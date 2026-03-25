Череповец готов к масштабной трансформации: десять миллиардов рублей вложены в обновление города

Врио главы Череповца Андрей Накрошаев переключает город в режим интенсивной турбо-терапии. Бюджетный впрыск в размере десяти миллиардов рублей должен радикально изменить облик промышленного центра. Город похож на сложный механизм, требующий юстировки: транспортная сеть уже задала высокую планку, теперь очередь за инфраструктурой.
"Масштаб вливаний требует хирургической точности. Если мы распылим средства, город получит лишь косметические швы вместо глубокой модернизации систем", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Работа кипит на Гритинской горке, где закладывают базу для будущих чемпионов. В это же время эксперты следят за тем, как изношенное лифтовое хозяйство в высотках требует экстренного вмешательства. Подрядчики уже находятся на низком старте, ожидая, пока земля отдаст лишнюю влагу.
|Объект внимания
|Текущий статус
|Набережная (участки под мостом)
|Подрядчик определен, старт работ
|Дорожное полотно
|Ожидание просыхания, асфальтирование
Город готовится смыть зимнюю пыль шампунем. Накрошаев ставит задачу: полная уборка улиц после схода снега. Вопрос не только в эстетике — это санитарный фильтр для легких горожан.
"Мытьё дорог с применением специальных средств — базовая практика для северных городов с высокой промышленной нагрузкой. Это помогает снизить уровень опасности городской пыли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Важно помнить про риски: весна — время весеннего половодья. Стихия может внести коррективы в календарь ремонтов. Параллельно город продолжает держать баланс, где вторичный рынок жилья соревнуется с новыми проектами.
"Городская среда — живой организм. Если вовремя не починить одну артерию, например, Октябрьский мост, встанет весь транспортный кровоток", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Работы стартуют сразу после устойчивого просыхания дорожного полотна, чтобы гарантировать плотность покрытия.
Да, это одна из приоритетных задач в рамках весенней уборки вместе с обновлением дорожных знаков.
