Не дожидаясь помощи: почему сельчане сами финансируют ремонт дорог и новых сетей в Череповецком округе

Жители Череповецкого округа начали голосовать рублем за комфорт. Статистика "Народного бюджета" на 2026 год вскрыла тренд: сельчане готовы покрыть почти четверть стоимости благоустройства из собственного кармана. При среднем пороговом значении в 5% реальный вклад граждан подскочил до 22,1%. Это больше, чем просто гражданская позиция — это прямой расчет на выживание инфраструктуры.

Река Ягорба
Фото: commons.wikimedia.org by Альберт Исмаилов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Экономика муниципальных вложений

Общий котел проектов — 39,3 млн рублей. Доля жителей достигла 8,7 млн. Остальное делят областной бюджет и бизнес. Инвестиции в транспортную доступность и сети становятся для людей способом зафиксировать уровень жизни. Пока городские гиганты борются за стоимость квадратного метра, сельские территории закрывают дыры в базовом комфорте.

"Высокий процент софинансирования — это сигнал. Люди не ждут милости сверху. Они понимают: бюджетные лимиты ограничены, а инфраструктура требует модернизации прямо сейчас. Это прагматичный подход к развитию территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Что выбирают жители округа

Лидеры списка — Югский и Ирдоматский отделы. Запросы предсказуемы. Свет, вода, тротуары. Жители Горки спонсируют центральный водопровод. Двухмиллионный проект по свету в Браславле подкреплен личными сборами. Это не благотворительность. Это попытка избежать разрухи, с которой уже столкнулись другие отрасли — от износа лифтового оборудования до ветхости мостов.

Категория затрат Активность жителей
Коммунальная инфраструктура Высокая (водоснабжение, свет)
Культура и досуг Средняя

Важна и память. Мемориалы в Суде и Гоше включены в программы не для галочки. Строительство площадок в селах конкурирует с крупными объектами, такими как спортивные школы на Гритинской горке. Село хочет быть пригодным для жизни, а не только для ночевки.

"Инфраструктура — это скелет округа. Если не вкладываться в очистку водоемов или ремонт линий освещения, система просто начнет деградировать. Старосты деревень стали эффективнее муниципальных подрядчиков", — отметил специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Риски остаются. Весенний паводок традиционно угрожает подтоплением, сводя усилия на нет. Жители вкладывают деньги в надежде на стабильность, но природа диктует свои правила.

"Защита от стихии и управление рисками — это база. Жаль, что пока в народные проекты чаще попадают площадки, а не инженерная защита берегов, требующая иных компетенций", — подчеркнула эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о "Народном бюджете"

Почему доля жителей такая высокая?

Вклад граждан определяется потребностью. Чем быстрее нужно решить проблему, тем выше готовность софинансировать проект, чтобы обойти очередь и требования конкурса.

Как контролируются расходы?

Каждый проект проходит через экспертизу стоимости, а за реализацией наблюдают как муниципальные власти, так и инициативные группы жителей.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
