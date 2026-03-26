Россия » Центр

Волга в Кимрах окрасилась в цвета экологического бедствия. Сообщения о массовой гибели рыбы и странных пятнах на воде взорвали социальные сети Тверской области. Следственный комитет отреагировал моментально. Силовики начали процессуальную проверку, пытаясь выяснить, кто превратил великую русскую реку в сточную канаву. Город, где активно обсуждается модернизация ЖКХ, столкнулся с суровой реальностью изношенных коммуникаций.

река Волга
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
река Волга

Трупы рыб и токсичный след: что произошло в Кимрах

Местные жители публикуют кадры, которые больше напоминают декорации к постапокалипсису. Мертвая рыба у берегов Волги — явный признак критического сброса химикатов или неочищенных стоков. В Тверской области, где волонтеры годами выстраивают гуманное отношение к животным, подобный инцидент выглядит как пощечина общественности. Следователи уже изымают пробы воды. Реакция ведомства была жесткой: если подтвердится антропогенный фактор, виновным не избежать уголовных дел.

"Это катастрофа локального масштаба. Сброс был разовым и мощным, раз рыба не успела уйти на глубину. Сейчас главное — зафиксировать концентрацию вредных веществ, пока течение не размыло улики", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Коммунальный коллапс или промышленный саботаж

Вопрос в Кимрах стоит остро: либо это прорыв старого коллектора, либо незаконный слив одного из предприятий. Пока власти региона обещают, что структура ЖКХ Твери изменится в лучшую сторону, районные центры продолжают латать дыры. Износ сетей в таких городах часто превышает 70%, что превращает любую аварию в экологическую бомбу замедленного действия. Местные элиты нервничают — СК умеет находить ответственных за "экономное" отношение к очистным сооружениям.

"Любая серьезная авария на очистных в Кимрах — это удар по бюджету области. Нам проще предотвращать такие сливы, чем потом вкладывать миллионы в рекультивацию и очистку русла", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ситуация осложняется тем, что Волга — каскад водохранилищ. Яд не стоит на месте, он движется вниз по течению. Контролирующие органы опасаются, что пятно может дойти до соседних районов. В Твери, где даже информационные технологии внедряются для защиты граждан, технологии мониторинга рек явно дали осечку.

Цена экологии: цифры и факты

Проблема не ограничивается только Кимрами. Это системный кризис малых городов Поволжья. Зачастую предприятиям дешевле заплатить символический штраф, чем строить современные фильтры. Однако вмешательство СК меняет правила игры. Теперь речь идет не о деньгах, а о реальных сроках, сообщает tver.aif.ru.

Фактор риска Последствия для региона
Износ очистных сооружений Риск массового отравления воды в Волжском каскаде
Незаконные сбросы предприятий Уничтожение биоразнообразия и ущерб рыболовству

"Тарифы на водоотведение не учитывают амортизацию оборудования. Если не начать полномасштабную реконструкцию сетей, такие новости из Кимр станут еженедельными", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении Волги

Кто понесет ответственность за гибель рыбы?

В случае установления вины конкретных лиц или организаций, им грозит уголовная ответственность по статье "Загрязнение вод", предусматривающая крупные штрафы и лишение свободы.

Безопасно ли сейчас пить воду в Кимрах?

Роспотребнадзор проводит регулярный мониторинг. До получения официальных заключений рекомендуется использовать бутилированную воду для питья.

Как быстро восстановится экосистема?

Зависит от типа токсина. При органических сбросах — 2-3 года, при тяжелых металлах — десятилетия.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, экономист Валерий Козлов, эксперт ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
