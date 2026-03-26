Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки

Петербург кроит свои глубины. Архитектура города вот-вот прирастет "коричневой" веткой. Документация по станциям "Заставская", "Боровая" и "Каретная" уйдет на полку госэкспертизы к третьему кварталу 2026-го. Пока бюрократия переваривает чертежи, внизу работают четыре щита.

Фото: unsplash.com by Masood Aslami is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Эскалатор метро

Подземный ритм мегаполиса

На "Броневой" сейчас — стадийный бум: изыскания, скважины, подготовка площадки. Рядом с "Заставской" возводят горный комплекс. Здесь планируют пересадку на синюю ветку, что сделает новую магистраль и логистику района более предсказуемой. "Боровая" уже "проглотила" 80% своего ствола. В это время щит "Вера" методично вгрызается в породу, соединяя станции.

"Масштаб задач здесь перекрывает любые локальные неудобства. Проходческие щиты в Петербурге — это вечный конфликт с грунтами, но сейчас мы видим, как строительство метро спб наконец перешло к этапу прямой реализации, а не просто обсуждений," — отметил в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Цифры и бетон

Объект Статус работ Боровая 80% проходки ствола Каретная Бурение скважин заморозки

Город учится жить в условиях постоянной реконструкции. Пока одни меняют маршруты автобусов, бизнес замирает в ожидании новых пассажиропотоков. Впрочем, метро — это всегда долгоиграющий актив. Даже сейчас рост доходов строителей в секторе инфраструктуры опережает средние показатели, что делает отрасль крайне привлекательной.

"С точки зрения экономики региона — это рывок. Когда мы создаем узлы, подобные будущим станциям, мы меняем стоимость земли и нагрузку на градостроительные нормы вокруг них," — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Власти Петербурга смотрят на 2030 год — срок запуска второго участка линии. Это время, когда текущая суета вокруг "Броневой" станет историческим фактом. Сейчас же город живет в режиме благоустройства Петербурга, где под землей шумят щиты, а на поверхности — новые требования к мобильности.

"Инженерная сложность здесь колоссальна. Заморозка грунта — это единственный способ пройти водонасыщенные слои без потерь, но любая задержка документов сразу бьет по темпам," — объяснил в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о строительстве метро

Почему запуск намечен только на 2030 год?

Метро требует соблюдения технологических циклов: от сложной заморозки нестабильных грунтов до завершения всех экспертиз. Спешка в подземном строительстве недопустима.

Станет ли метро дешевле в эксплуатации?

Новые станции вводят современные системы автоматизации, что со временем снизит затраты на энергоснабжение и обслуживание, однако на текущем этапе капитальные вложения велики.

