Сигареты на 700 тысяч оказались вне системы: в Перми накрыли крупную партию

Россия » Поволжье » Пермь

Пермский теневой рынок табака получил чувствительный удар под дых. Таможенники выпотрошили очередную "серую" точку, где под видом легального товара торговали дымом неизвестного происхождения. 11 тысяч пачек — это не просто статистика, это огромный объем неучтенного никотина, который мог осесть в легких горожан, минуя бюджет.

Никотиновая девальвация: как Пермь чистит прилавки

Таможенный досмотр в Перми превратился в финансовый аудит криминального бизнеса. Оперативники вскрыли партию, где каждая четвертая пачка — откровенная подделка. Здесь нет места сантиментам. Рынок захлебывается от нелегальщины, пока легальный ритейл считает убытки. Ситуация в регионе накаляется не только из-за температурных рекордов, но и из-за жесткого прессинга на незаконных торговцев.

"Это бред. Так бизнес не ведут. Надеяться, что 11 тысяч пачек проскочат мимо маркировки "Честный знак" в 2024 году — это верх наивности. Контроль сейчас тотальный", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проблема глубже, чем кажется. Нелегальный табак — это не только дыра в бюджете, но и топливо для других нарушений. Зачастую такие точки становятся центрами притяжения для сомнительных личностей, чье поведение порой напоминает пьяные приключения заезжих туристов. Правопорядок в городе требует системной чистки, и изъятие товара на 700 тысяч рублей — лишь верхушка айсберга.

Экономика контрафакта в цифрах

700 тысяч рублей убытков для владельца партии — это мощный стоп-кран. В условиях, когда коммунальные тарифы и цены на логистику растут, теневики пытаются демпинговать. Но математика проста: одна конфискация обнуляет прибыль за несколько месяцев "черной" торговли. Таможня просто вырезает опухоль с тела городского ритейла.

Параметр груза Фактические данные
Общий объем изъятого 11 000+ единиц продукции
Признаки подделки 3 240 пачек (почти 30%)
Рыночная стоимость Более 700 000 рублей

"Муниципальные нормативы четко регламентируют правила торговли. Если нет акциза — нет разговора. Дальше вступают в силу санкции Роспотребнадзора, и они будут жесткими", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ведомства работают в связке. Таможня находит, Роспотребнадзор добивает штрафами и уничтожением товара. Это конвейер по утилизации контрафакта, который работает без сбоев.

Куда ведут следы фальсификата

Пермь — крупный логистический хаб. Сюда стекаются потоки товаров со всей страны. Безнадзорный табак часто маскируется под легальные поставки. Проблема в том, что "паленая" пачка — это риск химического отравления. Там может быть всё: от плесени до строительной пыли. Это не просто нарушение закона, а прямая угроза здоровью населения.

"Риски для города не ограничиваются только экономикой. Нелегальный оборот всегда идет рука об руку с коррупцией и криминалом на местах. Мы видим попытку выстроить систему в обход государства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Меры будут приняты. Изъятое — лишь эпизод. Налоговые потери от таких "схем" в масштабах страны исчисляются миллиардами. В Перми решили, что делиться прибылью с криминалом больше не намерены. Система затягивает гайки, и это правильно. Стерильность прилавков — залог нормальной жизни мегаполиса.

Ответы на популярные вопросы о нелегальном табаке

Как отличить подделку сигарет в магазине самостоятельно?

Первый признак — отсутствие цифрового кода Data Matrix "Честного знака". Также обращайте внимание на цену: легальные сигареты не могут стоить дешевле минимальной розничной цены, установленной государством. Слишком дешевый товар — маркер контрафакта.

Что ждет владельца изъятой партии в 700 тысяч рублей?

Материалы переданы в Роспотребнадзор. Нарушителю грозят крупные административные штрафы, полная конфискация и уничтожение товара. При выявлении признаков уголовного преступления (оборот немаркированной продукции в крупном размере) возможна судимость.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политилог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
