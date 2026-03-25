На бумаге рост, а в кармане дыра: загадочное исчезновение налогов происходит на глазах у чиновников Карелии

В Прионежском районе Карелии произошла бюджетная декомпрессия. Финансовые потоки истончились. Район, плотно усеянный промышленными активами, демонстрирует обратную динамику доходов. Это аномалия.

Цифры не сходятся. Глава администрации Геннадий Шемет рапортует об успехах, но реальная экономика района показывает падение сбора НДФЛ на 16,9 миллиона рублей. МРОТ вырос на 16,6%. По логике закона, налогооблагаемая база должна была раздуться. Она съежилась.

"Бюджет — это кровеносная система территории. Когда компания "уезжает" в Петербург, она ампутирует местный НДФЛ. Мы видим классический эффект неконтролируемого оттока капитала при формальном сохранении производства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Механика перерегистрации

Бизнес выбирает юрисдикции с низкой "трением". Горнопромышленные предприятия меняют прописку. Место регистрации теперь — Санкт-Петербург. Налоги утекают в другой субъект федерации. Район остается с выработанными карьерами и разбитыми дорогами. Это не инвестиции, это эксплуатация с последующим списанием активов.

Параметр Влияние на бюджет района Рост МРОТ (+16,6%) Теоретический плюс Переезд юрлиц в СПб Реальный минус (-16,9 млн руб)

Местное управление теряет контроль над рычагами. Пока в Петрозаводске обсуждают планы по обновлению, в районах идет скрытая эрозия налогового поля.

"Административный ресурс здесь бессилен. Без создания структурных подразделений внутри региона налоги — это просто цифры в чужих отчетах. Мы наблюдаем фрагментацию экономики, где центр сбора прибыли отделен от центра производства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Дихотомия доходов

Ситуация напоминает кризис в сфере ЖКХ, где обязательства растут, а источники покрытия — тают. Депутат Эмилия Слабунова задает правильный вектор: где деньги? Структурные подразделения — единственный предохранитель.

Решение заключается в необходимости обязать к размещению производства внутри страны. Каждое предприятие, работающее на карельской земле, обязано оставлять здесь налоговый след. Иначе вся "инфраструктура для жизни" превращается в декорацию.

"Мы пытаемся построить современную среду, имея дырявый бюджет. Процесс благоустройства тормозится отсутствием реальных поступлений. Проблема не в нехватке денег, а в их неверной географии", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о бюджетных дырах

Почему вырос МРОТ, а доходы упали?

МРОТ повышает расходы бизнеса на зарплаты, но если юрлицо сменило регистрацию, налоги по НДФЛ уходят в бюджет Санкт-Петербурга, а не Карелии.

Что делать району?

Требовать открытия обособленных подразделений и проверять юридические адреса компаний, ведущих деятельность на территории.

