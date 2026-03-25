Петербург лечит свои серые зоны: 4 пространства, которые должны поглотить шум, пыль и раздражение

Юг Петербурга сбрасывает бетонную кожу. ГАТИ выдала карт-бланш на создание четырех общественных пространств в Московском районе. Город устал от транзитных пустот и серых проплешин асфальта, требуя функционального дизайна. Благоустройство Петербурга перестает быть косметическим макияжем — теперь это хирургия пространства.

Фото: commons.wikimedia.org by SadPetzl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Монумент героическим защитникам Ленинграда

Архитектурная анатомия новых скверов

Звездный парк на Московском шоссе станет якорем притяжения. Центром композиции выбрали детский комплекс в форме гигантской белой птицы. Метафора полета на фоне шумной магистрали выглядит как попытка эскапизма. В то же время локации "Южная роща" и "Северная роща" призваны залить зеленью развилки у улицы Типанова и Авиационной. Этот Московский район долгое время был зажат в тиски трафика.

"Скверы должны не просто радовать глаз, а работать как фильтры. Пыль, выхлоп, шум — зеленый каркас обязан это поглощать", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Самый амбициозный узел — перекресток Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Путепровод здесь всегда давил на психику автовладельцев. Теперь под "бетонным небом" появятся спортивные площадки. Это попытка превратить депрессивную инженерную зону в место для активности. Инфраструктура для самокатов и пешеходов в подобных местах — редкий, но необходимый кейс.

Локация Ключевой элемент Звездный парк Детский комплекс "Белая птица" Пулковский/Дунайский Закрытые спортплощадки

Городские власти наконец поняли: дефицит кадров и плотность застройки требуют иных решений. Нужно где-то выпускать пар. Даже строительство метро не отменяет потребности в воздухе между домами.

"Инженерная инфраструктура под эстакадами — это всегда риск коррозии и высокий уровень децибел. Без качественных звукоизолирующих мембран спортплощадки там обречены", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Кто следит за качеством материалов?

За приемку и надзор отвечает инспекция, выдающая официальные разрешения. Однако реальный контроль — в руках горожан, которые пользуются этими объектами.

Почему именно эти локации?

Выбор пал на "серые зоны" с высоким пешеходным трафиком, где раньше отсутствовала минимальная рекреационная функция.

Важно помнить, что даже самый красивый парк не выстоит без грамотных инвестиций. История автобусов СПб и архитектурного облика города доказывают: запустить проект проще, чем поддерживать его жизнь.

"Малые архитектурные формы в Петербурге гибнут от влажности и вандализма быстрее, чем в любой другой точке страны. Материалы должны быть экстремально износостойкими", — пояснил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

