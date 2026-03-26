Пособия по-новому: в Костроме власти разрешили многодетным быть чуть богаче установленного лимита

Россия » Центр

В Костромской области пересчитывают правила социальной поддержки. С 22 мая многодетным семьям больше не будут отказывать в помощи из-за "лишних" пары рублей сверх порога бедности. Вводят запас в 10% от прожиточного минимума — чтобы формальные цифры не лишали людей реальной поддержки.

Многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Многодетная семья

Формула десяти процентов: как это работает

Раньше всё было жёстко: превышен порог даже на рубль — и семья сразу оставалась без поддержки. Теперь правила смягчают. Если доход на человека превышает прожиточный минимум не больше чем на 10%, пособие всё равно назначат. Это решение призвано снизить уровень социального напряжения в условиях, когда межгородские перевозки и коммуналка методично сжигают семейные бюджеты.

"Это здравый шаг. Раньше копеечное превышение дохода лишало семьи сотен тысяч рублей господдержки в год, — объяснила в беседе с Pravda. Ru Елена Романова, эксперт по социальной политике и демографии регионов.

Автоматический режим: зачем нужен пересмотр

Если отказ прилетел в период с января 2026 года, повторно заполнять формы на Госуслугах не придется. Робот сам пересчитает цифры. Важно, что выплата будет пролонгирована сразу на 12 месяцев. Это дает хоть какой-то горизонт планирования в мире, где тарифы на автобусы растут быстрее зарплат.

Параметр Старое правило Новое правило
Порог дохода Ровно прожиточный минимум ПМ + 10% запаса
Подача заявления При каждом отказе Автоматически с 22 мая

Для Костромы это шанс сдержать миграционный отток. Семьи, зажатые между кредитами и необходимостью покупать картофель по ценам для школ, часто не видят перспектив. Поддержка должна быть безусловной, а не зависеть от лишней смены отца на заводе.

"Муниципальные бюджеты не могут бесконечно латать дыры, поэтому федеральный маневр с пособиями жизненно важен. Это прямой впрыск ликвидности в домохозяйства Костромской области", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов, аналитик бюджетов и развития территорий.

Экономический контекст: цены и доходы

В регионе ситуация неоднородная. Пока одни обсуждают разлив рек в Костромской области, другие пытаются понять, как прокормить детей. Авансирование аграриев позволяет удерживать низкие цены на закупки овощей для бюджетников, но в рознице картина иная. Реальные доходы едва поспевают за ценниками. Либерализация условий выплаты пособия — это признание того, что официальный прожиточный минимум не всегда коррелирует с реальностью в магазинах.

"В Костроме себестоимость ЖКУ растет из-за износа сетей. Лишняя тысяча рублей в виде пособия — это часто оплата квитанции за отопление, которая иначе стала бы долгом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Евгений Михайлович Блех, эксперт по ЖКХ и тарифам.

Смена курса в социальной политике показывает: государство начинает считать не только сухие отчеты, но и реальные чеки граждан, сообщает Kostroma. Today.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Нужно ли идти в МФЦ после 22 мая?

Нет. Система ОФСР пересмотрит все отказы, вынесенные с начала 2026 года по причине превышения дохода. Если доход укладывается в новый люфт (ПМ + 10%), деньги придут автоматически.

На какой срок назначат пособие?

Пособие назначается сразу на 12 месяцев. Это стандартная практика, гарантирующая стабильность семейного бюджета независимо от краткосрочных колебаний зарплаты.

Как узнать, подпадаем ли мы под новые правила?

Если сумма дохода на каждого члена семьи превышала прожиточный минимум менее чем на 10%, вы в системе. Если больше — отказ останется в силе из-за нарушения основного имущественного ценза.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, аналитик бюджетов Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
