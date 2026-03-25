Испытание комфортом: 26 марта принесет жителям Мурманска новые графики отключения услуг

Город ставит на "паузу" привычный комфорт. В то время как сети Мурманска требуют постоянного внимания, коммунальщики вскрывают вены городских коммуникаций. 26 марта — день профилактического "затишья" для десятков домов. Администрация и ЕДДС отключат воду, свет и газ. Надежность системы — вопрос не комфорта, а выживания в Арктике.

График "паузы": без воды, света и тепла

Инженерная артерия города нуждается в профилактике. Очередная порция аварий и отключений - это цена за попытку удержать ресурсные показатели в норме.

Услуга Время и адреса Холодная вода (09-17:00) ул. Баумана (53-65), ул. Фадеев Ручей (7-38) Газ (10-13:00) ул. Буркова, Сомова, Хлобыстова, Героев-североморцев

"Система работает на пределе износа. Плановые работы — единственный способ избежать коллапса в зимний период. Металл устает, требуются замены", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ресурсный голод: анализ инфраструктуры

Город обновляется точечно. Пока в одних кварталах меняют лифты, другие страдают от перебоев. Стык старых труб и новых планов развития создает зоны турбулентности для собственников жилья.

"Мы видим, как благоустройство дворов сталкивается с невозможностью доступа к подземным коммуникациям. Инфраструктура требует комплексного подхода, а не латания дыр", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Если в вашем доме внезапно погас свет или иссяк напор воды, не спешите паниковать. Сверяйтесь с графиками ЕДДС. Бюрократическая машина хотя бы изредка предупреждает о своих маневрах заранее.

"Коммунальное хозяйство — живой организм. Если перекрыть подачу ресурса без контроля, система захлебнется. Регуляторы должны четко следить за временем работ", — объяснил региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о профилактических работах

Как узнать, попал ли мой дом под отключение?

Информацию публикует администрация Мурманска и ЕДДС на официальных ресурсах. Всегда проверяйте актуальность данных накануне даты.

Кто контролирует сроки ремонта?

Соблюдение регламента — ответственность управляющих компаний и подрядчиков под надзором муниципального контроля.

