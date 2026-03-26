Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена пустого места: как масштабная зачистка меняет привычный облик старого Архангельска
Весна несет Нижнему Новгороду стихийную Венецию: лужи и подтопления блокируют городские артерии
Соцзащита на проводе обернулась грабежом: в Воронеже день принёс антирекорд мошенничества
Домашний уют вместо СИЗО: в Воронеже смягчили участь куратору стройки скандального амфитеатра
В Госдуме оценили перспективы полного запрета электронных сигарет в России
Инфляционные качели Новгородчины: одни товары стремятся к выгоде, другие тянут бюджет вниз
Весенний лед рисует западню: рыбаки в Ярославле проваливаются в дрейфующую ловушку
Ярославль в осаде синих ходоков: точка с лосьонами превратила дворы в кадры из хоррора
Весна будит не только птиц: Владимирская область входит в режим повышенной готовности к паводкам и лесным пожарам

Услуги раздуваются как котел: в Иваново медицина и сервисы опережают динамику доходов жителей

Россия » Центр » Иваново

Февральская потребительская корзина ивановцев демонстрирует причудливый танец цен. Товары и услуги подорожали, но внутри этого общего тренда рынок разваливается на полярные фрагменты. В то время как сектор услуг раздувается, словно перегретый котел, продовольственные позиции и промтовары внезапно теряют в весе.

Терминал оплаты в магазине

Яйца как индикатор рыночного безумия

Куриные яйца снова стали главным раздражителем февраля. После годичного пике, когда цена обвалилась на 13,18%, рынок сработал как пружина, ударив по кошелькам. Тепличные овощи — огурцы, перец, томаты — дорожают синхронно с ценниками на энергоресурсы. Владельцам агробизнеса проще переложить расходы на отопление на покупателя, чем оптимизировать издержки. Похожая ситуация складывается и в других отраслях, например, когда кадровый голод вынуждает бизнес закладывать дефицит персонала в стоимость любого продукта.

"Рынок живет в фазе коррекции после перегрева. Фермеры не благотворители; любая дополнительная затрата на киловатт-час досветки неизбежно проедается итоговым чеком потребителя", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Михаил Егоров.

Рис на этом фоне выглядит "антигероем". Избыточные запасы превратили его в обузу для продавцов, обвалив стоимость на 15,77% за год. Это лишь доказывает, что баланс спроса и предложения — единственная реальная догма экономики, а не оптимистичные отчеты ритейлеров, пытающихся скрыть свои аппетиты через нелегальную расклейку объявлений о "выгодных акциях".

Сервисы и медицина: почему цены растут быстрее дохода

Сектор услуг — зона турбулентности. Стоматология и другие медицинские услуги подорожали на 9,89%. Спрос здесь неэластичен. Люди не могут отложить зубную боль до лучших времен, даже если новые нормы градостроительства делают жизнь комфортнее, цены на услуги это не снижает. Затраты на импортное оборудование и расходники в условиях жесткого финансового климата давят на баланс медучреждений.

"Когда ставка заставляет бизнес осторожничать, любые операции, требующие дорогого импортируемого сырья, переходят в разряд премиальных. Это математика, где прибыль должна покрыть кассовый разрыв", — подчеркнул эксперт Артём Логинов.

Категория Годовая динамика
Рис -15,77%
Медицинские товары +10,55%

Что касается техники, покупатели оказались в ситуации "счастливого случая". Рубль укрепился вовремя — холодильники подешевели. Однако это временная передышка. Аналогично тому, как новые рейсы Орланов снимают напряжение на дорогах, коррекция цен на технику снимает психологическое давление на граждан. Но телефонные мошенники и другие теневые дельцы быстро находят, где поживиться, если кошелек обывателя чуть "отдыхает" от инфляции.

"Сектор услуг — это последняя крепость инфляции. Если товары можно привезти откуда угодно, то качественного терапевта или юриста импортом не заместишь, их цена всегда будет ползти вверх", — отметил эксперт Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему продукты дешевеют медленнее, чем мы ждем?

Логистика и стоимость кредитных ресурсов для ритейла все еще держат высокую планку. Затраты на хранение "борщевого набора" невозможно обнулить щелчком пальцев.

Стоит ли ждать падения цен на стоматологию в ближайшее время?

Нет. Высокий спрос и зависимость от импортных расходных материалов исключают такой сценарий. Цена продолжит следовать за курсом валют и стоимостью логистики.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт Михаил Егоров, эксперт Артём Логинов, эксперт Илья Кравцов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
США и Канада. Новости и аналитика
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Танго на минном поле: Куба и США затеяли тайный диалог для спасения своих интересов
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Музыка мотора сфальшивила: внезапная вибрация машины под капотом предвещает беду
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.