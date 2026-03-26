Собрать ребенка и не разориться: в Чувашии увеличили сумму поддержки для многодетных семей

Россия » Поволжье

Чувашия пересчитывает "школьную смету". Собирать ребенка на уроки — занятие не для слабонервных и уж точно не для пустых карманов. Инфляция методично подъедает семейные бюджеты. Власти республики ответили на вызов индексацией. Планка выросла. Теперь многодетным в Чебоксарах дышать станет чуть легче, хотя вопрос дефицита средств в региональных кошельках никуда не исчез.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети в классе

Цифровой барьер и реальные деньги

Сумма выплаты подскочила до 15 168 рублей. Раньше давали 14 280. Разница — почти тысяча. В масштабах одной семьи — это пара новых кроссовок для физкультуры или годовой запас тетрадей. Правительство Чувашии делает ставку на упрощение. Никаких бесконечных очередей. Госуслуги и МФЦ — основные шлюзы для денег. Пока в 18 школах в Чебоксарах идет масштабная реновация, родители пытаются состыковать свои расходы с реальностью.

"Индексация — это не благотворительность, а жесткая необходимость. Цены на текстиль и логистику растут быстрее официальной статистики. Мы видим, как меры господдержки должны адаптироваться под рыночный шторм", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мера адресная. Деньги получают не все многодетные, а только малоимущие. Это фильтр. Он отсекает тех, кто справляется сам, и концентрирует ресурсы на тех, кто балансирует на грани. Подготовка к школе перестает напоминать финансовую катастрофу. Выплата разовая, но она закрывает самую дорогую позицию в списке покупок — одежду.

Школьная форма как инвестиция в будущее

Форма — это не просто дресс-код. Это инструмент социального равенства в классе. В Чувашии к этому относятся серьезно. Даже конкурсы национальных традиций показывают, как важна аутентичность и правильный подбор ткани. Качественная спортивная форма стоит дорого. Текстильный кластер региона пытается закрыть потребности, но импортные материалы диктуют свои условия.

Параметр выплаты Значение (2025/26)
Новый размер выплаты 15 168 рублей
Целевое назначение Школьная и спортивная форма
Способ подачи Госуслуги / МФЦ

"Поддержка демографии через прямые трансферты — самый эффективный путь. Когда семья понимает, что сборы в школу не обнулят их счет, демографические программы начинают работать на деле", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Трансферты и социальное выравнивание

Бюджет Чувашии лавирует между стройками и социалкой. Пока аграрии готовят картофельные выставки и внедряют новые технологии, социальный блок должен гарантировать стабильность. Индексация выплат — это сигнал. Власти признают: жизнь дорожает. Чтобы многодетные не уходили в "минус", систему нужно калибровать ежегодно.

"Любое изменение федеральных или региональных нормативов требует юридической точности. Важно, чтобы административные вопросы не становились препятствием для получения денег", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Кто может рассчитывать на 15 168 рублей?

Многодетные семьи Чувашии, имеющие официальный статус малоимущих. Выплата целевая — на покупку школьной и спортивной формы.

Нужно ли собирать чеки после покупки?

Механизм предусматривает выплату на основании статуса семьи. Основная задача — подтвердить право на льготу через МФЦ или Госуслуги.

Как часто можно получать такую помощь?

Выплата предоставляется один раз на каждого ребенка в период его обучения в общеобразовательной организации.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
