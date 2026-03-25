Удары по Ирану запустили спор о расколе арабского мира — но важен совсем другой конфликт
Север перестал быть суровым краем: Мурманск внезапно стал главным хитом поездок
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Старые союзы трещат по швам: американские десантники провоцируют радикальный ответ Ирана
Испытание комфортом: 26 марта принесет жителям Мурманска новые графики отключения услуг
Электронные глаза закрываются: привычные дорожные камеры массово уходят в бессрочный отпуск
Первоклашки займут места по графику: обновленные классы открывают двери после долгой паузы в Калининграде
Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана
Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске

Дороги не прощают ошибок: почему проект КАД-2 требует корректировок и новых съездов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Ленобласть пытается "вскрыть" проект КАД-2. Региональные депутаты шлют запросы Марату Хуснуллину, требуя лишний съезд в Павлово. Мегаполис и область связаны бетонными узами, которые трещат от трафика. Нынешняя схема оставляет 23-километровую "мертвую зону" между узлами. Это логистический абсурд.

КАД Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by alexyv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
КАД Санкт-Петербург

Дорожный тупик: почему КАД-2 требует корректировок

Трасса "Санкт-Петербург — Кировск" переваривает 11 259 машин ежедневно. Депутаты Коломыцев, Гардашников и Лебедев бьют в набат: без развязки район захлебнется. Новый масштабный проект моста через Неву только усилит давление. Город постоянно учится изменять маршруты под давлением обстоятельств, но здесь речь идет о базовой ошибке планирования.

"Строительство без учета локальных артерий — прямой путь к коллапсу. 23 километра без съезда для такой плотности движения — это технологический брак в проектировании, который аукнется через два года после сдачи объекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экономическая логика развязок

Власти обещают импульс развития прибрежной зоны. Любые инвестиции в благоустройство требуют транспортного каркаса. Блокирование Отрадного — это не просто пробки, это заморозка бизнеса. Пока чиновники рисуют схемы, рынок рабочей силы страдает от банальной невозможности быстро доставить людей к месту работы.

Параметр Ситуация
Расстояние между узлами 23 км (критично)
Интенсивность на Кировск ~11,2 тыс. авто/сут

Разница между "Ульяновкой — Отрадное" и Павлово — вопрос выживания дорожной сети. Если сейчас не вгрызться в проект, позже придется перестраивать всё за бюджетные миллиарды.

"Экономический эффект от развязки перекрывает затраты на её создание уже в первые пять лет эксплуатации. Мы тратим огромные суммы на административные расходы, а базовую инфраструктуру проектируем "на отвяжись"", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Риски инфраструктурного перекоса

Город учится жить в новых реалиях. Парковки для СИМ и новые кварталы — это лишь верх айсберга. Основная битва идет за магистральные каркасы. Без съезда Павлово превратится в "бутылочное горлышко".

"Городская среда требует тонкой настройки, а не грубых развязок через каждые 20 километров. Если не интегрировать Кировск сейчас, мы получим блокировку прибрежных территорий на десятилетия", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Почему нельзя оставить проектируемое расстояние в 23 км?

Это создает избыточную нагрузку на одно узловое соединение и блокирует прилегающие пути. Повышается вероятность ДТП и аномальных пробок.

Сместит ли развязка сроки сдачи КАД-2?

Депутаты утверждают, что интеграция не противоречит регламентам. Планирование сейчас дешевле, чем реконструкция пустой трассы потом.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, специалист по городскому планированию Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Мир. Новости мира
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Последние материалы
Удары по Ирану запустили спор о расколе арабского мира — но важен совсем другой конфликт
Корсет, который всегда с собой: простое положение тела защищает позвоночник от травм
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Дороги не прощают ошибок: почему проект КАД-2 требует корректировок и новых съездов
Север перестал быть суровым краем: Мурманск внезапно стал главным хитом поездок
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Старые союзы трещат по швам: американские десантники провоцируют радикальный ответ Ирана
Двойной сырный удар по аппетиту: секрет мегрельского хачапури кроется в особом балансе начинки
Вашингтон меняет тактику — Белоруссию втянули в процесс, где есть скрытый расчёт
Попытка спасти диван сломает жизнь кошки: вмешательство, после которого страдают лапы и психика
