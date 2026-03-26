Битва за стены в Тверской области: прокуратура вернула бабушке квартиру, отобранную властью

Чиновничий аппетит не знает границ. В Максатихинском округе Тверской области местная администрация умудрилась "приватизировать" чужую частную собственность. Жертвой бюрократического рейдерства стала пожилая женщина. Пенсионерка владела квартирой с 1995 года. Оформила всё по закону. Но в 2022 году юридическая машина округа переехала права собственницы. Квартиру просто переписали на баланс муниципалитета.
Схема была тихой. В 2022 году чиновники зарегистрировали право собственности на жилье за собой. Хозяйку в известность не ставили. Женщина продолжала жить в своем доме, не подозревая, что по документам она — гость. Прозрение наступило лишь в декабре 2025 года. Такое "тихое" изъятие напоминает методы, которые обычно используют черные риелторы. Только здесь в роли захватчика выступил орган власти.
"Это вопиющий случай системного сбоя. Муниципалитеты обязаны проверять историю объекта перед постановкой на учет. Оправдания в духе 'мы не знали' здесь не работают — это юридическая халатность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Ситуация в Максатихе обнажает дыры в системе учета. Пока в регионе идет ЖКХ модернизация и активное строительство, старый жилой фонд оказывается в зоне риска. Чиновники могут посчитать имущество бесхозным, если данные в ЕГРН не обновлялись десятилетиями. Но приватизация 90-х — это железное право, которое нельзя игнорировать одним росчерком пера.
|Действие
|Последствие
|Приватизация (1995)
|Возникновение права собственности
|Действие администрации (2022)
|Незаконная регистрация прав на муниципалитет
|Иск прокурора (2025)
|Признание сделки недействительной
Прокуратура встала на сторону пенсионерки. Исковое заявление в суд было лаконичным: вернуть украденное. Суд требования удовлетворил. Но осадок остался. Три года женщина жила в "подвешенном" состоянии, даже не зная об этом. Подобные инциденты подрывают доверие к власти сильнее, чем любые коррупционные скандалы. Если частная собственность не защищена от самой администрации, то кто в безопасности?
"Часто чиновники пытаются закрыть дыры в отчетности по пустующему жилью или аварийному фонду, действуя напролом. В таких случаях важна мгновенная реакция надзорных органов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Проблема защиты прав собственности в провинции стоит остро. Пока в столице обсуждают уведомления о займах и цифровой контроль за финансами, в районах продолжают "отжимать" недвижимость по старинке — через бумажную волокиту и отсутствие оцифрованных архивов. Жителям приходится доказывать очевидное: их дом — это их крепость.
"Такие юридические 'ошибки' могут стоить бюджету огромных компенсаций. Это удар по инвестиционной привлекательности района. Никто не пойдет в стройку, где правила игры меняются задним числом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Пока судебное постановление не вступило в законную силу, администрация округа еще может попытаться огрызнуться апелляцией. Но факты упрямы: договор приватизации 1995 года имеет приоритет. Эта история — маркер для всех владельцев жилья в малых городах. Нужно проверить свои выписки, чтобы не оказаться в ситуации, когда родные стены стали казенными, сообщает aif.ru.
По закону — нет. На практике это случается, если объект признают бесхозяйным через суд или при ошибках в кадастровом учете. Всегда проверяйте актуальность данных в ЕГРН.
Немедленно писать заявление в прокуратуру и подавать иск в суд о признании права собственности. Срок исковой давности начинает течь с момента, когда вы узнали о нарушении.
Убедитесь, что ваше право собственности внесено в современный реестр (ЕГРН). Те, кто приватизировал квартиры до 1998 года, часто имеют "розовые свидетельства", которые нужно актуализировать в Росреестре.
