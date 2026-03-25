Заказ из Пятёрочки ожил: покупатель получил мышь вместе с продуктами

Подмосковный Красногорск штормит от маркетингового креатива "Пятёрочки". Местный житель Олег заказал базовый набор продуктов — хлеб, молоко, пельмени. Вместе с батонами в пакет упаковали живую мышь.
Грызун не скучал в пути: к моменту вскрытия заказа зверь успел методично обглодать хлебобулочные изделия. Ритейлер оценил психологическую травму и риск заражения в 100 рублей компенсации и пачку бонусов. Сервис, который мы заслужили.
Инцидент в Красногорске — не случайный сбой, а симптом. Мышь в хлебе — это финал длинной цепочки нарушений санитарных норм. Грызуны не просто живут на распределительных центрах, они там доминируют. Попытка замять скандал жалким промокодом только подливает масла в огонь клиентского гнева.
"Это системный провал дератизации. Ритейлеры экономят на службах санитарного контроля, что превращает склады в кормовую базу для грызунов. 100 рублей компенсации — это издевательство над здравым смыслом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Пока подмосковные покупатели воюют с фауной в пакетах, региональная повестка подкидывает сюжеты похлеще. В Красноярском крае, где сейчас фиксируется астрономическая весна, из кранов поползли "бонусы" другого порядка. Жители города Заозёрный с 2023 года созерцают в воде белых червей. Проблема застарела настолько, что стала частью местного ландшафта.
В Заозёрном прозрачные существа длиной в сантиметр обжили водопроводную систему. Власти обещают перемены, указывая на масштабный план, по которому Красноярский край вкладывает 163 млрд в обновление ЖКХ. Но пока миллиарды осваиваются, люди фильтруют воду через марлю, вылавливая личинок. Красноярский скандал с качеством жизни разгорается на фоне тотального износа сетей. Трубы гниют, пропуская внутрь грунтовую жизнь.
"Износ сетей в малых городах Сибири превышает 80%. Пока не будет проведена полная замена труб, никакие хлорирования не помогут изгнать червей из системы", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
|Локация / Проблема
|Последствия для потребителя
|Красногорск (Мышь в заказе)
|Риск лептоспироза, испорченные продукты, компенсация 100₽.
|Заозёрный (Черви в воде)
|Невозможность использования воды для питья, риск паразитарных инфекций.
Проблемы не ограничиваются мышами и червями. В Татарстане ту же сеть уличили в продаже сырков с волосами. Качество падает пропорционально росту цен. Мы платим за сервис, а получаем биологическую угрозу в крафтовом пакете.
"Юридически факт наличия мыши в продуктах — это грубейшее нарушение техрегламента. Покупателю стоит обращаться в Роспотребнадзор, а не соглашаться на копеечные бонусы", — отметила юрист Светлана Фёдорова.
Немедленно фиксируйте находку на видео, не выбрасывайте чек и упаковку. Пишите претензию в магазин и жалобу в Роспотребнадзор. Требуйте не промокод, а полный возврат средств и компенсацию морального вреда.
В первую очередь — в управляющую компанию и водоканал. Если реакции нет в течение суток, подавайте заявление в прокуратуру и СЭС. Вы имеете право на перерасчет стоимости ЖКУ за период предоставления некачественной услуги.
