Коми меняет вектор развития сельских территорий. В 2026 году власти направят 3,5 миллиона рублей на агротуризм. Деньги — попытка конвертировать тишину лесов и локальный колорит в устойчивый бизнес. Это не благотворительность. Это инвестиция в инфраструктуру, где сохранение лесов становится частью рекреационного капитала.
"3,5 миллиона — это стартовый импульс. Суть не в объеме чека, а в создании цепочки добавленной стоимости на местах, где экономика раньше буксовала", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Министерство сельского хозяйства республики запускает сито отбора. Старт заявочной кампании — 18 мая. Главная цель — отсечь случайных просителей и найти реальные точки притяжения. Механика проста: предприниматель оплачивает половину затрат, остальное — субсидия государства. Так благоустройство Коми перестает быть обязанностью только муниципалитетов.
|Период
|Бюджет (млн руб.)
|2026 год
|3,5
|2027 год
|4,8
Работа с проектами требует экспертизы. Минсельхоз Коми планирует сформировать специальную комиссию к маю. Ученые и операторы будут фильтровать идеи на предмет жизнеспособности.
"Агротуризм — это всегда про баланс среды и сервиса. Если не учитывать износ сетей, проект схлопнется через сезон эксплуатации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Развитие внутренних территорий — процесс инерционный. Власти смотрят на опыт соседних регионов, где экология Севера становится брендом. Однако успех зависит не от суммы в гранте, а от способности фермера мыслить маркетингом, а не только гектарами. Параллельно с этим решаются вопросы здоровья мужчин в отдаленных районах, что критично для демографической устойчивости.
"Люди едут в Коми за аутентичностью. Главная ошибка — строить пластиковые копии отелей в тайге. Мы будем отбирать проекты, которые интегрированы в ландшафт", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Государство покрывает до 50% фактических затрат предпринимателя на приобретение имущества для объектов агротуризма.
Сельхозтоваропроизводители республики, готовые представить жизнеспособный проект, прошедший оценку экспертной группы.
Рабочая группа оценивает бизнес-составляющую, туристический потенциал объекта и его влияние на развитие сельской территории.
Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.