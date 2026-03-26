Цена пустого места: как масштабная зачистка меняет привычный облик старого Архангельска

Архангельск избавляется от "деревянного наследия". Городская ткань, изъеденная трухой и временем, проходит процедуру экстренной резекции. Власти перешли от слов к планомерному демонтажу — город зачищают от остовов зданий, которые давно стали ветхим жильем.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Борисова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Архангельск. Проспект Чумбарова-Лучинского 01

Снос как городская санитария

Пустые "деревяшки" с зияющими окнами — это не просто памятники запустению. Это угроза безопасности. Губернатор Александр Цыбульский настаивает: такие объекты должны исчезнуть. Работа по ликвидации аварийного фонда ускорилась. Город точечно вырезает гнилые фрагменты своей инфраструктуры. Это единственный способ подготовить площадку для комплексного развития территорий.

"Снос — это не только физическая уборка мусора. Это пересмотр всей логистики района. Мы должны понимать, что придет на место гнили: социалка или жилая застройка. Без этого город превращается в лоскутное одеяло, где коммуникации не справляются с нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Сколько стоит зачистка карты

Бюджетные потоки распределены жестко. Дмитрий Морев отчитался: заключено 18 контрактов. Сумма сделок — около 99 миллионов рублей. Это инвестиции в эстетику и безопасность. Прошлый год показал результат — минус 98 объектов. В 2026 году планка еще выше — 100 зданий. Темпы сноса растут пропорционально готовности площадок к реновации.

"Экономика сноса сложна. Стоимость работ часто перекрывает выкуп затрат на утилизацию лома. Низкая маржинальность пугает подрядчиков, поэтому контракты затягиваются. Нужны преференции, иначе процесс встанет из-за дефицита интереса бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Показатель Статус / Количество Ликвидировано в 2025 году 98 домов План на 2026 год 100 домов

Ситуация осложняется старыми коммуникациями. Каждый демонтаж — это работа с "живыми" сетями, снабжающими соседние дома. Любая ошибка — и коммунальные платежи станут для жителей последним аргументом в споре с мэрией.

"Инженерная инфраструктура при сносе — самое больное место. Сети изношены до предела. Ломаешь один дом — рискуешь оставить без воды квартал. Необходима полная ревизия перед заходом техники", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о сносе жилья

Как ускорить снос конкретной "деревяшки" во дворе?

Жильцам нужно обратиться в городскую администрацию для подтверждения статуса дома. Если он признан аварийным и расселен, он попадает в очередь на демонтаж в рамках текущих муниципальных программ. Коллективное обращение к куратору района ускоряет процесс.

Кто следит за чистотой после сноса?

За расчистку территории отвечает подрядчик, с которым заключен контракт. Контроль осуществляет профильный департамент мэрии. Мусор должны вывозить сразу после демонтажа конструкций.

Экспертная проверка: Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре; Валерий Козлов, региональный экономист; Евгений Блех, эксперт по ЖКХ.