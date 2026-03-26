Транспортный узел затягивают: стройка в центре Архангельска грозит обернуться дорожной ловушкой

В центре Архангельска разворачивается очередная строительная драма вокруг Дворца спорта. Площадку обносят забором, привычную парковку методично отрезают от автомобилистов. Городским властям эстетика фонтана оказалась важнее транспортного коллапса, ставшим для Архангельска уже хроническим диагнозом.

Фото: commons.wikimedia.org by Dvp777, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дворец спорта профсоюзов, Архангельск

Фонтан вместо парковки: цена вопроса

Мэрия ставит на "Аквабренд" и имиджевое благоустройство. Бюджеты трещат, но фонтаны требуют жертв. Деньги на проект — это коктейль из целевых поступлений гордумы и непубличных спонсорских вливаний. Пока в других районах тарифы ЖКХ заставляют людей нервничать, в центре запускают декоративные гидротехнические сооружения.

"Масштаб трат на визуальные эффекты в условиях, когда муниципальные контракты часто проваливаются по базовым нуждам, вызывает вопросы к приоритетам. Это классическая попытка прикрыть фасадным лоском глубокую системную эрозию городского хозяйства", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сравним финансовую нагрузку на городскую среду в текущем квартале:

Объект бюджетных вложений Сумма / Статус Благоустройство у Дворца спорта 22,3 млн руб. (Гордума) Капитальный ремонт соцобъектов Режим экономии / Отсрочки

Археологи против бетона

Демонтаж старой градирни откроет культурный слой. Власти обязаны допустить ученых к раскопкам. Это заморозит стройку, пока не будет получено "добро" на проведение работ без уничтожения истории. Архангельская реновация традиционно сталкивается с сопротивлением самого грунта.

"Любое вмешательство в почву в историческом центре — это всегда риск обнаружить артефакты, которые перекроят всю смету. Археология здесь — не формальность, а неизбежный тормоз для подрядчика", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Жителей обещают порадовать результатом к середине осени. Но пока мозаика на дне градирни — лишь воспоминание о советской эстетике, которую ждет ковш экскаватора, если археологи не успеют задокументировать наследие.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции

Зачем закрывать парковку ради фонтана?

Администрация обосновывает это необходимостью создания "комфортной городской среды". По факту — перераспределение пространства в пользу пешеходных зон, что часто идет вразрез с инфраструктурной реальностью города.

Что будет с мозаикой на дне чаши?

Вопрос остается открытым. Официально она подлежит демонтажу вместе с основанием. Велика вероятность утилизации, если не вмешаются градозащитники.

"Город меняет свой ландшафт, но часто без глубокой интеграции в стратегическое развитие. Фонтан выглядит как попытка поставить точку в споре за территорию, окончательно вытеснив автотранспорт", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

