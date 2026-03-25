Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока США спасают союзников, Украина считает недели: чем оборачивается новая приоритетная война
Эпоха автоматики завершена: как пропуск одной даты превратит автомобиль в груду металла
Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции
Октановая ловушка на АЗС: как жажда скорости заставляет водителей сжигать лишние деньги впустую
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
Привычки, которые кажутся безобидными, тормозят похудение: утро решает больше, чем диета
Пять комнат и ни грамма приватности: в Екатеринбурге раскрыли салон с тайной съёмкой
Швейцарский нож на колесах: кроссоверы, которые прячут в себе удивительно много места
Банка за 100 рублей — штраф на десятки тысяч: бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер

94,4 млн рублей за исчезнувший скот: как Новосибирск расплачивается за вспышку болезни

Россия » Сибирь » Новосибирск

Сибирский агросектор лихорадит. Пастереллёз выкосил поголовье в Новосибирской области. Власти рапортуют о завершении основного этапа выплат. 258 семей уже получили компенсации. Общий чек составил 94,4 млн рублей. Но за сухими цифрами скрывается жесткая пересборка сельского уклада. 

Три коровы
Фото: commons.wikimedia.org by Annie Spratt
Три коровы

Цена падежа: бюджетный десант в села

Власти региона закрыли реестр получателей. Лишь в четырех случаях возникли затыки. Это технический мусор: ошибки в реквизитах или проблемы с документами. Их додавят в ручном режиме. Основной массе пострадавших транши уже ушли. Деньги — это компенсация за утилизацию скота, который стал биологической угрозой.

"Система выплат в этот раз сработала без критических сбоев. Главное — удалось избежать разрыва между изъятием животных и зачислением средств. Местные бюджеты такой нагрузки не потянули бы, поэтому федеральный центр и область взяли на себя основное бремя", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Губернатор распорядился жестко привязать социальные пособия к календарю. Лимит — 5-е число месяца. Никаких "по мере поступления". Режим прожиточного минимума ввели до ноября. Период выбран не случайно. Это время, необходимое на восстановление хозяйства. Пастереллез скота не прощает медлительности. Либо ты платишь быстро, либо получаешь социальный взрыв в деревнях.

Статья расходов Статус / Сумма
Общая сумма выплат 94,4 млн рублей
Охват хозяйств 258 семей
Период соцпособий Апрель — Ноябрь 2026
Новые очаги Не зарегистрированы

Карантинный режим: дезинфекция и контроль

Инфекция купирована, но блокпосты стоят. Въезд в пострадавшие села — через санобработку. Колеса транспорта поливают химией. В личных подворьях работают дезинфекторы. Это жесткая профилактика. Регион не может позволить себе вторую волну. Сейчас все силы брошены на здравоохранение Новосибирской области и ветеринарную безопасность. Ошибки стоят слишком дорого.

"Карантин — это не формальность. Пастереллёз крайне живуч в почве и навозе. Если сейчас не протравить каждый угол в сараях, инфекция вернется с первыми дождями. Фермеры должны понимать: это вопрос выживания всего сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

"Мы фиксируем прекращение миграционного оттока из проблемных районов благодаря этим выплатам. Люди видят деньги — люди остаются. Это критически важно для демографической стабильности сельских территорий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

"Мы фиксируем прекращение миграционного оттока из проблемных районов благодаря этим выплатам. Люди видят деньги — люди остаются. Это критически важно для демографической стабильности сельских территорий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о выплатах фермерам

Когда придут деньги за апрель?

Согласно новому регламенту, социальные пособия в размере прожиточного минимума будут перечислены до 5 апреля. График зафиксирован до конца осени.

Что делать, если выплату еще не получили?

В регионе осталось 4 семьи с неурегулированными бумагами. Власти рекомендуют проверить корректность банковских реквизитов и статус заявления в местной администрации.

Снимают ли карантин с сел?

Нет. Несмотря на отсутствие патогенов в новых пробах, карантинные посты продолжают работу. Дезинфекция хозяйств — обязательное условие для снятия ограничений.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, специалист по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Мир. Новости мира
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Последние материалы
Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции
Октановая ловушка на АЗС: как жажда скорости заставляет водителей сжигать лишние деньги впустую
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
Привычки, которые кажутся безобидными, тормозят похудение: утро решает больше, чем диета
Московский театр раскрыл, сколько стоит настоящее шоу — цифры шокируют
Пять комнат и ни грамма приватности: в Екатеринбурге раскрыли салон с тайной съёмкой
Швейцарский нож на колесах: кроссоверы, которые прячут в себе удивительно много места
Банка за 100 рублей — штраф на десятки тысяч: бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер
Заказ из Пятёрочки ожил: покупатель получил мышь вместе с продуктами
Мир на замке: глобальная цифровая сеть распадается на закрытые острова национальных систем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.