ и новые ценники. Машина из средства передвижения окончательно превратилась в инвестиционный актив, недоступный рядовому горожанину. Рынок замер в ожидании оттепели, которой в 2026 году пока не пахнет.
Февральские цифры НБКИ выглядят как сводка с фронта. Выдача автокредитов в республике рухнула на 24,9%. Если в январе дилеры оформили 840 займов, то к концу зимы поток иссяк до 630 договоров. Это худший результат среди тридцати крупнейших регионов страны. Пока в столицах обсуждают капитальный ремонт социальной инфраструктуры, частный сектор экономики затягивает пояса. Спрос не просто охладился — он замерз.
"Рынок задохнулся. Сочетание заградительных ставок и утильсбора превратило покупку бюджетного седана в финансовый подвиг. Люди предпочитают вкладывать в агротехнологии или ремонт, чем вешать на себя ярмо под 25% годовых", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Причины локального апокалипсиса прозаичны. Высокая ключевая ставка вымыла с рынка тех, кто привык брать "колёса" на сдачу. Теперь за одобрение кредита приходится сражаться. Банки стали злее, скоринг — жестче. Даже наличие стабильной работы в секторе, где активно внедряется импортозамещение в промышленности, не гарантирует заветную подпись в договоре. Лишних денег у населения нет.
|Регион
|Динамика выдачи (февраль)
|Чувашия
|-24,9%
|Самарская область
|-24,3%
|Нижегородская область
|-21,4%
|РФ в среднем
|+2,6%
"Цены на новые авто в регионах оторвались от реальности. Покупатель уходит со вторички на рынок запчастей. Сейчас важнее сохранить старое, чем ввязываться в авантюру с новым долгом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.
Чувашия не одинока в своем падении, но она — флагман антирейтинга. Соседние Самара и Нижний Новгород тоже показывают двузначные минусы. Это маркер общего неблагополучия в ПФО. Пока в столице региона поддерживают народное творчество и культурные коды, коммерческий сегмент выживает как может. Парадокс в том, что по всей России наблюдается слабый рост на 2,6%, но провинция этот праздник жизни игнорирует, сообщает "ФедералПресс".
"Люди переключают внимание на базовые потребности. В приоритете — платежи за услуги и продукты. Кредитная кабала ради железки больше не кажется привлекательной стратегией", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Сыграл фактор низкой базы и высокой чувствительности местного бюджета к изменениям цен. В республике прослойка среднего класса тоньше, чем в городах-миллионниках, поэтому любой скачок утильсбора "срезает" значительную часть потенциальных заемщиков.
Сигналов от регулятора к смягчению пока нет. Рынок закладывает текущие условия как константу минимум до середины года. Кредитный лед в Чебоксарах начнет таять только при коррекции госпрограмм поддержки.
