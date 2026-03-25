Череповец готов к масштабной трансформации: десять миллиардов рублей вложены в обновление города

Врио главы Череповца Андрей Накрошаев переключает город в режим интенсивной турбо-терапии. Бюджетный впрыск в размере десяти миллиардов рублей должен радикально изменить облик промышленного центра. Город похож на сложный механизм, требующий юстировки: транспортная сеть уже задала высокую планку, теперь очередь за инфраструктурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Череповец, Молодёжная площадь сверху ночью зимой

Десять миллиардов в асфальт

"Масштаб вливаний требует хирургической точности. Если мы распылим средства, город получит лишь косметические швы вместо глубокой модернизации систем", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Работа кипит на Гритинской горке, где закладывают базу для будущих чемпионов. В это же время эксперты следят за тем, как изношенное лифтовое хозяйство в высотках требует экстренного вмешательства. Подрядчики уже находятся на низком старте, ожидая, пока земля отдаст лишнюю влагу.

Объект внимания Текущий статус Набережная (участки под мостом) Подрядчик определен, старт работ Дорожное полотно Ожидание просыхания, асфальтирование

Коммунальный ренессанс

Город готовится смыть зимнюю пыль шампунем. Накрошаев ставит задачу: полная уборка улиц после схода снега. Вопрос не только в эстетике — это санитарный фильтр для легких горожан.

"Мытьё дорог с применением специальных средств — базовая практика для северных городов с высокой промышленной нагрузкой. Это помогает снизить уровень опасности городской пыли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Важно помнить про риски: весна — время весеннего половодья. Стихия может внести коррективы в календарь ремонтов. Параллельно город продолжает держать баланс, где вторичный рынок жилья соревнуется с новыми проектами.

"Городская среда — живой организм. Если вовремя не починить одну артерию, например, Октябрьский мост, встанет весь транспортный кровоток", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Когда начнется основной этап асфальтирования?

Работы стартуют сразу после устойчивого просыхания дорожного полотна, чтобы гарантировать плотность покрытия.

Будут ли приводить в порядок остановки?

Да, это одна из приоритетных задач в рамках весенней уборки вместе с обновлением дорожных знаков.

