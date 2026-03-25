94,4 млн рублей за исчезнувший скот: как Новосибирск расплачивается за вспышку болезни

Сибирский агросектор лихорадит. Пастереллёз выкосил поголовье в Новосибирской области. Власти рапортуют о завершении основного этапа выплат. 258 семей уже получили компенсации. Общий чек составил 94,4 млн рублей. Но за сухими цифрами скрывается жесткая пересборка сельского уклада.

Цена падежа: бюджетный десант в села

Власти региона закрыли реестр получателей. Лишь в четырех случаях возникли затыки. Это технический мусор: ошибки в реквизитах или проблемы с документами. Их додавят в ручном режиме. Основной массе пострадавших транши уже ушли. Деньги — это компенсация за утилизацию скота, который стал биологической угрозой.

"Система выплат в этот раз сработала без критических сбоев. Главное — удалось избежать разрыва между изъятием животных и зачислением средств. Местные бюджеты такой нагрузки не потянули бы, поэтому федеральный центр и область взяли на себя основное бремя", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Губернатор распорядился жестко привязать социальные пособия к календарю. Лимит — 5-е число месяца. Никаких "по мере поступления". Режим прожиточного минимума ввели до ноября. Период выбран не случайно. Это время, необходимое на восстановление хозяйства. Пастереллез скота не прощает медлительности. Либо ты платишь быстро, либо получаешь социальный взрыв в деревнях.

Статья расходов Статус / Сумма Общая сумма выплат 94,4 млн рублей Охват хозяйств 258 семей Период соцпособий Апрель — Ноябрь 2026 Новые очаги Не зарегистрированы

Карантинный режим: дезинфекция и контроль

Инфекция купирована, но блокпосты стоят. Въезд в пострадавшие села — через санобработку. Колеса транспорта поливают химией. В личных подворьях работают дезинфекторы. Это жесткая профилактика. Регион не может позволить себе вторую волну. Сейчас все силы брошены на здравоохранение Новосибирской области и ветеринарную безопасность. Ошибки стоят слишком дорого.

"Карантин — это не формальность. Пастереллёз крайне живуч в почве и навозе. Если сейчас не протравить каждый угол в сараях, инфекция вернется с первыми дождями. Фермеры должны понимать: это вопрос выживания всего сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

"Мы фиксируем прекращение миграционного оттока из проблемных районов благодаря этим выплатам. Люди видят деньги — люди остаются. Это критически важно для демографической стабильности сельских территорий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

"Мы фиксируем прекращение миграционного оттока из проблемных районов благодаря этим выплатам. Люди видят деньги — люди остаются. Это критически важно для демографической стабильности сельских территорий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о выплатах фермерам

Когда придут деньги за апрель?

Согласно новому регламенту, социальные пособия в размере прожиточного минимума будут перечислены до 5 апреля. График зафиксирован до конца осени.

Что делать, если выплату еще не получили?

В регионе осталось 4 семьи с неурегулированными бумагами. Власти рекомендуют проверить корректность банковских реквизитов и статус заявления в местной администрации.

Снимают ли карантин с сел?

Нет. Несмотря на отсутствие патогенов в новых пробах, карантинные посты продолжают работу. Дезинфекция хозяйств — обязательное условие для снятия ограничений.

Читайте также