Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана
Будапешт отказывается от поставок газа Украине, чем наносит ей мощный финансовый удар
Ботаника на подоконнике уходит в прошлое: агробизнес и цифровые грядки захватывают классы Валдая
Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
На бумаге рост, а в кармане дыра: загадочное исчезновение налогов происходит на глазах у чиновников Карелии
Спортивный характер в серийной обертке: раскрыты параметры новой линейки от АвтоВАЗа

Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельск примеряет бетонный корсет. На берегу Северной Двины, где еще недавно гулял только ветер, растет кампус "Арктическая звезда". Объект в 125 тысяч "квадратов" — это не просто университетский апгрейд, а попытка сшить живую материю образования с функциональным скелетом полярных амбиций.

Фото: ВКонтакте / Министерство строительства и архитектуры АО by Пресс служба Министерства строительства и архитектуры АО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка в ритме метрополиса

Площадка рядом со стадионом "Буревестник" превратилась в точку концентрации усилий. Сейчас здесь трудятся 138 человек и почти три десятка единиц спецтехники. Нулевой цикл диктует свои условия: буронабивные сваи забиты, на очереди — сложная система буросекущих свай под многофункциональный корпус.

"Мы работаем в плотной связке с концессионером. Важно синхронизировать графики сейчас, чтобы потом не лечить "детские болезни" комплексной застройки, которые часто тормозят сдачу объектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Темпы радуют: план по грунтоцементным элементам выкашивается быстро. Уже уложены тысячи кубометров бетона в подпорную стену. Пока город борется с последствиями транспортного коллапса, здесь логистика выстроена по военным лекалам.

Параметр МФК / Гостиница
Площадь объектов общая 125 100 кв. м
Вместимость (гостиницы) 4 300 мест

Архитектура полярного суверенитета

Кампус задуман как автономный организм. Внутри — научный технопарк, лаборатории и конференц-центры. Это попытка уйти от старой модели регионального застоя и создать плацдарм для судостроения в Арктике. Здания не просто должны стоять, они обязаны выдерживать суровый климат, как те самолеты на тестах.

"Любой масштабный бетонный каркас в Архангельске требует идеальной гидроизоляции и инженерных сетей. Без этого тарифы на эксплуатацию съедят весь бюджет вуза за пять лет", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Объект — часть нацпроекта "Молодежь и дети". Ставки высоки: от успеха стройки зависит, останутся ли здесь кадры или продолжат утекать в столицы. Это сложный баланс: между обновлением фасадов и реальной трансформацией человеческого капитала.

"Кампусы сегодня — это не просто про кирпичи. Это про создание среды, где студент не мечтает о переезде, а видит смысл в развитии лабораторной базы прямо здесь", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Когда завершится "нулевой цикл"?

В планах у строителей — закончить фундаменты и все работы ниже уровня земли до конца текущего года, чтобы летом перейти к возведению каркасов корпусов.

Какова главная цель проекта?

Создание научно-образовательного кластера, который снимет дефицит инфраструктуры для обучения и комфортного проживания студентов-полярников.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Наука и техника
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Садоводство, цветоводство
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Последние материалы
Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Тишина, которая стоит дороже золота: почему глухая деревня покорила мировой туризм
На бумаге рост, а в кармане дыра: загадочное исчезновение налогов происходит на глазах у чиновников Карелии
Спортивный характер в серийной обертке: раскрыты параметры новой линейки от АвтоВАЗа
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте
Детство в шаговой доступности: огромный сад с бассейном закрыл потребность семей в Шушарах
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
