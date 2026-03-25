Фура с сюрпризом: в Туве нашли 1330 бутылок, которых не существует по документам

Тувинская степь снова в новостных сводках, но на этот раз вместо золота скифов в кузовах грузовиков нашли "жидкую валюту". Полицейские республики перехватили почти тонну нелегального алкоголя. Две фуры, забитые контрафактом, пытались просочиться в Кызыл, минуя государственные фильтры контроля. Схема проста до примитива: отсутствие регистрации в ЕГАИС и полная тишина в сопроводительных документах. Система дала сбой на первом же посту ДПС.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алкоголь

Тонна пива в Фусо Кантер

На въезде в столицу региона инспекторы затормозили японский грузовик. За рулем — 24-летний житель Абакана. Хакасия, чей промышленный рывок в последнее время удивляет экспертов, в данном случае выступила лишь транзитным хабом для сомнительного груза. В отсеке обнаружили 1330 бутылок. Пиво разных марок, объемов и, судя по всему, сомнительного происхождения. Общий вес "улова" составил более 760 литров.

"Теневой оборот алкоголя всегда растет там, где есть запрос на дешевый продукт в обход акцизов. Это прямой удар по региональным бюджетам, которые и так дефицитны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

УАЗ и сельский транзит

Второй эпизод развернулся на трассе "Кызыл — Сарыг-Сеп". Здесь масштаб скромнее, но почерк тот же. Классический "УАЗ" вез 120 бутылок крепкого спиртного. Водитель из села Адыр-Кежиг играл в "молчанку": ни чеков, ни регистрации в системе, ни объяснений. Пока в горах идет масштабная история Сибири и раскопки древних курганов, современные "копатели" прибыли ищут выгоду в багажниках внедорожников. Изъято еще 156 литров.

Транспортное средство Объем изъятого (литры) Фусо Кантер (Абакан) 762,25 УАЗ 390945 (Адыр-Кежиг) 156,00

"Отсутствие документов на алкоголь в сельской местности — это риск массовых отравлений. Мы видим рост чрезвычайных ситуаций не только природного, но и техногенно-социального характера", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Экономика теневого рынка

Ситуация в Туве — лишь вершина айсберга. Пока в соседних регионах просыпаются медведи и природа берет свое, человек пытается обмануть цифровую систему контроля. ЕГАИС задумывалась как непробиваемый панцирь для рынка, но "серые" перевозчики продолжают искать дыры в логистических цепочках. Транспортировка тонны спиртного без маркировки — это не случайность, а осознанный риск ради сверхприбыли.

"Муниципальные власти должны жестче контролировать точки сбыта. Административные споры здесь неуместны — речь о безопасности населения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о нелегальном обороте

Что грозит водителю за перевозку алкоголя без ЕГАИС?

Конфискация товара и крупные штрафы. В ряде случаев, если объем признают особо крупным, возможна уголовная ответственность по статье за незаконное предпринимательство или оборот немаркированной продукции.

Как отличить легальный алкоголь в магазине?

Используйте официальное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Если марка не сканируется или выдает ошибку в системе ЕГАИС — перед вами фальсификат, за которым могут стоять такие же ночные рейсы из Абакана.

