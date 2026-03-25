Россия » Северо-Запад » Калининград

Школа №4 на улице Карла Маркса завершает "цифровой детокс" длиною в год. Здание, вскрытое до каркаса, готовится принять учеников в апреле. Городские власти закончили этап "хирургии" — коммуникации перелопачены, фасады утеплены. Теперь задача — перевести школу из режима долгостроя в нормальный цикл работы.

Школа № 4, Калининград
Фото: Яндекс Карты is licensed under Public domain
Школа № 4, Калининград

Ремонтный финиш: школа №4

Администрация Калининграда перестраховывается. После окончания строительно-монтажных работ чиновники устроили "стресс-тест" для воздуха в пищеблоках. Это разумная предосторожность, учитывая, что любой капитальный ремонт объектов городской среды неизбежно оставляет углеродный след от стройматериалов.

"Мы работаем по жесткому регламенту. Система вентиляции — это легкие здания. Запускать детей в непроверенную среду — преступная халатность, даже если администрация очень хочет отчитаться об открытии", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

С 1 апреля стартует прием заявок. Школа "упакована" по новым стандартам: вложения составили 225,9 млн рублей на основное здание и еще 45 млн — на прилегающий ландшафт. Это выше средней стоимости благоустройства лесов, но оправдано плотностью городского трафика.

Цифры и факты

Параметр Детализация
Инвестиции в здание 225,9 млн рублей
Инвестиции в территорию 45 млн рублей

На фоне других городских строек, где бюджетные расходы годами уходят в бетонные призраки прошлого, реализацию проекта №4 можно считать оперативной. Параллельно регион развивает инфраструктуру для юных пловцов, что требует синхронизации всех ремонтных планов.

"Капремонт школы в плотной застройке — это всегда конфликт интересов. С одной стороны — нормативы комфортной среды, с другой — бюджетная экономия. Итоговую смету всегда раздувают скрытые дефекты сетей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Строительный рынок области сейчас работает в режиме предельных нагрузок. Набирают обороты проекты по комплексному развитию территории, и любая задержка подрядчика грозит каскадным сбоем.

"Анализ региональных бюджетов показывает: такие объекты — маркер эффективности местной управы. Масштаб вложенных трансфертов предполагает аудит каждого окна", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Почему школу открывают в середине четверти?

Технологический цикл завершен. Проверена безопасность: от чистоты воздуха до целостности энергосетей. Спешка вредит качеству, поэтому комиссия дождалась подтверждения всех показателей.

Будут ли проблемы с зачислением в первый класс?

Прием заявок идет по графику с 1 апреля. Планируется открытие трех первых классов. Обновленная материальная база здания позволяет поддерживать современные стандарты обучения.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
