Услуги раздуваются как котел: в Иваново медицина и сервисы опережают динамику доходов жителей

Февральская потребительская корзина ивановцев демонстрирует причудливый танец цен. Товары и услуги подорожали, но внутри этого общего тренда рынок разваливается на полярные фрагменты. В то время как сектор услуг раздувается, словно перегретый котел, продовольственные позиции и промтовары внезапно теряют в весе.

Фото: https://pixabay.com by ClickerHappy is licensed under Free Терминал оплаты в магазине

Яйца как индикатор рыночного безумия

Куриные яйца снова стали главным раздражителем февраля. После годичного пике, когда цена обвалилась на 13,18%, рынок сработал как пружина, ударив по кошелькам. Тепличные овощи — огурцы, перец, томаты — дорожают синхронно с ценниками на энергоресурсы. Владельцам агробизнеса проще переложить расходы на отопление на покупателя, чем оптимизировать издержки. Похожая ситуация складывается и в других отраслях, например, когда кадровый голод вынуждает бизнес закладывать дефицит персонала в стоимость любого продукта.

"Рынок живет в фазе коррекции после перегрева. Фермеры не благотворители; любая дополнительная затрата на киловатт-час досветки неизбежно проедается итоговым чеком потребителя", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Михаил Егоров.

Рис на этом фоне выглядит "антигероем". Избыточные запасы превратили его в обузу для продавцов, обвалив стоимость на 15,77% за год. Это лишь доказывает, что баланс спроса и предложения — единственная реальная догма экономики, а не оптимистичные отчеты ритейлеров, пытающихся скрыть свои аппетиты через нелегальную расклейку объявлений о "выгодных акциях".

Сервисы и медицина: почему цены растут быстрее дохода

Сектор услуг — зона турбулентности. Стоматология и другие медицинские услуги подорожали на 9,89%. Спрос здесь неэластичен. Люди не могут отложить зубную боль до лучших времен, даже если новые нормы градостроительства делают жизнь комфортнее, цены на услуги это не снижает. Затраты на импортное оборудование и расходники в условиях жесткого финансового климата давят на баланс медучреждений.

"Когда ставка заставляет бизнес осторожничать, любые операции, требующие дорогого импортируемого сырья, переходят в разряд премиальных. Это математика, где прибыль должна покрыть кассовый разрыв", — подчеркнул эксперт Артём Логинов.

Категория Годовая динамика Рис -15,77% Медицинские товары +10,55%

Что касается техники, покупатели оказались в ситуации "счастливого случая". Рубль укрепился вовремя — холодильники подешевели. Однако это временная передышка. Аналогично тому, как новые рейсы Орланов снимают напряжение на дорогах, коррекция цен на технику снимает психологическое давление на граждан. Но телефонные мошенники и другие теневые дельцы быстро находят, где поживиться, если кошелек обывателя чуть "отдыхает" от инфляции.

"Сектор услуг — это последняя крепость инфляции. Если товары можно привезти откуда угодно, то качественного терапевта или юриста импортом не заместишь, их цена всегда будет ползти вверх", — отметил эксперт Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему продукты дешевеют медленнее, чем мы ждем?

Логистика и стоимость кредитных ресурсов для ритейла все еще держат высокую планку. Затраты на хранение "борщевого набора" невозможно обнулить щелчком пальцев.

Стоит ли ждать падения цен на стоматологию в ближайшее время?

Нет. Высокий спрос и зависимость от импортных расходных материалов исключают такой сценарий. Цена продолжит следовать за курсом валют и стоимостью логистики.

