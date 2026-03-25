Тихая охота за гостями: Коми вложит миллионы в агротуризм и фермерские проекты

Коми меняет вектор развития сельских территорий. В 2026 году власти направят 3,5 миллиона рублей на агротуризм. Деньги — попытка конвертировать тишину лесов и локальный колорит в устойчивый бизнес. Это не благотворительность. Это инвестиция в инфраструктуру, где сохранение лесов становится частью рекреационного капитала.

Фото: commons.wikimedia.org by msdte, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сыктывкар

Миллионы на сельские тропы

"3,5 миллиона — это стартовый импульс. Суть не в объеме чека, а в создании цепочки добавленной стоимости на местах, где экономика раньше буксовала", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Технология отбора фермерских инициатив

Министерство сельского хозяйства республики запускает сито отбора. Старт заявочной кампании — 18 мая. Главная цель — отсечь случайных просителей и найти реальные точки притяжения. Механика проста: предприниматель оплачивает половину затрат, остальное — субсидия государства. Так благоустройство Коми перестает быть обязанностью только муниципалитетов.

Период Бюджет (млн руб.) 2026 год 3,5 2027 год 4,8

Работа с проектами требует экспертизы. Минсельхоз Коми планирует сформировать специальную комиссию к маю. Ученые и операторы будут фильтровать идеи на предмет жизнеспособности.

"Агротуризм — это всегда про баланс среды и сервиса. Если не учитывать износ сетей, проект схлопнется через сезон эксплуатации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Вердикт специалистов

Развитие внутренних территорий — процесс инерционный. Власти смотрят на опыт соседних регионов, где экология Севера становится брендом. Однако успех зависит не от суммы в гранте, а от способности фермера мыслить маркетингом, а не только гектарами. Параллельно с этим решаются вопросы здоровья мужчин в отдаленных районах, что критично для демографической устойчивости.

"Люди едут в Коми за аутентичностью. Главная ошибка — строить пластиковые копии отелей в тайге. Мы будем отбирать проекты, которые интегрированы в ландшафт", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии агротуризма

Каков максимальный размер субсидии?

Государство покрывает до 50% фактических затрат предпринимателя на приобретение имущества для объектов агротуризма.

Кто может участвовать в отборе?

Сельхозтоваропроизводители республики, готовые представить жизнеспособный проект, прошедший оценку экспертной группы.

Как эксперты проверяют заявку?

Рабочая группа оценивает бизнес-составляющую, туристический потенциал объекта и его влияние на развитие сельской территории.

