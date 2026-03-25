Россия » Поволжье » Уфа

В Уфе разворачивается финал затянувшейся драмы, где главные герои — не дрессированные тигры, а юридическая халатность и поразительная правовая близорукость. Десять лет назад Зоолунопарк "Саванна" заехал на государственную землю как временный гость, но решил остаться там в статусе захватчика. Теперь судебные приставы Башкирии сменили уговоры на уголовное дело. Ставка в этой партии — два года лишения свободы для владельцев предприятия, которые перепутали безвозмездное пользование с приватизацией по праву сильного.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Буйвол

Земельный абордаж: 8 тысяч метров вне закона

История началась в 2014 году, когда Уфа щедро выделила передвижному зверинцу участок на улице Менделеева. Пять лет "безвозмездного праздника" пролетели быстро, но когда карета должна была превратиться в тыкву, руководство зоопарка решило, что им мало имеющихся гектаров. Вместо сбора чемоданов они потребовали удвоить территорию. Такое нахальство превратило коммерческую недвижимость в зону боевых действий между мэрией и бизнесом.

"Это классический пример правового нигилизма. Должники годами игнорировали судебные акты, полагая, что живой щит из животных защитит их от буквы закона. Но в уголовном праве сантименты не работают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Пока в регионе вовсю обсуждается инфляция в Башкирии и растущие издержки, выручка "Саванны" за 2024 год составила смешные 84 тысячи рублей. Чистая прибыль в 2 тысячи рублей — это даже не смешно, это диагноз бизнес-модели, которая существует за гранью рентабельности. На такие деньги невозможно содержать даже одну сытую кошку, не говоря уже о целом штате хищников.

Параметр Статус ООО ПКИО "Саванна"
Занимаемая площадь 8,7 тыс. кв. м (незаконно)
Срок аренды Истек в 2019 году
Чистая прибыль (2024) 2 000 рублей
Уголовная статья 315 УК РФ

Заложники в клетках: этическая сторона банкротства

Хищники годами гниют в ржавых вольерах заброшенного зверинца. Совладелец компании Армен Хачатурян пытается выставить ситуацию как "спланированную кампанию", но факты упрямы: животные стали инструментом шантажа. Пока власти развивают международные связи Башкирии и строят индустриальные парки, в центре столицы региона образовалась черная дыра, где игнорируются базовые нормы санитарии и безопасности.

"Когда бизнес не справляется с обязательствами, первична инвентаризация активов. Здесь же активы — живые существа. Муниципалитет не может просто выставить их на мороз, и собственники этим цинично пользуются", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Проблема содержания животных в Уфе сегодня стоит так же остро, как и дефицит кадров в промышленности. Для эвакуации таких "жильцов" нужны специалисты, а не просто приставы с исполнительным листом. Пока чиновники ищут новых хозяев для хищников, время работает против зверей. Это не просто административный спор, это затянувшаяся агония предприятия, которое отказалось признать свое поражение.

Приставы дали "Саванне" достаточно времени на "сборы чемоданов". Однако тактика затягивания сработала лишь временно. Если освещение дорог в Башкирии можно наладить за две недели по приказу главы, то выселить зоопарк с "живым щитом" оказалось задачей на годы. Но лимит терпения исчерпан. Возбуждение дела по статье 315 УК РФ — это финишная прямая, где за нежелание съехать придется платить свободой.

"В подобных кейсах финансовая отчетность часто служит индикатором. Прибыль в две тысячи рублей при миллионных обязательствах — это сигнал для налоговых органов обратить внимание на схемы вывода средств или скрытые доходы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация с "Саванной" напоминает разбитые трассы республики: ехать дальше невозможно, а ремонт требует жестких мер. Владельцам придется выбирать: либо добровольно отдать ключи от территории и передать животных зоозащитникам, либо переехать в места, где клетки будут уже для людей. Государство долго запрягало, но теперь маховик правосудия раскручен до предела.

Ответы на популярные вопросы о деле "Саванны"

Почему зоопарк не выселили раньше?

Первый исполнительный лист был отозван взыскателем, что дало собственникам двухлетнюю передышку. Также процесс тормозило отсутствие условий для безопасной транспортировки хищников.

Что будет с животными после закрытия?

Сейчас ГУФССП и зоозащитники ведут переговоры с профильными организациями и заводчиками о передаче зверей в специализированные питомники с надлежащими условиями.

Какое наказание грозит владельцам?

Уголовная статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Основная претензия — злостное неисполнение решения суда об освобождении муниципальной земли.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист по банкротству Кирилл Мальцев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
