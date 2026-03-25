На бумаге рост, а в кармане дыра: загадочное исчезновение налогов происходит на глазах у чиновников Карелии

Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске
Будапешт отказывается от поставок газа Украине, чем наносит ей мощный финансовый удар
Ботаника на подоконнике уходит в прошлое: агробизнес и цифровые грядки захватывают классы Валдая
Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Спортивный характер в серийной обертке: раскрыты параметры новой линейки от АвтоВАЗа
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Прионежском районе Карелии произошла бюджетная декомпрессия. Финансовые потоки истончились. Район, плотно усеянный промышленными активами, демонстрирует обратную динамику доходов. Это аномалия.

Прионежский район, Карелия

Цифры не сходятся. Глава администрации Геннадий Шемет рапортует об успехах, но реальная экономика района показывает падение сбора НДФЛ на 16,9 миллиона рублей. МРОТ вырос на 16,6%. По логике закона, налогооблагаемая база должна была раздуться. Она съежилась.

"Бюджет — это кровеносная система территории. Когда компания "уезжает" в Петербург, она ампутирует местный НДФЛ. Мы видим классический эффект неконтролируемого оттока капитала при формальном сохранении производства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Механика перерегистрации

Бизнес выбирает юрисдикции с низкой "трением". Горнопромышленные предприятия меняют прописку. Место регистрации теперь — Санкт-Петербург. Налоги утекают в другой субъект федерации. Район остается с выработанными карьерами и разбитыми дорогами. Это не инвестиции, это эксплуатация с последующим списанием активов.

Параметр Влияние на бюджет района
Рост МРОТ (+16,6%) Теоретический плюс
Переезд юрлиц в СПб Реальный минус (-16,9 млн руб)

Местное управление теряет контроль над рычагами. Пока в Петрозаводске обсуждают планы по обновлению, в районах идет скрытая эрозия налогового поля.

"Административный ресурс здесь бессилен. Без создания структурных подразделений внутри региона налоги — это просто цифры в чужих отчетах. Мы наблюдаем фрагментацию экономики, где центр сбора прибыли отделен от центра производства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Дихотомия доходов

Ситуация напоминает кризис в сфере ЖКХ, где обязательства растут, а источники покрытия — тают. Депутат Эмилия Слабунова задает правильный вектор: где деньги? Структурные подразделения — единственный предохранитель.

Решение заключается в необходимости обязать к размещению производства внутри страны. Каждое предприятие, работающее на карельской земле, обязано оставлять здесь налоговый след. Иначе вся "инфраструктура для жизни" превращается в декорацию.

"Мы пытаемся построить современную среду, имея дырявый бюджет. Процесс благоустройства тормозится отсутствием реальных поступлений. Проблема не в нехватке денег, а в их неверной географии", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о бюджетных дырах

Почему вырос МРОТ, а доходы упали?

МРОТ повышает расходы бизнеса на зарплаты, но если юрлицо сменило регистрацию, налоги по НДФЛ уходят в бюджет Санкт-Петербурга, а не Карелии.

Что делать району?

Требовать открытия обособленных подразделений и проверять юридические адреса компаний, ведущих деятельность на территории.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Мир. Новости мира
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Домашние животные
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Садоводство, цветоводство
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Последние материалы
Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Тишина, которая стоит дороже золота: почему глухая деревня покорила мировой туризм
На бумаге рост, а в кармане дыра: загадочное исчезновение налогов происходит на глазах у чиновников Карелии
Спортивный характер в серийной обертке: раскрыты параметры новой линейки от АвтоВАЗа
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте
Детство в шаговой доступности: огромный сад с бассейном закрыл потребность семей в Шушарах
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
