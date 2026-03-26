Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого

Невский проспект снова в строительных лесах. На углу с Пушкинской улицей стартовала реставрация двух домов-близнецов. Петербург методично "лечит" эклектичный фасад центра города, избавляя архитектуру от наслоений времени и бытовой неустроенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фасад доходного дома П.Д. и М.С. Мальцевых на Пушкинской улице 2023

Реставрационный детокс

Программа губернатора Александра Беглова по реанимации фасадов благоустройство Петербурга напоминает хирургическое вмешательство. Дома Мальцова и доходный дом с банями — пациенты с богатой историей. Здесь восстановят лепнину, очистят кирпич и спрячут инженерные сети в короба. Стандарты реставрации объектов культурного наследия подразумевают работу по архивным лекалам, а не "евроремонт" по настроению прораба.

"Это не просто покраска стен. Это возвращение городу его исторической идентичности. Мы работаем там, где десятилетиями правили латки и некомпетентность", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Память в кирпиче и граните

Петербург бережет свое лицо. Пока в других районах строительство Петербург уходит в высоту, здесь сохраняют эклектичный масштаб XIX века. Кариатиды и маскароны на фасадах Невского 77 и 79 — это маркеры эпохи, когда архитекторы работали как ювелиры. Теперь на месте былых Мальцевских бань, где решались судьбы рабочих движений, снова закипит "организационная" жизнь реставраторов.

"Коммерческая недвижимость в центре имеет особый статус. Любая пауза в эксплуатации — это риск. Проект важен, так как снимает нагрузку с изношенных сетей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Характеристика Дом П. Д. Мальцова (79/2) Доходный дом (77/1) Архитектор Павел Сюзор Павел Сюзор Историческая деталь Жил П. И. Чайковский Были Мальцевские бани

Процесс реставрации потребует терпения от горожан, привыкших к привычной динамике центра. Стоит вспомнить, как Дворцовая площадь страдает от вибраций, чтобы понять: каждый ремонт — это спасательная операция для камня и лепнины.

"Износ сетей в таких домах запредельный. Без интеграции современных инженерных коробов здание просто продолжит разрушаться изнутри", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о реставрации

Сколько продлятся ограничения на Невском?

Завершение всех реставрационных работ на фасадах двух домов-памятников запланировано на конец 2027 года.

Почему для них важна отдельная программа?

Статус объектов культурного значения требует особого подхода, который рост доходов населения и бюджетные программы города позволяют обеспечить на высоком научном уровне.

