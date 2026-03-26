Ярославль в осаде синих ходоков: точка с лосьонами превратила дворы в кадры из хоррора

Ярославское Брагино тонет в суррогатном ренессансе. Жители домов 59 и 61 А по Ленинградскому проспекту бьют набат: под их окнами расцвел круглосуточный притон под вывеской магазина косметики. Пока Ярославская область мечтает о скоростных поездах до столицы, реальность на местах пахнет дешевой отдушкой и безнадегой. Торговая точка, торгующая спиртосодержащими жидкостями, превратила жилую зону в филиал постапокалипсиса.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Придворовая территория жилого дома

Спиртовой офшор в спальном районе

Механика бизнеса примитивна до гениальности. В торце многоэтажки открывается окно. Кассового аппарата нет. Налогов — минимум. Вместо элитного алкоголя — флаконы с техническим спиртом, стыдливо маркированные как "косметическое средство". Клиентура — "белые ходоки", как их прозвали местные, оккупирует ближайшие песочницы и кусты. В шаговой доступности — детский сад №193 и школа №27. Дети ежедневно наблюдают за деградацией соседей в прямом эфире.

"Система контроля за оборотом спиртосодержащей продукции на муниципальном уровне буксует. Предприниматели оформляют такие точки как промтоварные лавки, минуя жесткое лицензирование Росалкогольтабакконтроля. Это юридическая щель, в которую утекают налоги и здоровье граждан", — объяснила в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Юридическая броня лосьонов

Жалобы в надзорные органы возвращаются стандартными отписками. Формально состав лосьонов не предназначен для употребления внутрь. С точки зрения закона — это не выпивка, а гигиена. То, что покупатель использует товар не по назначению, продавца не касается. Это создает правовой вакуум, где полиция бессильна, а Роспотребнадзор разводит руками. Жители пытаются бороться за благоустройство своей территории, но "фанфурочная" вросла в ландшафт крепче капитальных строений.

Характеристика Легальный алкомаркет "Фанфурочная" в Брагино Лицензия Обязательна (ЕГАИС) Отсутствует (косметика) Налоги Акцизы + НДС Минимальные с ИП Режим работы Ограничен по времени Фактически 24/7

"Административные штрафы за незаконную торговлю слишком низкие. Они отбиваются за один вечер бойкой продажи. Без вмешательства прокуратуры и признания продукции контрафактом ситуацию не сдвинуть с мертвой точки", — отметил эксперт Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Инфраструктурный тупик Брагино

Проблема не ограничивается только пьяными криками под окнами. Это системный провал городской среды. В районе, где планируется транспортная стратегия и современные развязки, локальные маргинальные точки тянут рейтинг безопасности вниз. Пока одни обсуждают экологические риски в Рыбинске, другие задыхаются от перегара в собственных подъездах. Жители требуют не просто закрытия окна, а полной зачистки микрорайона от сомнительных коммерсантов.

"Социальная инфраструктура страдает, когда бизнес паразитирует на дефектах законодательства. В таких домах падает стоимость жилья, а миграционный отток молодежи из района только ускоряется. Это мина замедленного действия под демографию города", — подчеркнула аналитик Елена Романова.

Дальнейшее бездействие властей превратит Ленинградский проспект в зону отчуждения. Когда городская жизнь подменяется выживанием в условиях круглосуточного дебоша, вера в законность испаряется так же быстро, как спирт из открытого флакона "лосьона", сообщает "МК в Ярославле".

Ответы на популярные вопросы о торговле суррогатами

Почему полиция не может закрыть точку сразу?

Спиртосодержащие лосьоны и антисептики относятся к категории косметических товаров. Их продажа не требует алкогольной лицензии, что ограничивает полномочия МВД в рамках стандартных рейдов.

Как жители могут повлиять на ситуацию?

Необходимо коллективное обращение в Роспотребнадзор для проведения экспертизы качества продукции. Также эффективна жалоба на нецелевое использование жилого или придомового помещения.

Куда жаловаться на отсутствие кассового аппарата?

В Федеральную налоговую службу (ФНС). Нарушение правил кассовой дисциплины — самый быстрый способ инициировать проверку финансово-хозяйственной деятельности такой "лавки".

