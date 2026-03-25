Минус шесть в один конец: полиция Костромы зачистила подвалы и стройки от нелегалов

Кострома зачищает тылы. Полиция выставила заслон на пути нелегального трафика. Рейды по подвалам и стройкам дали сухой остаток: минус шесть человек в один конец. Операция "Нелегал" вскрыла гнойник системного игнорирования границ.
Силовики прошлись частым гребнем по городу. Проверено более 600 локаций. Результат — 79 нарушений. Это не просто цифры. Это индикатор того, как инфраструктура города переваривает неучтенную рабочую силу. Социальное напряжение копится тихо. Полиция лишь сбрасывает давление через подобные рейды.
"Контроль миграционных потоков — это не только вопрос безопасности, но и защита трудового рынка. Регион должен понимать, кто и на каких основаниях здесь находится", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Штрафные санкции составили 240 тысяч рублей. Сумма для бюджета символическая. Но для конкретных 45 нарушителей — ощутимый удар по карману. Это цена попытки обмануть систему. Когда автобусные рейсы дорожают, а жизнь в провинции требует легализации, экономить на патентах становится опасно.
Пять уголовных дел — это уже не административная разминка. Речь идет об организации каналов нелегальной миграции и фиктивных постановках на учет. Шесть человек уже пакуют вещи в центре временного содержания. Их ждет экстрадиция. Еще пятнадцати закрыли въезд в Россию на годы. Система выплевывает тех, кто не играет по правилам.
|Показатель
|Итог операции
|Проверено объектов
|Более 600
|Возбуждено уголовных дел
|5
|Запрет на въезд
|15 человек
|Штрафы (общий объем)
|240 000 рублей
Такая жесткость обоснована. Нелегалы часто становятся теневым сектором экономики. Пока легальные аграрии получают авансирование и платят налоги, серые схемы дискредитируют бизнес. Полиция просто уравнивает шансы.
"Административные барьеры для мигрантов — это инструмент регулирования. Нарушение правил должно стоить дорого, иначе закон перестает работать", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Кострома не планирует превращаться в перевалочный пункт. Чистка города от тех, кто живет "мимо кассы", будет продолжаться. Это вопрос качества жизни. Город требует чистоты не только в вопросах вывоза отходов, но и в юридическом поле. Каждое сокращение срока пребывания — это сигнал остальным: легализуйся или уезжай.
"Любое социальное отклонение, будь то незаконное проживание или неуплата налогов, бьет по региональному бюджету. Мы видим попытку навести порядок железной рукой", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.
Итоги операции "Нелегал" — это профилактическая прививка. Город демонстрирует зубы. Попытки спрятаться за "резиновыми" квартирами больше не работают. Полиция Костромы сокращает популяцию нарушителей методично и без сантиментов, сообщает "МК в Костроме".
