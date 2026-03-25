Город диктует новые правила безопасности: как изменился облик популярного петербургского пути

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Сосновский проспект теперь залит светом. Красногвардейский район получил 21 опору и 22 светодиодных маяка. Это не просто замена ламп. Это хирургическая операция на теле транспортного каркаса города. Энергетики проложили километр кабеля и подвесили 690 метров проводов.

Сосновский проспект, СПб
Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Юрьевна Львова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свет над историей Пороховых

"Инфраструктура — это скелет города. Если он сломан, никакое благоустройство Петербурга фасад не спасет. Ставим диоды — снижаем нагрузку на сеть. Логика простая: меньше потерь, больше ресурса на новые узлы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сборка городской среды

Проспект-малыш, всего 870 метров, стал критическим узлом. Здесь сходятся интересы лыжников, спортсменов из профильных училищ и жителей соседнего Янино-1. Рядом — Ржевский лесопарк. Это земля, пропитанная памятью ДОТов и траншей. Теперь мемориальная зона освещена по стандартам XXI века.

"Работа с такими пространствами требует деликатности. Мы не просто втыкаем столбы, мы меняем паттерны поведения людей. Освещенная тропа — это безопасность, это комфортная городская среда в самом прямом, инженерном смысле", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Локация / Проект Статус / Результат
Сосновский проспект Сеть завершена, освещено
Охтинский мыс Проектирование 2026 года

Город пересобирает себя изнутри. Ранее "проснулись" шоссе Революции, Ириновский проспект и Ильинская слобода. Даже Сад "Нева", годами пребывавший в сумерках, получил свою долю люменов. На очереди — кварталы вдоль реки Охты и Новочеркасский проспект. Городские власти методично вытесняют тьму светодиодами, доля которых достигла 66%.

"Масштабные проекты — это всегда борьба с сопротивлением среды. Но когда ты связываешь строительство дорог с освещением, ты получаешь системный эффект. Это инвестиции, которые окупаются через снижение криминогенности и рост трафика в пешеходных зонах", — подчеркнул политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о свете в Петербурге

Почему светодиоды стоят везде?

Они дают направленный пучок света, живут дольше ламп накаливания и потребляют в разы меньше энергии. Экономика города выигрывает на операционных расходах при эксплуатации сетей.

Как освещение связано с историей района?

Освещение делает исторические зоны, такие как Ржевский лесопарк, доступными и безопасными для посещения, превращая их из заброшенных окраин в гражданское пространство.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
