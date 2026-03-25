Север перестал быть суровым краем: Мурманск внезапно стал главным хитом поездок

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Заполярье превратилось в главный туристический магнит этой зимы. Пока Москва и Сочи страдают от перенасыщения, Мурманская область бьет рекорды. Рост бронирований на 56% — это не случайная вспышка, а системный результат пересборки регионального благоустройства. Турист едет туда, где комфорт сочетается с метафизикой Севера.

Мурманск
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Gussev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мурманск

Арифметика зимнего бума

Цифры Bronevik. com подтверждают тренд на замещение внешних направлений. Север стал "новой нефтью" внутреннего туризма. Регион стабильно удерживает 2% от всего объема бронирований в РФ. Это высокий показатель для локации с жестким климатом. Сейчас здесь решают вопрос традиций и доступности контента.

"Мы видим радикальный сдвиг. Люди перестали копить на лето. Они покупают билеты на ближайшие выходные, чтобы увидеть сияние. Локация работает как часы", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по туризму Татьяна Зайцева.

Турист изменился. Он больше не требует люксовых апартаментов за любые деньги. В тренде — функциональность и быстрая бронь. Командированные все чаще объединяют работу с отдыхом. Скорость интернета и логистика решили исход борьбы за клиента.

Параметр Ситуация
Средний чек размещения Смещение в сторону эконом-сегмента
Глубина бронирования Рост спонтанных поездок

Рынок реагирует на спрос гибко. Цены на доступное жилье корректируются в зависимости от сезона. Конкуренция заставляет собственников держать сервис на уровне.

"Система требует масштабирования. Строить отели долго, а спрос уже здесь. Инвесторы не успевают за темпами прироста турпотока", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктурный каркас

Без качественных коммунальных систем успех в туризме невозможен. Ремонт сетей и модернизация лифтов — это фундамент, на котором стоит имидж города. Город перестает быть "серым портом". Он становится точкой сборки современных технологий и северной идентичности.

"Турист не поедет туда, где прорывает трубы. Безопасность инфраструктуры — это не вопрос ЖКХ, это вопрос экономики", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о туризме в Мурманске

Почему Мурманск стал так популярен зимой?

Рост связан с развитием внутреннего сервиса в жилом секторе, расширением авиаперевозок и активным продвижением арктического бренда через современные социальные программы.

Где искать жилье?

Рекомендуется использовать крупные агрегаторы, чтобы избежать мошенничества. Рынок перенасыщен краткосрочными предложениями в разных ценовых категориях.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений  Блех, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
