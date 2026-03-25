Тверской обнал на паузе: ФСБ накрыла подпольный банк, работавший шесть лет под прикрытием

Тверской финансовый ландшафт лихорадит. Силовики вскрыли подпольный "расчетно-кассовый центр", который шесть лет мимикрировал под легальный бизнес. Следственный комитет и ФСБ прервали затянувшийся "транзитный" рейс группы оборотистых дельцов, превративших подставные фирмы в конвейер по перекачке наличности.
Схема работала как часы с 2020 года. Группа под руководством местного жителя выстроила сложную архитектуру из "фирм-однодневок". Уведомления о займах в таких структурах не приходят — здесь деньги любят тишину и отсутствие официального учета. Участники ОПГ штамповали юридические лица через номиналов, превращая Тверскую область в транзитную зону для серых капиталов.
Клиенты получали "грязный" кэш, организаторы — сочный процент. Весь этот маскарад попадает под три статьи УК РФ: от незаконной банковской деятельности до неправомерного оборота средств платежей. Пока область обсуждает ввод жилья и развитие инфраструктуры, теневики строили свои виртуальные замки на комиссионных от нелегальных транзакций.
"Такие схемы — это тромбы в экономике региона. Они вымывают ликвидность и создают фиктивную отчетность, которая мешает реальному социально-экономическому развитию территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР сработал жестко. Двое активных участников уже лишились свободы: один отправился в СИЗО, другой — под домашний арест. Силовики сейчас прочесывают регион в поисках остальных фигурантов, которые предпочли скрыться, осознав масштаб провала.
В ходе обысков изъята документация, которая может стать приговором для многих "выгодоприобретателей". Пока одни жители региона заняты волонтерством и помощью слабым, другие создавали угрозу экономической стабильности региона. Изъятые печати и токены подставных фирм — это вещдоки, которые тянут на реальные сроки.
"Административные споры вокруг создания юрлиц через подставных лиц часто заканчиваются уголовными делами. Закон здесь не знает компромиссов: за подпись в чужих документах придется отвечать лично", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
|Признак схемы
|Последствия для бюджета
|Подставные лица (номиналы)
|Выпадение налоговых доходов на миллионы рублей
|Фиктивный документооборот
|Искажение статистики инвестиционной активности
|Обналичивание средств
|Рост коррупционных рисков в госзаказах
Защита от мошенников становится приоритетом не только на уровне звонков от "службы безопасности банка", но и на уровне борьбы с гигантскими прачечными для денег. Прозрачность транзакций и кредитная история теперь под неусыпным надзором БКИ и силовых структур. Тверское дело — это четкий сигнал: "серые" зоны в бизнесе схлопываются.
Для простых обывателей такие новости — повод проверить собственную безопасность. Лишняя подпись или передача паспортных данных случайным знакомым могут сделать вас частью подобной ОПГ без вашего ведома. Работа оперативников доказывает: скрыть финансовые потоки в цифровую эпоху практически невозможно. Система видит всё, даже если аферист думает, что он хитрее алгоритмов, сообщает "АиФ Тверь".
"Модернизация экономики региона требует кристальной чистоты бюджетов. Нацпроекты и программы развития не терпят соседства с незаконным оборотом средств", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Она разрушает конкуренцию и ведет к недофинансированию социальных программ. Деньги, которые должны были уйти в налоги на медицину и дороги, оседают в карманах теневиков.
Статья 173.1 УК РФ предусматривает лишение свободы. Вы будете нести полную ответственность за все финансовые махинации, совершенные через вашу фирму.
Регулярно проверяйте свой профиль на Госуслугах и заказывайте отчеты из БКИ. Любые неизвестные организации в вашей истории — повод для немедленного обращения в полицию.
