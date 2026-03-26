Детство в обновлённых стенах: масштабное обновление меняет привычный облик детсадов Новгородской области

В Новгородской области, в Старой Руссе и Окуловке, в детских садах начался капитальный ремонт. Государство вливает 373 миллиона рублей в "артерии" сельских территорий. Задача — купировать деградацию инфраструктуры. Сделать глубинку пригодной для жизни, а не выживания.

Детский сад №4 в Окуловке
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Михайлов is licensed under Public domain
Инвестиционный цикл: куда уходят миллионы

Бюджетные потоки — это кровь региональной экономики. Минсельхоз области работает как системный интегратор. С 2020 года программа охватила восемь округов. Десять детских садов уже прошли "апгрейд". Теперь очередь за объектами в Старой Руссе и Окуловке.

"Инвестиции в социалку — это не про благотворительность, а про удержание налогоплательщиков на местах. Без вложений в грантируемое фермерство и инфраструктуру мы получим пустыню", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Масштаб изменений
Бюджет 2026 373 млн рублей
Охват программы 18 комплексных проектов

Социальная биомеханика: дети и среда

Ремонт стен — лишь верхушка айсберга. Задача глубже. Нужно создать концентрацию внимания у детей через правильную архитектуру. Старые здания "давят" депрессивным дизайном. Новые — должны стимулировать активность, как педагогические методики для трудных подростков.

"Капремонт — это всегда вскрытие. Износ сетей в таких зданиях критический. Мы не просто красим фасады, мы меняем инженерную начинку под современные нормы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Параллельно в Хвойнинском округе вырастет центр культуры. Благоустройство становится обязательным элементом ландшафта. Это меняет психологию жителей. Люди перестают чувствовать себя "на периферии".

"Комфорт начинается с калитки. Мы делаем упор на пешеходную доступность и безопасность зон, где ребята проводят время", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Почему именно детские сады?

Демографическая устойчивость зависит от доступности дошкольного образования. Это фундамент для молодых семей.

Откуда деньги в таком объеме?

Федеральные программы развития сельских территорий фокусируются на точечном апгрейде малых городов и поселений.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
