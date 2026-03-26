Архангельск избавляется от "деревянного наследия". Городская ткань, изъеденная трухой и временем, проходит процедуру экстренной резекции. Власти перешли от слов к планомерному демонтажу — город зачищают от остовов зданий, которые давно стали ветхим жильем.
Пустые "деревяшки" с зияющими окнами — это не просто памятники запустению. Это угроза безопасности. Губернатор Александр Цыбульский настаивает: такие объекты должны исчезнуть. Работа по ликвидации аварийного фонда ускорилась. Город точечно вырезает гнилые фрагменты своей инфраструктуры. Это единственный способ подготовить площадку для комплексного развития территорий.
"Снос — это не только физическая уборка мусора. Это пересмотр всей логистики района. Мы должны понимать, что придет на место гнили: социалка или жилая застройка. Без этого город превращается в лоскутное одеяло, где коммуникации не справляются с нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.
Бюджетные потоки распределены жестко. Дмитрий Морев отчитался: заключено 18 контрактов. Сумма сделок — около 99 миллионов рублей. Это инвестиции в эстетику и безопасность. Прошлый год показал результат — минус 98 объектов. В 2026 году планка еще выше — 100 зданий. Темпы сноса растут пропорционально готовности площадок к реновации.
"Экономика сноса сложна. Стоимость работ часто перекрывает выкуп затрат на утилизацию лома. Низкая маржинальность пугает подрядчиков, поэтому контракты затягиваются. Нужны преференции, иначе процесс встанет из-за дефицита интереса бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.
|Показатель
|Статус / Количество
|Ликвидировано в 2025 году
|98 домов
|План на 2026 год
|100 домов
Ситуация осложняется старыми коммуникациями. Каждый демонтаж — это работа с "живыми" сетями, снабжающими соседние дома. Любая ошибка — и коммунальные платежи станут для жителей последним аргументом в споре с мэрией.
"Инженерная инфраструктура при сносе — самое больное место. Сети изношены до предела. Ломаешь один дом — рискуешь оставить без воды квартал. Необходима полная ревизия перед заходом техники", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.
Жильцам нужно обратиться в городскую администрацию для подтверждения статуса дома. Если он признан аварийным и расселен, он попадает в очередь на демонтаж в рамках текущих муниципальных программ. Коллективное обращение к куратору района ускоряет процесс.
За расчистку территории отвечает подрядчик, с которым заключен контракт. Контроль осуществляет профильный департамент мэрии. Мусор должны вывозить сразу после демонтажа конструкций.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.