Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске

Архангельск примеряет бетонный корсет. На берегу Северной Двины, где еще недавно гулял только ветер, растет кампус "Арктическая звезда". Объект в 125 тысяч "квадратов" — это не просто университетский апгрейд, а попытка сшить живую материю образования с функциональным скелетом полярных амбиций.
Площадка рядом со стадионом "Буревестник" превратилась в точку концентрации усилий. Сейчас здесь трудятся 138 человек и почти три десятка единиц спецтехники. Нулевой цикл диктует свои условия: буронабивные сваи забиты, на очереди — сложная система буросекущих свай под многофункциональный корпус.
"Мы работаем в плотной связке с концессионером. Важно синхронизировать графики сейчас, чтобы потом не лечить "детские болезни" комплексной застройки, которые часто тормозят сдачу объектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Темпы радуют: план по грунтоцементным элементам выкашивается быстро. Уже уложены тысячи кубометров бетона в подпорную стену. Пока город борется с последствиями транспортного коллапса, здесь логистика выстроена по военным лекалам.
|Параметр
|МФК / Гостиница
|Площадь объектов общая
|125 100 кв. м
|Вместимость (гостиницы)
|4 300 мест
Кампус задуман как автономный организм. Внутри — научный технопарк, лаборатории и конференц-центры. Это попытка уйти от старой модели регионального застоя и создать плацдарм для судостроения в Арктике. Здания не просто должны стоять, они обязаны выдерживать суровый климат, как те самолеты на тестах.
"Любой масштабный бетонный каркас в Архангельске требует идеальной гидроизоляции и инженерных сетей. Без этого тарифы на эксплуатацию съедят весь бюджет вуза за пять лет", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Объект — часть нацпроекта "Молодежь и дети". Ставки высоки: от успеха стройки зависит, останутся ли здесь кадры или продолжат утекать в столицы. Это сложный баланс: между обновлением фасадов и реальной трансформацией человеческого капитала.
"Кампусы сегодня — это не просто про кирпичи. Это про создание среды, где студент не мечтает о переезде, а видит смысл в развитии лабораторной базы прямо здесь", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
В планах у строителей — закончить фундаменты и все работы ниже уровня земли до конца текущего года, чтобы летом перейти к возведению каркасов корпусов.
Создание научно-образовательного кластера, который снимет дефицит инфраструктуры для обучения и комфортного проживания студентов-полярников.
