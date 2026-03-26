Весна несет Нижнему Новгороду стихийную Венецию: лужи и подтопления блокируют городские артерии

Нижний Новгород снова уходит под воду — по старой доброй традиции талые воды парализуют весеннюю логистику. Пока администрация отчитывается о "санитарной обработке" тротуаров, реальность диктует свои правила: дороги становятся полосой препятствий, а стоимость содержания автомобиля растет прямо пропорционально количеству ям в оттаявшем асфальте.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under All Rights Reserved Нижний Новгород

Великий потоп локального масштаба

Чиновники бодро рапортуют о мойке проезжей части на улицах Левинка и Красных Зорь, но на деле город ведет тяжелую позиционную войну с физикой. Там, где вчера укладывали плитку, сегодня — стихийная Венеция. Откачка воды на улицах Чебоксарской и Маршала Казакова — это скорее попытка заклеить пластырем открытый перелом, чем решение системной проблемы отходов и инфраструктуры.

"Система управления муниципалитетами у нас работает по принципу "тушения пожаров". Пока вода не залила первый этаж, никто не почешется. Зато потом героически отчитываемся об успехах в борьбе с последствиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Складывается ощущение, что городская среда существует отдельно от тех, кто в ней пытается выжить. Пока одни считают доходы от налоговых деклараций, другие вынуждены пересчитывать убытки от подвески, убитой на Бурнаковском проезде. В это время тарифы на тепло продолжают нервировать горожан, а ситуация с фальсификацией продуктов показывает, что контроль за качеством — вещь крайне условная.

"Рынок труда сейчас требует высокой квалификации, но в ЖКХ мы до сих пор видим кадровый голод. Некому эти ливневки чистить системно, вот и работают по факту аварий", — пояснил макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Результат весеннего сезона Чистка обочин Ручная вывозка песка Борьба с подтоплением Применение спецтехники

"Подтопления — это не злой рок. Это неработающие проекты водоотведения, которые на бумаге выглядят как инвестиции", — подчеркнул специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о состоянии дорог

Почему улицы тонет каждый год?

Система ливневой канализации во многих районах не рассчитана на объемы талых вод, а регулярный ремонт заменяется косметической очисткой.

Поможет ли мое обращение в администрацию?

Жалобы в администрацию фиксируют проблему, но до плановой реконструкции сетей дело доходит редко.

