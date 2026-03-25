Тверской обнал на паузе: ФСБ накрыла подпольный банк, работавший шесть лет под прикрытием

Тверской финансовый ландшафт лихорадит. Силовики вскрыли подпольный "расчетно-кассовый центр", который шесть лет мимикрировал под легальный бизнес. Следственный комитет и ФСБ прервали затянувшийся "транзитный" рейс группы оборотистых дельцов, превративших подставные фирмы в конвейер по перекачке наличности.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
Задержание

Анатомия тверского обнала: схемы и сроки

Схема работала как часы с 2020 года. Группа под руководством местного жителя выстроила сложную архитектуру из "фирм-однодневок". Уведомления о займах в таких структурах не приходят — здесь деньги любят тишину и отсутствие официального учета. Участники ОПГ штамповали юридические лица через номиналов, превращая Тверскую область в транзитную зону для серых капиталов.

Клиенты получали "грязный" кэш, организаторы — сочный процент. Весь этот маскарад попадает под три статьи УК РФ: от незаконной банковской деятельности до неправомерного оборота средств платежей. Пока область обсуждает ввод жилья и развитие инфраструктуры, теневики строили свои виртуальные замки на комиссионных от нелегальных транзакций.

"Такие схемы — это тромбы в экономике региона. Они вымывают ликвидность и создают фиктивную отчетность, которая мешает реальному социально-экономическому развитию территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Будни следствия: от сейфов до арестов

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР сработал жестко. Двое активных участников уже лишились свободы: один отправился в СИЗО, другой — под домашний арест. Силовики сейчас прочесывают регион в поисках остальных фигурантов, которые предпочли скрыться, осознав масштаб провала.

В ходе обысков изъята документация, которая может стать приговором для многих "выгодоприобретателей". Пока одни жители региона заняты волонтерством и помощью слабым, другие создавали угрозу экономической стабильности региона. Изъятые печати и токены подставных фирм — это вещдоки, которые тянут на реальные сроки.

"Административные споры вокруг создания юрлиц через подставных лиц часто заканчиваются уголовными делами. Закон здесь не знает компромиссов: за подпись в чужих документах придется отвечать лично", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Признак схемы Последствия для бюджета
Подставные лица (номиналы) Выпадение налоговых доходов на миллионы рублей
Фиктивный документооборот Искажение статистики инвестиционной активности
Обналичивание средств Рост коррупционных рисков в госзаказах

Контроль и безопасность на финансовом рынке

Защита от мошенников становится приоритетом не только на уровне звонков от "службы безопасности банка", но и на уровне борьбы с гигантскими прачечными для денег. Прозрачность транзакций и кредитная история теперь под неусыпным надзором БКИ и силовых структур. Тверское дело — это четкий сигнал: "серые" зоны в бизнесе схлопываются.

Для простых обывателей такие новости — повод проверить собственную безопасность. Лишняя подпись или передача паспортных данных случайным знакомым могут сделать вас частью подобной ОПГ без вашего ведома. Работа оперативников доказывает: скрыть финансовые потоки в цифровую эпоху практически невозможно. Система видит всё, даже если аферист думает, что он хитрее алгоритмов, сообщает "АиФ Тверь".

"Модернизация экономики региона требует кристальной чистоты бюджетов. Нацпроекты и программы развития не терпят соседства с незаконным оборотом средств", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о финансовых преступлениях

Чем опасна незаконная банковская деятельность для обычного человека?

Она разрушает конкуренцию и ведет к недофинансированию социальных программ. Деньги, которые должны были уйти в налоги на медицину и дороги, оседают в карманах теневиков.

Что грозит за добровольное согласие стать номинальным директором?

Статья 173.1 УК РФ предусматривает лишение свободы. Вы будете нести полную ответственность за все финансовые махинации, совершенные через вашу фирму.

Как обезопасить себя от использования личных данных в таких схемах?

Регулярно проверяйте свой профиль на Госуслугах и заказывайте отчеты из БКИ. Любые неизвестные организации в вашей истории — повод для немедленного обращения в полицию.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
