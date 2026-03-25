Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлячки на дороге не спасают — это ловушка: габаритные огни стали прямым поводом для штрафа ГАИ
Амбиции дороже электричества: Киев ослабляет ПВО ради сомнительных бонусов
Пешеход ещё не на дороге — вы не обязаны тормозить: где проходит граница по ПДД
Квартира вашей мечты может сменить хозяина: 7 юридических ловушек, о которых молчит застройщик
Сигареты на 700 тысяч оказались вне системы: в Перми накрыли крупную партию
94,4 млн рублей за исчезнувший скот: как Новосибирск расплачивается за вспышку болезни
Кошелёк США пустеет: ближневосточный кризис меняет приоритеты военной помощи Украине
Эпоха автоматики завершена: как пропуск одной даты превратит автомобиль в груду металла
Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции

Фура с сюрпризом: в Туве нашли 1330 бутылок, которых не существует по документам

Россия » Сибирь » Абакан

Тувинская степь снова в новостных сводках, но на этот раз вместо золота скифов в кузовах грузовиков нашли "жидкую валюту". Полицейские республики перехватили почти тонну нелегального алкоголя. Две фуры, забитые контрафактом, пытались просочиться в Кызыл, минуя государственные фильтры контроля. Схема проста до примитива: отсутствие регистрации в ЕГАИС и полная тишина в сопроводительных документах. Система дала сбой на первом же посту ДПС.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тонна пива в Фусо Кантер

На въезде в столицу региона инспекторы затормозили японский грузовик. За рулем — 24-летний житель Абакана. Хакасия, чей промышленный рывок в последнее время удивляет экспертов, в данном случае выступила лишь транзитным хабом для сомнительного груза. В отсеке обнаружили 1330 бутылок. Пиво разных марок, объемов и, судя по всему, сомнительного происхождения. Общий вес "улова" составил более 760 литров.

"Теневой оборот алкоголя всегда растет там, где есть запрос на дешевый продукт в обход акцизов. Это прямой удар по региональным бюджетам, которые и так дефицитны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

УАЗ и сельский транзит

Второй эпизод развернулся на трассе "Кызыл — Сарыг-Сеп". Здесь масштаб скромнее, но почерк тот же. Классический "УАЗ" вез 120 бутылок крепкого спиртного. Водитель из села Адыр-Кежиг играл в "молчанку": ни чеков, ни регистрации в системе, ни объяснений. Пока в горах идет масштабная история Сибири и раскопки древних курганов, современные "копатели" прибыли ищут выгоду в багажниках внедорожников. Изъято еще 156 литров.

Транспортное средство Объем изъятого (литры)
Фусо Кантер (Абакан) 762,25
УАЗ 390945 (Адыр-Кежиг) 156,00

"Отсутствие документов на алкоголь в сельской местности — это риск массовых отравлений. Мы видим рост чрезвычайных ситуаций не только природного, но и техногенно-социального характера", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Экономика теневого рынка

Ситуация в Туве — лишь вершина айсберга. Пока в соседних регионах просыпаются медведи и природа берет свое, человек пытается обмануть цифровую систему контроля. ЕГАИС задумывалась как непробиваемый панцирь для рынка, но "серые" перевозчики продолжают искать дыры в логистических цепочках. Транспортировка тонны спиртного без маркировки — это не случайность, а осознанный риск ради сверхприбыли.

"Муниципальные власти должны жестче контролировать точки сбыта. Административные споры здесь неуместны — речь о безопасности населения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о нелегальном обороте

Что грозит водителю за перевозку алкоголя без ЕГАИС?

Конфискация товара и крупные штрафы. В ряде случаев, если объем признают особо крупным, возможна уголовная ответственность по статье за незаконное предпринимательство или оборот немаркированной продукции.

Как отличить легальный алкоголь в магазине?

Используйте официальное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Если марка не сканируется или выдает ошибку в системе ЕГАИС — перед вами фальсификат, за которым могут стоять такие же ночные рейсы из Абакана.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Садоводство, цветоводство
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Мир. Новости мира
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Последние материалы
Хирургическая точность на кухне: этот метод сохраняет сок внутри мясных волокон
Светлячки на дороге не спасают — это ловушка: габаритные огни стали прямым поводом для штрафа ГАИ
Амбиции дороже электричества: Киев ослабляет ПВО ради сомнительных бонусов
Лекарство от инфляции: россияне нашли способ тратить — и не чувствовать потерь
Пешеход ещё не на дороге — вы не обязаны тормозить: где проходит граница по ПДД
Пульт управления стрессом в легких: один простой ритм вдоха мгновенно усмиряет бурю внутри
Квартира вашей мечты может сменить хозяина: 7 юридических ловушек, о которых молчит застройщик
Сигареты на 700 тысяч оказались вне системы: в Перми накрыли крупную партию
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Фура с сюрпризом: в Туве нашли 1330 бутылок, которых не существует по документам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.