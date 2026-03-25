Фура из объявления превратилась в финансовую западню: воронежцы кормят аферистов займами

Если вы думали, что классические схемы из девяностых вымерли вместе с малиновыми пиджаками, спешим расстроить. В Воронежской области за одни сутки киберпреступники выпотрошили карманы тринадцати человек. Пять миллионов рублей испарились в цифровом эфире. Особняком стоит история 33-летнего жителя региональной столицы, который решил, что покупка грузовика через мессенджер — это блестящая инвестиция. Спойлер: инвестиция обернулась долговой ямой, в которую он затянул даже бывшую жену.

Анатомия развода: от растаможки до НДС

Схема стара как мир, но работает бесперебойно. Мужчина нашел объявление о продаже "Ивеко Дейли". Цена, очевидно, была "вкусной", раз здравый смысл покинул чат первым. В ходе переписки лжеменеджеры включили режим бюрократического прессинга. Сначала потребовали деньги за растаможку. Когда клиент сообщил, что пуст, аферисты предложили изящное решение — кредит.

"Это классический сценарий. Мошенники не просто выманивают деньги, они изучают платежеспособность жертвы и её окружения. Использование мессенджеров позволяет им сохранять анонимность и быстро удалять следы преступления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Дальше — больше. После первого транша аппетиты выросли. Появились "коммерческие сборы" и "оплата НДС". Жертва послушно шла на заклание, оформляя заём за займом. Похоже, дисциплина в вопросах сомнительных трат у некоторых граждан выше, чем воинский учет у злостных нарушителей миграционного законодательства.

Кредитная петля как семейный подряд

Самое абсурдное в этой истории — участие бывшей супруги. Женщина, вместо того чтобы оценить риски, оформила на себя кредит в 712 000 рублей. В итоге семейный союз, разрушенный в прошлом, воссоединился в общем финансовом крахе. Суммарно пара подарила преступникам 1 620 000 рублей. Эти деньги не были "лишними", они были заемными.

Этап махинации Легенда аферистов Первый контакт Сверхвыгодная цена на импортное авто Прогрев Срочная оплата таможенных пошлин Дожим Вымышленные налоги и сервисные сборы

Пока господдержка аграриев пытается стимулировать реальный сектор экономики, киберпреступники проводят свою "уборочную кампанию". Они вычищают счета тех, кто верит в чудодейственные сделки в интернете. В полиции уже возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Шансы на возврат денег? Близки к нулю. Деньги ушли на счета-дропы и, скорее всего, уже обналичены.

"С точки зрения банкротства, такие долги — самые тяжелые. Люди остаются с огромными обязательствами перед банками, не имея на руках даже руля от обещанной машины. Суды часто смотрят на такие ситуации скептически, видя неосмотрительность заемщика", — отметил финансовый консультант Илья Кравцов.

Системные дыры в цифровой торговле

Проблема не в мессенджерах, а в отсутствии критического мышления. Мы привыкли, что инфраструктура города меняется, появляются новые сервисы, но методы обмана остаются железобетонными. Мошенники давят на дефицит времени и страх упустить выгоду. Как только вы слышите слова "предоплата" и "перевод на карту физлицу" — закрывайте вкладку.

"Внутренняя политика безопасности в крупных компаниях не допускает расчетов через личные сообщения. Всё, что идет мимо официальных касс и расчетных счетов организации — это криминал в чистом виде", — подчеркнул политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Можно ли вернуть деньги через банк, если перевод был добровольным?

Практически невозможно. Банк исполняет ваше поручение. Если вы сами подтвердили операцию кодом из СМС, финансовая организация не несет ответственности за то, что вы отправили деньги жуликам.

Как проверить продавца в мессенджере?

Никак. Аккаунт можно купить или взломать. Единственный надежный способ — личная встреча, осмотр товара и подписание договора купли-продажи в легальном поле. Всё остальное — лотерея с отрицательным матожиданием.

