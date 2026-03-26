Цена пустого места: как масштабная зачистка меняет привычный облик старого Архангельска
Весна несет Нижнему Новгороду стихийную Венецию: лужи и подтопления блокируют городские артерии
Соцзащита на проводе обернулась грабежом: в Воронеже день принёс антирекорд мошенничества
Домашний уют вместо СИЗО: в Воронеже смягчили участь куратору стройки скандального амфитеатра
В Госдуме оценили перспективы полного запрета электронных сигарет в России
Инфляционные качели Новгородчины: одни товары стремятся к выгоде, другие тянут бюджет вниз
Весенний лед рисует западню: рыбаки в Ярославле проваливаются в дрейфующую ловушку
Ярославль в осаде синих ходоков: точка с лосьонами превратила дворы в кадры из хоррора
Весна будит не только птиц: Владимирская область входит в режим повышенной готовности к паводкам и лесным пожарам

Битва за стены в Тверской области: прокуратура вернула бабушке квартиру, отобранную властью

Россия » Центр

Чиновничий аппетит не знает границ. В Максатихинском округе Тверской области местная администрация умудрилась "приватизировать" чужую частную собственность. Жертвой бюрократического рейдерства стала пожилая женщина. Пенсионерка владела квартирой с 1995 года. Оформила всё по закону. Но в 2022 году юридическая машина округа переехала права собственницы. Квартиру просто переписали на баланс муниципалитета.

Ключи в двери
Фото: www.pexels.com by Andrea Piacquadio is licensed under Бесплатное использование
Механика захвата: как квартира стала ничьей

Схема была тихой. В 2022 году чиновники зарегистрировали право собственности на жилье за собой. Хозяйку в известность не ставили. Женщина продолжала жить в своем доме, не подозревая, что по документам она — гость. Прозрение наступило лишь в декабре 2025 года. Такое "тихое" изъятие напоминает методы, которые обычно используют черные риелторы. Только здесь в роли захватчика выступил орган власти.

"Это вопиющий случай системного сбоя. Муниципалитеты обязаны проверять историю объекта перед постановкой на учет. Оправдания в духе 'мы не знали' здесь не работают — это юридическая халатность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ситуация в Максатихе обнажает дыры в системе учета. Пока в регионе идет ЖКХ модернизация и активное строительство, старый жилой фонд оказывается в зоне риска. Чиновники могут посчитать имущество бесхозным, если данные в ЕГРН не обновлялись десятилетиями. Но приватизация 90-х — это железное право, которое нельзя игнорировать одним росчерком пера.

Действие Последствие
Приватизация (1995) Возникновение права собственности
Действие администрации (2022) Незаконная регистрация прав на муниципалитет
Иск прокурора (2025) Признание сделки недействительной

Судебный финал и цена ошибки

Прокуратура встала на сторону пенсионерки. Исковое заявление в суд было лаконичным: вернуть украденное. Суд требования удовлетворил. Но осадок остался. Три года женщина жила в "подвешенном" состоянии, даже не зная об этом. Подобные инциденты подрывают доверие к власти сильнее, чем любые коррупционные скандалы. Если частная собственность не защищена от самой администрации, то кто в безопасности?

"Часто чиновники пытаются закрыть дыры в отчетности по пустующему жилью или аварийному фонду, действуя напролом. В таких случаях важна мгновенная реакция надзорных органов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Проблема защиты прав собственности в провинции стоит остро. Пока в столице обсуждают уведомления о займах и цифровой контроль за финансами, в районах продолжают "отжимать" недвижимость по старинке — через бумажную волокиту и отсутствие оцифрованных архивов. Жителям приходится доказывать очевидное: их дом — это их крепость.

"Такие юридические 'ошибки' могут стоить бюджету огромных компенсаций. Это удар по инвестиционной привлекательности района. Никто не пойдет в стройку, где правила игры меняются задним числом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Пока судебное постановление не вступило в законную силу, администрация округа еще может попытаться огрызнуться апелляцией. Но факты упрямы: договор приватизации 1995 года имеет приоритет. Эта история — маркер для всех владельцев жилья в малых городах. Нужно проверить свои выписки, чтобы не оказаться в ситуации, когда родные стены стали казенными, сообщает aif.ru.

Ответы на популярные вопросы о защите недвижимости

Может ли жилье стать собственностью муниципалитета без ведома хозяина?

По закону — нет. На практике это случается, если объект признают бесхозяйным через суд или при ошибках в кадастровом учете. Всегда проверяйте актуальность данных в ЕГРН.

Что делать, если право собственности внезапно перешло другому лицу?

Немедленно писать заявление в прокуратуру и подавать иск в суд о признании права собственности. Срок исковой давности начинает течь с момента, когда вы узнали о нарушении.

Как защитить старое приватизированное жилье?

Убедитесь, что ваше право собственности внесено в современный реестр (ЕГРН). Те, кто приватизировал квартиры до 1998 года, часто имеют "розовые свидетельства", которые нужно актуализировать в Росреестре.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова, политический аналитик Владимир Николаевич Орлов, эксперт по недвижимости Артур Дмитриевич Волков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
США и Канада. Новости и аналитика
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Танго на минном поле: Куба и США затеяли тайный диалог для спасения своих интересов
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Музыка мотора сфальшивила: внезапная вибрация машины под капотом предвещает беду
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
