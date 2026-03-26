Домашний уют вместо СИЗО: в Воронеже смягчили участь куратору стройки скандального амфитеатра

Воронежская набережная превратилась в полигон для финансовых маневров. Бывший рулевой городского стройблока Евгений Шишкин сменил казенные нары на родные стены. Суд проявил милосердие к архитектору странных смет. Цена вопроса — 45 миллионов рублей, которые легли в основание амфитеатра, существующего в реальности лишь на шестую часть своей стоимости. Пока региональное сельское хозяйство борется за каждый рубль субсидий, в центре города бетонные скамьи превращаются в золотые слитки.

Амфитеатр строгого режима: как бетон подорожал в шесть раз

Сюжет прост как монолитная плита. В мае 2022 года мэрия заказывает благоустройство. В планах — изящные малые архитектурные формы (МАФ). Но как только кресло начальника управления стройполитики занимает Шишкин, проект мутирует. Вместо легких конструкций в документах прорастает тяжеловесный амфитеатр. Смета пухнет до 44,6 млн рублей. На деле горожане получили бетонные подставки с копеечным настилом. Пока хирурги в Воронеже ювелирно удаляют опухоли, чиновники так же технично вырезали из бюджета 37 миллионов.

"Махинации с нацпроектами — это всегда игра с огнем. В данном случае мы видим классический завышенный ценник. Когда объект стоимостью 7 миллионов принимают за 45, это не ошибка в расчетах, а системный сбой контроля", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Следствие настаивает: Шишкин лично завизировал акты приемки. В этот момент виртуальные миллионы обрели хозяев, а город — сомнительный арт-объект. Силовики из УФСБ и прокуратуры разглядели в бетонных сиденьях состав ч. 4 ст. 159 УК РФ. Это не просто цифровая афера в мессенджере, а капитальное мошенничество под прикрытием государственных задач.

Схема малых форм: от завода до самостроя

Второй фигурант, Александр Ким, возглавлявший дирекцию капстроительства, обеспечивал "прикрытие" на уровне надзора. По версии обвинения, он закрывал глаза на то, что "заводские изделия" отливались из бетона прямо на песке набережной. Паспорта качества, сертификаты — всё это превратилось в макулатуру. Такая "реконструкция" напоминает хаос в жилых районах, где нормы пишутся для галочки, а реальность диктуется жаждой наживы.

Параметр по контракту Реальное исполнение Заводское изготовление МАФ Монолитный бетон на месте Стоимость: 44,6 млн руб. Реальная цена: 7,4 млн руб.

"Подмена капитального строения малой архитектурной формой — это грубейшее нарушение градостроительных норм. Такие 'объекты' часто не проходят экспертизу безопасности и могут стать угрозой для жителей", — объяснила Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Шишкин уверяет: он не виноват. Аргументы защиты стандартны: дети, ипотека, готовность помогать следствию. Просроченный загранпаспорт стал весомым доводом для судьи — бежать экс-чиновнику некуда. Теперь он будет ждать развязки в уютном домашнем кресле, пока следователи ищут, куда утекли 37 миллионов бюджетных денег. Иногда гинекология в Воронеже демонстрирует больше прозрачности, чем муниципальные закупки, сообщает "Комсомольская правда".

"Перевод под домашний арест часто свидетельствует о том, что обвиняемый начал давать нужные показания или основная доказательная база уже собрана. Социальный статус и наличие семьи — это лишь формальный повод для смягчения режима", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о деле Евгения Шишкина

Почему чиновника выпустили из СИЗО?

Суд учел наличие несовершеннолетних детей, отсутствие действующего загранпаспорта и готовность подсудимого сотрудничать. Домашний арест считается достаточной мерой, чтобы исключить давление на свидетелей.

Что грозит фигурантам дела?

Статья о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предполагает до 10 лет лишения свободы. Сумма ущерба в 37 миллионов является квалифицирующим признаком "особо крупного размера".

Будут ли сносить амфитеатр?

Объект уже принят и стоит на балансе города. Скорее всего, его оставят в покое, но правоохранительные органы могут потребовать возмещения разницы в стоимости от подрядчика и должностных лиц.

Читайте также