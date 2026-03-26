Инфляционные качели Новгородчины: одни товары стремятся к выгоде, другие — тянут бюджет вниз

Инфляционная карта Новгородской области демонстрирует любопытную дихотомию. Годовой прирост замедлился до 7,1%, но кошельки новгородцев ощущают точечные удары.

Логика цен: почему дорожают обеды

Рост стоимости общепита — прямое следствие давления издержек. Кафе закладывают в чек удорожание логистики и рост арендных ставок. Любая поддержка фермерства и малых предприятий через льготные гранты пока лишь частично нивелирует этот расходный шлейф.

"Общепит сейчас находится в зоне турбулентности. Аренда и ФОТ давят на себестоимость, вынуждая транслировать расходы на конечного потребителя", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно мы видим и позитивные аномалии. Масла и жиры дешевеют третий месяц. Здесь работает рыночный закон предложения: рост локального производства сливочного масла насыщает полки. Фермеры, внедряющие современные бизнес-модели, объективно снижают давление на дефицитные позиции.

Срез рынка: февральская динамика

Категория Вектор изменения Готовые блюда и яйца Рост (издержки/спрос) Стройматериалы Снижение (распродажи)

"Строительный рынок реагирует на сезонный спад и затоваривание складов. Крупные игроки сбрасывают остатки, что дает временный карт-бланш покупателям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Медицинские услуги — обратная сторона медали. Высокий спрос позволяет клиникам индексировать цены без потери потока клиентов. Расходники подорожали, коммуналка не дешевеет. В итоге чек за визит к врачу тянет общую инфляцию вверх, нивелируя успехи в продовольственном секторе.

Инфляционный прогноз

Для стабилизации цен необходимо сближение спроса с реальными возможностями предложения. Это классическая физика макроэкономики. Политика регулятора направлена на охлаждение перегретых секторов. Если планы Банка России сработают, к 2027 году мы увидим целевые 4%.

"Социальная стабильность зависит от цен на базовые товары, но услуги здравоохранения — зона особого внимания из-за высокой чувствительности населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему подорожали компьютеры?

Глобальный дефицит микросхем памяти диктует правила на мировом рынке. Любой логистический сбой мгновенно отражается на ценниках в новгородских магазинах электроники.

Почему стройматериалы стали дешевле?

Февральские распродажи — инструмент снижения товарных запасов. Сети стимулируют спрос в "мертвый" сезон.

