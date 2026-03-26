Битва за стены в Тверской области: прокуратура вернула бабушке квартиру, отобранную властью

Чиновничий аппетит не знает границ. В Максатихинском округе Тверской области местная администрация умудрилась "приватизировать" чужую частную собственность. Жертвой бюрократического рейдерства стала пожилая женщина. Пенсионерка владела квартирой с 1995 года. Оформила всё по закону. Но в 2022 году юридическая машина округа переехала права собственницы. Квартиру просто переписали на баланс муниципалитета.

Механика захвата: как квартира стала ничьей

Схема была тихой. В 2022 году чиновники зарегистрировали право собственности на жилье за собой. Хозяйку в известность не ставили. Женщина продолжала жить в своем доме, не подозревая, что по документам она — гость. Прозрение наступило лишь в декабре 2025 года. Такое "тихое" изъятие напоминает методы, которые обычно используют черные риелторы. Только здесь в роли захватчика выступил орган власти.

"Это вопиющий случай системного сбоя. Муниципалитеты обязаны проверять историю объекта перед постановкой на учет. Оправдания в духе 'мы не знали' здесь не работают — это юридическая халатность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ситуация в Максатихе обнажает дыры в системе учета. Пока в регионе идет ЖКХ модернизация и активное строительство, старый жилой фонд оказывается в зоне риска. Чиновники могут посчитать имущество бесхозным, если данные в ЕГРН не обновлялись десятилетиями. Но приватизация 90-х — это железное право, которое нельзя игнорировать одним росчерком пера.

Действие Последствие Приватизация (1995) Возникновение права собственности Действие администрации (2022) Незаконная регистрация прав на муниципалитет Иск прокурора (2025) Признание сделки недействительной

Судебный финал и цена ошибки

Прокуратура встала на сторону пенсионерки. Исковое заявление в суд было лаконичным: вернуть украденное. Суд требования удовлетворил. Но осадок остался. Три года женщина жила в "подвешенном" состоянии, даже не зная об этом. Подобные инциденты подрывают доверие к власти сильнее, чем любые коррупционные скандалы. Если частная собственность не защищена от самой администрации, то кто в безопасности?

"Часто чиновники пытаются закрыть дыры в отчетности по пустующему жилью или аварийному фонду, действуя напролом. В таких случаях важна мгновенная реакция надзорных органов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Проблема защиты прав собственности в провинции стоит остро. Пока в столице обсуждают уведомления о займах и цифровой контроль за финансами, в районах продолжают "отжимать" недвижимость по старинке — через бумажную волокиту и отсутствие оцифрованных архивов. Жителям приходится доказывать очевидное: их дом — это их крепость.

"Такие юридические 'ошибки' могут стоить бюджету огромных компенсаций. Это удар по инвестиционной привлекательности района. Никто не пойдет в стройку, где правила игры меняются задним числом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Пока судебное постановление не вступило в законную силу, администрация округа еще может попытаться огрызнуться апелляцией. Но факты упрямы: договор приватизации 1995 года имеет приоритет. Эта история — маркер для всех владельцев жилья в малых городах. Нужно проверить свои выписки, чтобы не оказаться в ситуации, когда родные стены стали казенными, сообщает aif.ru.

Ответы на популярные вопросы о защите недвижимости

Может ли жилье стать собственностью муниципалитета без ведома хозяина?

По закону — нет. На практике это случается, если объект признают бесхозяйным через суд или при ошибках в кадастровом учете. Всегда проверяйте актуальность данных в ЕГРН.

Что делать, если право собственности внезапно перешло другому лицу?

Немедленно писать заявление в прокуратуру и подавать иск в суд о признании права собственности. Срок исковой давности начинает течь с момента, когда вы узнали о нарушении.

Как защитить старое приватизированное жилье?

Убедитесь, что ваше право собственности внесено в современный реестр (ЕГРН). Те, кто приватизировал квартиры до 1998 года, часто имеют "розовые свидетельства", которые нужно актуализировать в Росреестре.

