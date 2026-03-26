Соцзащита на проводе обернулась грабежом: в Воронеже день принёс антирекорд мошенничества

Россия » Центр » Воронеж

В Воронеже студенческая скамья стала главным полигоном для охотников за чужими капиталами. Пока одни грызут гранит науки, другие, не отходя от смартфона, превращают свои сбережения в пыль. Цифровые афёры в регионе обрели промышленные масштабы, где мишенью становятся те, кто привык доверять экрану больше, чем здравому смыслу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анатомия цифрового грабежа

Схема 20-летней студентки, подарившей аферистам почти 1,7 миллиона рублей, — это классическая кредитная петля. Звонок от "соцзащиты", звонок от "Центробанка", испуг за мифические переводы в недружественные страны. Жертву заставляют залезать в долги, чтобы якобы спасти деньги на "безопасном счете". На деле — это просто спонсорская помощь преступному миру. Вторая пострадавшая пыталась обменять валюту через мессенджер, проигнорировав базовый комплаенс, и осталась ни с чем. Ее развод на предоплату прошел по лекалам примитивного уличного кидалова, просто сменив локацию на чат в смартфоне.

"Студенты сегодня — самая уязвимая прослойка. Они верят в эффективность мгновенных транзакций, забывая, что за каждой кнопкой "отправить" скрывается человек, готовый обнулить им баланс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Цена доверчивости в цифрах

Тип преступления Ущерб и последствия
Телефонная манипуляция (соцзащита) 1,7 млн рублей, уголовное дело по ст. 159 УК РФ.
Валютный обмен в мессенджере 7 000 рублей, полная потеря средств без шансов на возврат.

Государство вкладывает миллиарды для чернозёмья, пытаясь укрепить региональную экономику, но эти усилия разбиваются об элементарную финансовую безграмотность молодежи. Деньги улетают не в инвестиции, а в карманы мошенников, пока силовики ведут рейды Воронеж по иным направлениям.

"Уголовные дела растут быстрее, чем доходы населения. Это не случайность, а системный сбой в защите граждан от манипуляций", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о киберпреступности

Как вернуть деньги, если перевод уже совершен?

Шансы стремятся к нулю. Юридически сделка совершена добровольно, пусть и под влиянием обмана. Немедленное обращение в банк с требованием блокировки и в полицию — единственный шанс застопорить путь украденного, но время работает против вас.

Почему мошенники так эффективны в Воронеже?

Здесь высокий уровень социальной мобильности. Люди легко верят любым представителям власти, что упрощает задачу тем, кто выдает себя за сотрудников госорганов.

"Это бизнес на хаосе. Пока нет жесткого требования верификации всех транзакций с госорганами, доверчивость будет конвертироваться в убытки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, юрист Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
