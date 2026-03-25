Жители петрозаводской Древлянки снова воюют со стихией. Улица Хейкконена превратилась в полосу препятствий, где ямы успешно соперничают с благоустройством дворовых территорий. Асфальт, призванный соединять точки на карте города, начал рассыпаться в труху, обнажая гравийное "нутро" дороги.

Петрозаводск, ул.Хейкконена
Петрозаводск, ул.Хейкконена

Дорожный апокалипсис на Древлянке

Водители вынуждены балансировать между узким проездом и разбитой обочиной. В дождливую погоду асфальт скрывается под водой — классическое некачественное основание дорожного полотна, склонное к пучению. Колеса автомобилей принимают на себя основной удар, а жители района требуют ответа: где закончились стандарты качества и началось "освоение" бюджетов?

"Дороги в Петрозаводске — это вечная борьба физики с безразличием. Если основание сделано по принципу 'и так сойдет', никакие заплатки не спасут ситуацию после первых заморозков", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Реакция мэрии: бюрократические ритуалы

Чиновничья логика работает безотказно. Вместо признания дефектов — хронологические поправки. Михаил Ершов мастерски перевел стрелки: "ремонтировали четыре года назад, а не в прошлом". Ямы, по версии чиновника, результат "земляных работ трехлетней давности". Это привычная практика модернизации социальной инфраструктуры, где коммуникации важнее покрытия.

"Градостроительная ткань города требует системного подхода, а не косметического вмешательства. Когда мы видим провалы в асфальте, мы видим не просто яму, а отсутствие контроля за сохранностью сетей коммунальщиками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Параметр Аргумент жителей Аргумент мэрии
Возраст асфальта 1 год 4 года
Причина ям Плохое качество Земляные работы

Обещание "устранить несоответствия" звучит как заклинание. Впрочем, город привык к обновлению социальной инфраструктуры, которое всегда граничит с хроническим недоремонтом. Петрозаводску не хватает жесткого аудита исполнителей.

"Городская среда — это живой организм. Если вовремя не лечить 'травмы' покрытия в виде качественной выторфовки и дренажа, мы получим не дороги, а бесконечные бюджетные дыры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорожной инфраструктуре

Почему дорога на Хейкконена так быстро пришла в негодность?

Геологические особенности карельских почв требуют дорогостоящего основания. Экономия на дренажных системах приводит к тому, что спортивная инфраструктура и жилые кварталы оказываются отрезанными от нормальных подъездных путей.

Кто несет ответственность за "несоответствия"?

Административные органы, согласовавшие ордера на проведение земляных работ. Если после прокладки труб подрядчик не восстановил покрытие согласно ГОСТ, претензии следует предъявлять заказчику ремонта.

Экспертная проверка: Эксперт по ЖКХ Евгений Блех, политолог Владимир Орлов, урбанист Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
