Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Москва

Подмосковный Красногорск штормит от маркетингового креатива "Пятёрочки". Местный житель Олег заказал базовый набор продуктов — хлеб, молоко, пельмени. Вместе с батонами в пакет упаковали живую мышь.

Грызун не скучал в пути: к моменту вскрытия заказа зверь успел методично обглодать хлебобулочные изделия. Ритейлер оценил психологическую травму и риск заражения в 100 рублей компенсации и пачку бонусов. Сервис, который мы заслужили.

Логистика с хвостом: как мыши попадают в пакеты

Инцидент в Красногорске — не случайный сбой, а симптом. Мышь в хлебе — это финал длинной цепочки нарушений санитарных норм. Грызуны не просто живут на распределительных центрах, они там доминируют. Попытка замять скандал жалким промокодом только подливает масла в огонь клиентского гнева.

"Это системный провал дератизации. Ритейлеры экономят на службах санитарного контроля, что превращает склады в кормовую базу для грызунов. 100 рублей компенсации — это издевательство над здравым смыслом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Пока подмосковные покупатели воюют с фауной в пакетах, региональная повестка подкидывает сюжеты похлеще. В Красноярском крае, где сейчас фиксируется астрономическая весна, из кранов поползли "бонусы" другого порядка. Жители города Заозёрный с 2023 года созерцают в воде белых червей. Проблема застарела настолько, что стала частью местного ландшафта.

Красноярский край: черви вместо минералки

В Заозёрном прозрачные существа длиной в сантиметр обжили водопроводную систему. Власти обещают перемены, указывая на масштабный план, по которому Красноярский край вкладывает 163 млрд в обновление ЖКХ. Но пока миллиарды осваиваются, люди фильтруют воду через марлю, вылавливая личинок. Красноярский скандал с качеством жизни разгорается на фоне тотального износа сетей. Трубы гниют, пропуская внутрь грунтовую жизнь.

"Износ сетей в малых городах Сибири превышает 80%. Пока не будет проведена полная замена труб, никакие хлорирования не помогут изгнать червей из системы", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Локация / Проблема Последствия для потребителя
Красногорск (Мышь в заказе) Риск лептоспироза, испорченные продукты, компенсация 100₽.
Заозёрный (Черви в воде) Невозможность использования воды для питья, риск паразитарных инфекций.

Крах системы контроля качества

Проблемы не ограничиваются мышами и червями. В Татарстане ту же сеть уличили в продаже сырков с волосами. Качество падает пропорционально росту цен. Мы платим за сервис, а получаем биологическую угрозу в крафтовом пакете.

"Юридически факт наличия мыши в продуктах — это грубейшее нарушение техрегламента. Покупателю стоит обращаться в Роспотребнадзор, а не соглашаться на копеечные бонусы", — отметила юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о защите прав потребителей

Что делать, если в заказе обнаружен грызун или насекомое?

Немедленно фиксируйте находку на видео, не выбрасывайте чек и упаковку. Пишите претензию в магазин и жалобу в Роспотребнадзор. Требуйте не промокод, а полный возврат средств и компенсацию морального вреда.

Куда жаловаться на червей в водопроводной воде?

В первую очередь — в управляющую компанию и водоканал. Если реакции нет в течение суток, подавайте заявление в прокуратуру и СЭС. Вы имеете право на перерасчет стоимости ЖКУ за период предоставления некачественной услуги.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.