Банка за 100 рублей — штраф на десятки тысяч: бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер

Томские законодатели окончательно закрутили гайки в сфере детского здоровья. Сладкий бодрящий яд в жестяных банках теперь официально вне закона рядом со школьными заборами. На 51-м заседании ЗакДумы региона депутаты одобрили штрафную сетку для тех, кто решит заработать на подростковой тяге к таурину и кофеину.

Территория отчуждения: где нельзя торговать

Сентябрь 2025 года станет точкой невозврата для владельцев ларьков и минимаркетов. Под запрет попала не только прямая продажа продукции в учебных заведениях. Власти очертили стометровую зону безопасности вокруг школ. В этом радиусе с 8:00 до 23:00 полки с энергетиками должны пустовать. Мера жесткая, но вынужденная. Городская среда требует очистки от сомнительных стимуляторов.

"Бизнес всегда ищет лазейки. Сто метров — это стандартная дистанция, которая отсекает случайные покупки на переменах. Региональные бюджеты не пострадают от этих ограничений, зато социальный эффект будет долгосрочным", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особое внимание уделят объектам спорта и культуры. Здесь ограничения действуют тотально. Никаких "быстрых калорий" перед тренировкой или концертом. Это часть общей стратегии по формированию здорового пространства. Ранее в Томске уже фиксировали попытки обойти законы, например, организуя нелегальный табачный бизнес в гаражах, но с энергетиками контроль будет адресным.

Рублем по кассе: новые ценники за нарушения

Закон без санкции — пустая бумага. Теперь за каждую проданную школьнику банку придется платить. Система наказаний выстроена по нарастающей. Если контрофактом в квартирах занимаются единицы, то розничные точки грешат массово. Штрафы больно ударят по карману и рядовых продавцов, и владельцев сетей.

Категория нарушителя Штраф (первичный / повторный) Физические лица 2 000 — 3 000 руб. / до 5 000 руб. Должностные лица 10 000 — 20 000 руб. / до 40 000 руб. Юридические лица 20 000 — 40 000 руб. / до 60 000 руб.

"Административные барьеры — единственный способ привести ритейл в чувство. Мы часто сталкиваемся с тем, что муниципальные нормативы в торговле игнорируются до первой серьезной проверки", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Рынок ждет серьезная встряска. На фоне того как недвижимость Томска показывает волатильность, коммерческие площади вблизи школ могут потерять в цене из-за запрета на продажу прибыльных, но вредных категорий товаров. Маржинальность энергетиков высока, и предпринимателям придется искать замену в ассортименте.

"Снижение миграционного оттока молодежи напрямую связано с качеством среды. Если мы позволяем торговать стимуляторами у порога школы, мы проигрываем битву за будущее", — объяснила эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о запрете энергетиков

Коснется ли запрет обычного кофе в автоматах?

Нет, речь идет исключительно о безалкогольных тонизирующих напитках промышленного производства, содержащих кофеин и другие тонизирующие компоненты в определенных пропорциях.

Считается ли расстояние в 100 метров "по воздуху" или по тротуарам?

Традиционно замеры производятся по кратчайшей пешеходной дистанции от входа на территорию детского учреждения до входа в торговый объект.

Кто будет проводить рейды?

Контроль возложен на сотрудников полиции и представителей профильных департаментов администрации области в рамках плановых и внеплановых проверок.

