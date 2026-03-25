Минус шесть в один конец: полиция Костромы зачистила подвалы и стройки от нелегалов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Кострома зачищает тылы. Полиция выставила заслон на пути нелегального трафика. Рейды по подвалам и стройкам дали сухой остаток: минус шесть человек в один конец. Операция "Нелегал" вскрыла гнойник системного игнорирования границ.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Фильтр для заезжих: 600 адресов в решете

Силовики прошлись частым гребнем по городу. Проверено более 600 локаций. Результат — 79 нарушений. Это не просто цифры. Это индикатор того, как инфраструктура города переваривает неучтенную рабочую силу. Социальное напряжение копится тихо. Полиция лишь сбрасывает давление через подобные рейды.

"Контроль миграционных потоков — это не только вопрос безопасности, но и защита трудового рынка. Регион должен понимать, кто и на каких основаниях здесь находится", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Штрафные санкции составили 240 тысяч рублей. Сумма для бюджета символическая. Но для конкретных 45 нарушителей — ощутимый удар по карману. Это цена попытки обмануть систему. Когда автобусные рейсы дорожают, а жизнь в провинции требует легализации, экономить на патентах становится опасно.

Уголовная вертикаль и билет в один конец

Пять уголовных дел — это уже не административная разминка. Речь идет об организации каналов нелегальной миграции и фиктивных постановках на учет. Шесть человек уже пакуют вещи в центре временного содержания. Их ждет экстрадиция. Еще пятнадцати закрыли въезд в Россию на годы. Система выплевывает тех, кто не играет по правилам.

Показатель Итог операции
Проверено объектов Более 600
Возбуждено уголовных дел 5
Запрет на въезд 15 человек
Штрафы (общий объем) 240 000 рублей

Такая жесткость обоснована. Нелегалы часто становятся теневым сектором экономики. Пока легальные аграрии получают авансирование и платят налоги, серые схемы дискредитируют бизнес. Полиция просто уравнивает шансы.

"Административные барьеры для мигрантов — это инструмент регулирования. Нарушение правил должно стоить дорого, иначе закон перестает работать", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Гетто отменяется: среда диктует правила

Кострома не планирует превращаться в перевалочный пункт. Чистка города от тех, кто живет "мимо кассы", будет продолжаться. Это вопрос качества жизни. Город требует чистоты не только в вопросах вывоза отходов, но и в юридическом поле. Каждое сокращение срока пребывания — это сигнал остальным: легализуйся или уезжай.

"Любое социальное отклонение, будь то незаконное проживание или неуплата налогов, бьет по региональному бюджету. Мы видим попытку навести порядок железной рукой", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Итоги операции "Нелегал" — это профилактическая прививка. Город демонстрирует зубы. Попытки спрятаться за "резиновыми" квартирами больше не работают. Полиция Костромы сокращает популяцию нарушителей методично и без сантиментов, сообщает "МК в Костроме".

Ответы на популярные вопросы о миграционных рейдах

Сколько мигрантов выслали из Костромы?

В ходе последней операции шесть человек направлены на экстрадицию, еще пятнадцати запрещен въезд в страну.

Какие санкции грозят за нарушение миграционного учета?

Помимо штрафов (в данном случае на 240 тысяч рублей), предусмотрено сокращение сроков пребывания и уголовная ответственность за фиктивную регистрацию.

Как часто проводятся такие проверки?

Операция "Нелегал" носит регулярный характер и охватывает жилой сектор, стройки и места общественного питания.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, региональный аналитик Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.