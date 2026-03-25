Тихая охота за гостями: Коми вложит миллионы в агротуризм и фермерские проекты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Коми меняет вектор развития сельских территорий. В 2026 году власти направят 3,5 миллиона рублей на агротуризм. Деньги — попытка конвертировать тишину лесов и локальный колорит в устойчивый бизнес. Это не благотворительность. Это инвестиция в инфраструктуру, где сохранение лесов становится частью рекреационного капитала.

Сыктывкар
Фото: commons.wikimedia.org by msdte, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сыктывкар

Миллионы на сельские тропы

"3,5 миллиона — это стартовый импульс. Суть не в объеме чека, а в создании цепочки добавленной стоимости на местах, где экономика раньше буксовала", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Технология отбора фермерских инициатив

Министерство сельского хозяйства республики запускает сито отбора. Старт заявочной кампании — 18 мая. Главная цель — отсечь случайных просителей и найти реальные точки притяжения. Механика проста: предприниматель оплачивает половину затрат, остальное — субсидия государства. Так благоустройство Коми перестает быть обязанностью только муниципалитетов.

Период Бюджет (млн руб.)
2026 год 3,5
2027 год 4,8

Работа с проектами требует экспертизы. Минсельхоз Коми планирует сформировать специальную комиссию к маю. Ученые и операторы будут фильтровать идеи на предмет жизнеспособности.

"Агротуризм — это всегда про баланс среды и сервиса. Если не учитывать износ сетей, проект схлопнется через сезон эксплуатации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Вердикт специалистов

Развитие внутренних территорий — процесс инерционный. Власти смотрят на опыт соседних регионов, где экология Севера становится брендом. Однако успех зависит не от суммы в гранте, а от способности фермера мыслить маркетингом, а не только гектарами. Параллельно с этим решаются вопросы здоровья мужчин в отдаленных районах, что критично для демографической устойчивости.

"Люди едут в Коми за аутентичностью. Главная ошибка — строить пластиковые копии отелей в тайге. Мы будем отбирать проекты, которые интегрированы в ландшафт", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии агротуризма

Каков максимальный размер субсидии?

Государство покрывает до 50% фактических затрат предпринимателя на приобретение имущества для объектов агротуризма.

Кто может участвовать в отборе?

Сельхозтоваропроизводители республики, готовые представить жизнеспособный проект, прошедший оценку экспертной группы.

Как эксперты проверяют заявку?

Рабочая группа оценивает бизнес-составляющую, туристический потенциал объекта и его влияние на развитие сельской территории.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.