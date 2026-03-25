Тигры в заложниках спора: владельцы зоопарка в Уфе превратили аренду в захват и нарвались на уголовку

В Уфе разворачивается финал затянувшейся драмы, где главные герои — не дрессированные тигры, а юридическая халатность и поразительная правовая близорукость. Десять лет назад Зоолунопарк "Саванна" заехал на государственную землю как временный гость, но решил остаться там в статусе захватчика. Теперь судебные приставы Башкирии сменили уговоры на уголовное дело. Ставка в этой партии — два года лишения свободы для владельцев предприятия, которые перепутали безвозмездное пользование с приватизацией по праву сильного.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Буйвол

Земельный абордаж: 8 тысяч метров вне закона

История началась в 2014 году, когда Уфа щедро выделила передвижному зверинцу участок на улице Менделеева. Пять лет "безвозмездного праздника" пролетели быстро, но когда карета должна была превратиться в тыкву, руководство зоопарка решило, что им мало имеющихся гектаров. Вместо сбора чемоданов они потребовали удвоить территорию. Такое нахальство превратило коммерческую недвижимость в зону боевых действий между мэрией и бизнесом.

"Это классический пример правового нигилизма. Должники годами игнорировали судебные акты, полагая, что живой щит из животных защитит их от буквы закона. Но в уголовном праве сантименты не работают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Пока в регионе вовсю обсуждается инфляция в Башкирии и растущие издержки, выручка "Саванны" за 2024 год составила смешные 84 тысячи рублей. Чистая прибыль в 2 тысячи рублей — это даже не смешно, это диагноз бизнес-модели, которая существует за гранью рентабельности. На такие деньги невозможно содержать даже одну сытую кошку, не говоря уже о целом штате хищников.

Параметр Статус ООО ПКИО "Саванна" Занимаемая площадь 8,7 тыс. кв. м (незаконно) Срок аренды Истек в 2019 году Чистая прибыль (2024) 2 000 рублей Уголовная статья 315 УК РФ

Заложники в клетках: этическая сторона банкротства

Хищники годами гниют в ржавых вольерах заброшенного зверинца. Совладелец компании Армен Хачатурян пытается выставить ситуацию как "спланированную кампанию", но факты упрямы: животные стали инструментом шантажа. Пока власти развивают международные связи Башкирии и строят индустриальные парки, в центре столицы региона образовалась черная дыра, где игнорируются базовые нормы санитарии и безопасности.

"Когда бизнес не справляется с обязательствами, первична инвентаризация активов. Здесь же активы — живые существа. Муниципалитет не может просто выставить их на мороз, и собственники этим цинично пользуются", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Проблема содержания животных в Уфе сегодня стоит так же остро, как и дефицит кадров в промышленности. Для эвакуации таких "жильцов" нужны специалисты, а не просто приставы с исполнительным листом. Пока чиновники ищут новых хозяев для хищников, время работает против зверей. Это не просто административный спор, это затянувшаяся агония предприятия, которое отказалось признать свое поражение.

Юридический тупик и уголовный финал

Приставы дали "Саванне" достаточно времени на "сборы чемоданов". Однако тактика затягивания сработала лишь временно. Если освещение дорог в Башкирии можно наладить за две недели по приказу главы, то выселить зоопарк с "живым щитом" оказалось задачей на годы. Но лимит терпения исчерпан. Возбуждение дела по статье 315 УК РФ — это финишная прямая, где за нежелание съехать придется платить свободой.

"В подобных кейсах финансовая отчетность часто служит индикатором. Прибыль в две тысячи рублей при миллионных обязательствах — это сигнал для налоговых органов обратить внимание на схемы вывода средств или скрытые доходы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация с "Саванной" напоминает разбитые трассы республики: ехать дальше невозможно, а ремонт требует жестких мер. Владельцам придется выбирать: либо добровольно отдать ключи от территории и передать животных зоозащитникам, либо переехать в места, где клетки будут уже для людей. Государство долго запрягало, но теперь маховик правосудия раскручен до предела.

Ответы на популярные вопросы о деле "Саванны"

Почему зоопарк не выселили раньше?

Первый исполнительный лист был отозван взыскателем, что дало собственникам двухлетнюю передышку. Также процесс тормозило отсутствие условий для безопасной транспортировки хищников.

Что будет с животными после закрытия?

Сейчас ГУФССП и зоозащитники ведут переговоры с профильными организациями и заводчиками о передаче зверей в специализированные питомники с надлежащими условиями.

Какое наказание грозит владельцам?

Уголовная статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Основная претензия — злостное неисполнение решения суда об освобождении муниципальной земли.

