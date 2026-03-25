Ботаника на подоконнике уходит в прошлое: агробизнес и цифровые грядки захватывают классы Валдая

Россия » Северо-Запад » Новгород

Валдайская школа №1 теряет облик типичного провинциального "долгостроя". Инъекция бюджетных средств превращает здание в пространство, где вместо хаоса шпаклевки прорастает технологическая педагогика. Проект модернизации — это не просто обновление внешнего вида школы, а стремление сделать её пространство более комфортным, функциональным и соответствующим требованиям современной нейропсихологии и концентрации.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Валдай, Новгородская область

Капремонт как апгрейд системы

Строители вычищают архаику. Спортивный зал уже сбросил оболочку усталости — потолки и раздевалки приведены в чувство. Сейчас очередь за полом: под линолеумом скрывается основание, готовое к ударным нагрузкам. В учебном секторе рабочие монтируют электросети, стараясь максимально убрать визуальный шум проводов. Идет процесс выравнивания плоскостей.

"Капремонт сегодня — это не просто покраска фасада, а создание среды, которая влияет на карьерный рост ребенка еще до момента получения аттестата", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Аграрный класс и кулинария: больше чем уроки

Дизайн-код школы меняется предметно. Кулинарный класс превращается в полноценную кухню, где оборудование не декоративное — оно функциональное. Аграрный сектор должен стать точкой входа в реальный сектор экономики. Это не ботаника на подоконниках, а прикладной агробизнес и цифровизация процессов прямо в школе.

"Школьная столовая и мастерские относятся к зонам с наибольшей нагрузкой и уровнем износа. Инвестиции в качественное оснащение на этом этапе позволяют существенно сократить расходы бюджета на их содержание и обновление в течение многих лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр Статус
Спортивный зал Техническая готовность 85%
Кулинарный блок Оборудование закуплено, монтаж

Среда формирует сознание. Когда ученик заходит в кабинет, где эргономика продумана до сантиметра, уровень дисциплины растет естественным образом. Социальная адаптация трудных подростков в такой обстановке проходит в разы эффективнее, чем в декорациях советского наследия.

"Основная проблема — не в стенах, а в грамотном зонировании доступа к новым пространствам. Благоустройство должно быть интерактивным, без жестких запретов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о модернизации школ

Почему именно кулинарный класс?

Навыки самостоятельного быта критически важны для профориентации. Это база, которая дает ребенку ощущение контроля над своей жизнью.

Когда завершатся основные работы?

График работ синхронизирован с федеральными программами. Сдача объектов планируется в текущем строительном сезоне, без задержек.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
