Деньги на местах: Карелия выбрала 36 проектов для дворов, спорта и сетей

Карелия перешла к фазе точечного апгрейда территорий через Программу поддержки местных инициатив (ППМИ). Итоги конкурсного отбора 2026 года зафиксировали 36 победителей. Деньги уже зарезервированы в бюджете.
Система работает как спортивный комплекс: жители определяют нагрузку, власти обеспечивают фундамент. Из 124 заявок фильтр прошли 96, но реализованными станут только три десятка амбициозных объектов.
"Механика ППМИ — это не про раздачу денег, а про ответственность. Когда люди сами садятся за чертежи, благоустройство дворов превращается в осознанный актив, а не в абстрактную статью расходов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Показатель 2025 года
|Динамика 2026 года
|61 реализованный проект
|36 одобренных проектов
|Акцент на водоснабжение
|Акцент на спортивную инфраструктуру
География работ охватывает как отдаленные поселения, так и исторические центры. В Хийденсельге перепашут стадион, в Вокнаволоке проложат электрические сети, а Сумский Посад готовится к юбилею через обновление площадей. Инфраструктура требует не только прочного полотна, но и понятной логистики управления.
"Чаще всего проседает эксплуатация. Построить сцену легко, содержать её - другой уровень квеста. Региональное развитие территорий упирается в отсутствие комплексного подхода к тарифам", — [подчеркнул] эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Технические характеристики задают жители на собраниях. Контроль исполнения ложится на муниципальные органы и надзорные комиссии, которые пресекают масштабную реконструкцию без соблюдения ГОСТов.
"На местах важно не потерять инициативу в бюрократической рутине. Благоустройство — это живой процесс, а не перерасчет ЖКХ, где все считает калькулятор", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Проект не терпит затягивания. Времени до финала осталось немного, чтобы трансформировать бумажные планы в реальное оборудование аттракциона или новые коммуникации в селах.
