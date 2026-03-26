Демонтаж открывает новые артерии: школы Перми эволюционируют в центры практического обучения
Овощи рвутся вверх по лестнице: базовый набор продуктов в Саратове обретает вкус роскоши
Битва за стены в Тверской области: прокуратура вернула бабушке квартиру, отобранную властью
Дорогой улов в Ярославле: спасатели час гнали технику, чтобы выписать штрафы экстремалам
Цена пустого места: как масштабная зачистка меняет привычный облик старого Архангельска
Весна несет Нижнему Новгороду стихийную Венецию: лужи и подтопления блокируют городские артерии
Соцзащита на проводе обернулась грабежом: в Воронеже день принёс антирекорд мошенничества
Домашний уют вместо СИЗО: в Воронеже смягчили участь куратору стройки скандального амфитеатра
В Госдуме оценили перспективы полного запрета электронных сигарет в России

Инфляционные качели Новгородчины: одни товары стремятся к выгоде, другие — тянут бюджет вниз

Инфляционная карта Новгородской области демонстрирует любопытную дихотомию. Годовой прирост замедлился до 7,1%, но кошельки новгородцев ощущают точечные удары.

Терминал и чековая лента
Фото: https://www.pexels.com by Towfiqu barbhuiya is licensed under Free
Терминал и чековая лента

Логика цен: почему дорожают обеды

Рост стоимости общепита — прямое следствие давления издержек. Кафе закладывают в чек удорожание логистики и рост арендных ставок. Любая поддержка фермерства и малых предприятий через льготные гранты пока лишь частично нивелирует этот расходный шлейф.

"Общепит сейчас находится в зоне турбулентности. Аренда и ФОТ давят на себестоимость, вынуждая транслировать расходы на конечного потребителя", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно мы видим и позитивные аномалии. Масла и жиры дешевеют третий месяц. Здесь работает рыночный закон предложения: рост локального производства сливочного масла насыщает полки. Фермеры, внедряющие современные бизнес-модели, объективно снижают давление на дефицитные позиции.

Срез рынка: февральская динамика

Категория Вектор изменения
Готовые блюда и яйца Рост (издержки/спрос)
Стройматериалы Снижение (распродажи)

"Строительный рынок реагирует на сезонный спад и затоваривание складов. Крупные игроки сбрасывают остатки, что дает временный карт-бланш покупателям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Медицинские услуги — обратная сторона медали. Высокий спрос позволяет клиникам индексировать цены без потери потока клиентов. Расходники подорожали, коммуналка не дешевеет. В итоге чек за визит к врачу тянет общую инфляцию вверх, нивелируя успехи в продовольственном секторе.

Инфляционный прогноз

Для стабилизации цен необходимо сближение спроса с реальными возможностями предложения. Это классическая физика макроэкономики. Политика регулятора направлена на охлаждение перегретых секторов. Если планы Банка России сработают, к 2027 году мы увидим целевые 4%.

"Социальная стабильность зависит от цен на базовые товары, но услуги здравоохранения — зона особого внимания из-за высокой чувствительности населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему подорожали компьютеры?

Глобальный дефицит микросхем памяти диктует правила на мировом рынке. Любой логистический сбой мгновенно отражается на ценниках в новгородских магазинах электроники.

Почему стройматериалы стали дешевле?

Февральские распродажи — инструмент снижения товарных запасов. Сети стимулируют спрос в "мертвый" сезон.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Наука и техника
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Нефть
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Овощи рвутся вверх по лестнице: базовый набор продуктов в Саратове обретает вкус роскоши
Битва за стены в Тверской области: прокуратура вернула бабушке квартиру, отобранную властью
Самозанятые попали под пристальный контроль — привычные схемы больше не работают
Дорогой улов в Ярославле: спасатели час гнали технику, чтобы выписать штрафы экстремалам
Цена пустого места: как масштабная зачистка меняет привычный облик старого Архангельска
Весна несет Нижнему Новгороду стихийную Венецию: лужи и подтопления блокируют городские артерии
Соцзащита на проводе обернулась грабежом: в Воронеже день принёс антирекорд мошенничества
Домашний уют вместо СИЗО: в Воронеже смягчили участь куратору стройки скандального амфитеатра
В Госдуме оценили перспективы полного запрета электронных сигарет в России
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
