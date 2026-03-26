Донос на Барбоса: в Костроме ввели биометрическую отчетность для тех, кто оккупировал детские площадки

Кострома переводит уличные конфликты с фауной в цифру. Теперь пожаловаться на стаю бродячих псов можно не отрываясь от смартфона. Городская администрация выкатила интеграцию с "Госуслугами": несколько кликов, фото — и машина отлова выезжает на адрес. Это не просто сервис, а попытка обуздать хаос во дворах через биометрическую отчетность и систему контроля в реальном времени.

Грустная собака за забором
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Грустная собака за забором

Цифровой патруль: как работает алгоритм доноса

Раньше костромичи обрывали телефоны дежурных служб или писали гневные посты в соцсетях. Теперь цепочка сократилась. Приложение требует конкретики: координаты, описание примет и критически важный пункт — наличие агрессии. Система работает жестко. Заявка падает в личный кабинет, и пользователь видит каждый этап "утилизации" проблемы. Это напоминает заказ доставки, только вместо курьера с пиццей к вам едут специалисты с сачками и транквилизаторами.

"Цифровизация жалоб — это палка о двух концах. С одной стороны, мы получаем четкую карту очагов напряжения. С другой — риск ложных вызовов на мирно спящих котов. Но для города, где карьерный рост чиновников зависит от скорости реакции на инциденты, это единственный выход", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Алгоритм действий прост. Увидел животное — зафиксировал на камеру — отправил через портал. Если собака ведет себя спокойно, власти просят дважды подумать. Но если стая заблокировала вход в подъезд, виртуальная кнопка становится реальным инструментом защиты. Кострома в этом плане идет по пути мегаполиса, где внешний вид и дисциплина ценятся превыше всего, даже если речь об обитателях городских окраин.

Фильтр клипсы: кого не тронет служба отлова

Важный нюанс: желтая или зеленая бирка в ухе — это охранная грамота. Она означает, что животное прошло через систему ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). Такие псы признаны безопасными для общества. Если они не проявляют открытой враждебности, отлов проедет мимо. Муниципалитет не намерен тратить бюджетные средства на повторные процедуры. Экономика процесса здесь первична.

Признак Действие службы отлова
Нет бирки, есть агрессия Немедленный отлов и изоляция в приют
Есть бирка, лает на людей Проверка степени опасности, возможный отбор
Есть бирка, спит на газоне Игнорирование заявки (согласно регламенту)

Специалисты предупреждают: не нужно пытаться самостоятельно "пометить" или прогнать животных. Система через Госуслуги создана для минимизации физического контакта горожан с потенциальной угрозой. Пока одни семьи оформляют налоговый вычет на детей, другие вынуждены отбивать школьные маршруты у бродячих свор. Теперь эти процессы уравнены в правах на цифровое сопровождение.

"Проблема бездомных животных всегда упирается в финансирование. Мы видим, как управляющие компании экономят на безопасности дворов, но на отлов выделяются целевые деньги. Важно, чтобы заявки через Госуслуги не превратились в формальность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Социальный фон: мусорные баки как кормовая база

Бессмысленно ловить собак, пока в городе процветает антисанитария. Стаи концентрируются там, где есть еда. Костромские дворы в последнее время напоминают поле боя с отходами: мусорный коллапс создает идеальные условия для размножения беспризорных животных. Крысы и псы становятся естественными спутниками переполненных контейнеров. Это инфраструктурный провал, который не решить одной кнопкой в приложении.

"Если благоустройство территории хромает, никакие фильтры на Госуслугах не помогут. Ольга Морозова не раз указывала, что комфортная среда начинается с освещения и чистоты, а не с борьбы с последствиями в виде бродячих стай", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист Ольга Морозова.

Для Костромы это тест на зрелость муниципальной системы. Возможность "пожаловаться" должна конвертироваться в безопасность, а не в статистическую отчетность. В противном случае город получит лишь очередную цифровую витрину, за которой скрываются все те же серые будни и опасные прогулки, сообщает Kostroma.Today.

Ответы на популярные вопросы о жалобах на животных

Можно ли подать жалобу анонимно?

Нет, система Госуслуг требует авторизации. Это сделано для исключения фейковых доносов и возможности уточнить детали у заявителя.

Что будет с домашней собакой, если она гуляет без хозяина?

Ее отловят на общих основаниях. Владельцу придется искать питомца в муниципальном приюте и, скорее всего, оплачивать штраф за нарушение правил выгула.

Как долго рассматривают заявку?

Статус обращения меняется в личном кабинете. Обычно проверка по адресу выезда осуществляется в течение 1-3 рабочих дней в зависимости от нагрузки службы.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, эксперт ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
