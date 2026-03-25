Дороги не прощают ошибок: почему проект КАД-2 требует корректировок и новых съездов

Ленобласть пытается "вскрыть" проект КАД-2. Региональные депутаты шлют запросы Марату Хуснуллину, требуя лишний съезд в Павлово. Мегаполис и область связаны бетонными узами, которые трещат от трафика. Нынешняя схема оставляет 23-километровую "мертвую зону" между узлами. Это логистический абсурд.

Фото: commons.wikimedia.org by alexyv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ КАД Санкт-Петербург

Дорожный тупик: почему КАД-2 требует корректировок

Трасса "Санкт-Петербург — Кировск" переваривает 11 259 машин ежедневно. Депутаты Коломыцев, Гардашников и Лебедев бьют в набат: без развязки район захлебнется. Новый масштабный проект моста через Неву только усилит давление. Город постоянно учится изменять маршруты под давлением обстоятельств, но здесь речь идет о базовой ошибке планирования.

"Строительство без учета локальных артерий — прямой путь к коллапсу. 23 километра без съезда для такой плотности движения — это технологический брак в проектировании, который аукнется через два года после сдачи объекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экономическая логика развязок

Власти обещают импульс развития прибрежной зоны. Любые инвестиции в благоустройство требуют транспортного каркаса. Блокирование Отрадного — это не просто пробки, это заморозка бизнеса. Пока чиновники рисуют схемы, рынок рабочей силы страдает от банальной невозможности быстро доставить людей к месту работы.

Параметр Ситуация Расстояние между узлами 23 км (критично) Интенсивность на Кировск ~11,2 тыс. авто/сут

Разница между "Ульяновкой — Отрадное" и Павлово — вопрос выживания дорожной сети. Если сейчас не вгрызться в проект, позже придется перестраивать всё за бюджетные миллиарды.

"Экономический эффект от развязки перекрывает затраты на её создание уже в первые пять лет эксплуатации. Мы тратим огромные суммы на административные расходы, а базовую инфраструктуру проектируем "на отвяжись"", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Риски инфраструктурного перекоса

Город учится жить в новых реалиях. Парковки для СИМ и новые кварталы — это лишь верх айсберга. Основная битва идет за магистральные каркасы. Без съезда Павлово превратится в "бутылочное горлышко".

"Городская среда требует тонкой настройки, а не грубых развязок через каждые 20 километров. Если не интегрировать Кировск сейчас, мы получим блокировку прибрежных территорий на десятилетия", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Почему нельзя оставить проектируемое расстояние в 23 км?

Это создает избыточную нагрузку на одно узловое соединение и блокирует прилегающие пути. Повышается вероятность ДТП и аномальных пробок.

Сместит ли развязка сроки сдачи КАД-2?

Депутаты утверждают, что интеграция не противоречит регламентам. Планирование сейчас дешевле, чем реконструкция пустой трассы потом.

Читайте также