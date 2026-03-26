В Новгородской области, в Старой Руссе и Окуловке, в детских садах начался капитальный ремонт. Государство вливает 373 миллиона рублей в "артерии" сельских территорий. Задача — купировать деградацию инфраструктуры. Сделать глубинку пригодной для жизни, а не выживания.
Бюджетные потоки — это кровь региональной экономики. Минсельхоз области работает как системный интегратор. С 2020 года программа охватила восемь округов. Десять детских садов уже прошли "апгрейд". Теперь очередь за объектами в Старой Руссе и Окуловке.
"Инвестиции в социалку — это не про благотворительность, а про удержание налогоплательщиков на местах. Без вложений в грантируемое фермерство и инфраструктуру мы получим пустыню", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр
|Масштаб изменений
|Бюджет 2026
|373 млн рублей
|Охват программы
|18 комплексных проектов
Ремонт стен — лишь верхушка айсберга. Задача глубже. Нужно создать концентрацию внимания у детей через правильную архитектуру. Старые здания "давят" депрессивным дизайном. Новые — должны стимулировать активность, как педагогические методики для трудных подростков.
"Капремонт — это всегда вскрытие. Износ сетей в таких зданиях критический. Мы не просто красим фасады, мы меняем инженерную начинку под современные нормы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Параллельно в Хвойнинском округе вырастет центр культуры. Благоустройство становится обязательным элементом ландшафта. Это меняет психологию жителей. Люди перестают чувствовать себя "на периферии".
"Комфорт начинается с калитки. Мы делаем упор на пешеходную доступность и безопасность зон, где ребята проводят время", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Демографическая устойчивость зависит от доступности дошкольного образования. Это фундамент для молодых семей.
Федеральные программы развития сельских территорий фокусируются на точечном апгрейде малых городов и поселений.
