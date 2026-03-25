Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Череповец готов к масштабной трансформации: десять миллиардов рублей вложены в обновление города

Россия » Северо-Запад » Череповец

Врио главы Череповца Андрей Накрошаев переключает город в режим интенсивной турбо-терапии. Бюджетный впрыск в размере десяти миллиардов рублей должен радикально изменить облик промышленного центра. Город похож на сложный механизм, требующий юстировки: транспортная сеть уже задала высокую планку, теперь очередь за инфраструктурой.

Череповец, Молодёжная площадь сверху ночью зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Десять миллиардов в асфальт

"Масштаб вливаний требует хирургической точности. Если мы распылим средства, город получит лишь косметические швы вместо глубокой модернизации систем", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Работа кипит на Гритинской горке, где закладывают базу для будущих чемпионов. В это же время эксперты следят за тем, как изношенное лифтовое хозяйство в высотках требует экстренного вмешательства. Подрядчики уже находятся на низком старте, ожидая, пока земля отдаст лишнюю влагу.

Объект внимания Текущий статус
Набережная (участки под мостом) Подрядчик определен, старт работ
Дорожное полотно Ожидание просыхания, асфальтирование

Коммунальный ренессанс

Город готовится смыть зимнюю пыль шампунем. Накрошаев ставит задачу: полная уборка улиц после схода снега. Вопрос не только в эстетике — это санитарный фильтр для легких горожан.

"Мытьё дорог с применением специальных средств — базовая практика для северных городов с высокой промышленной нагрузкой. Это помогает снизить уровень опасности городской пыли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Важно помнить про риски: весна — время весеннего половодья. Стихия может внести коррективы в календарь ремонтов. Параллельно город продолжает держать баланс, где вторичный рынок жилья соревнуется с новыми проектами.

"Городская среда — живой организм. Если вовремя не починить одну артерию, например, Октябрьский мост, встанет весь транспортный кровоток", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Когда начнется основной этап асфальтирования?

Работы стартуют сразу после устойчивого просыхания дорожного полотна, чтобы гарантировать плотность покрытия.

Будут ли приводить в порядок остановки?

Да, это одна из приоритетных задач в рамках весенней уборки вместе с обновлением дорожных знаков.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.