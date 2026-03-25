Вместо бижутерии — СИЗО: в Костроме удачная кража в ПВЗ обернулась для дамы очередным сроком

Костромской криминал бьет рекорды абсурда. В местном пункте выдачи заказов разыгралась драма, достойная дешевого ситкома, но с вполне реальным уголовным финалом. Рецидивистка со стажем "обнесла" ПВЗ, выудив из коробки золотую цепь за 90 тысяч рублей. Финал истории — аттракцион невиданной щедрости: воровка подарила ювелирку подруге, приняв ее за дешевый сплав из перехода. Теперь вместо благодарности "меценатку" ждет очередной срок, тринадцатый по счету.

Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование Преступник

Логика случая: как работают серийные воры

26-летняя жительница Костромы не искала сложных схем. Она зашла в ПВЗ, увидела открытую коробку и схватила первый попавшийся сверток. Это классический пример преступления "на рывке". Криминальный почерк выдает отсутствие подготовки: дама даже не поняла, что держит в руках целое состояние. Пока карьера в Костроме у нормальных людей строится на компетенциях, у героини сводок она идет по проторенной дорожке хищений из ритейла.

"Такие преступления в малых городах часто совершаются спонтанно. Отсутствие контроля в зоне приемки товара провоцирует маргинальные слои населения на быстрые кражи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Для Костромы, где сейчас активно обсуждается мусорный коллапс и работа муниципальных служб, подобные инциденты — лишняя нагрузка на правоохранительную систему. Преступница оказалась "старой знакомой" оперативников. В её послужном списке уже 12 эпизодов. Тринадцатый стал фатальным из-за высокой стоимости похищенного.

Безопасность ПВЗ: дыры в системе

Ситуация вскрыла системную проблему маркетплейсов. Товар стоимостью почти в сто тысяч рублей лежал в открытом доступе у входа. Пока управляющие компании города не могут разобраться с долгами перед подрядчиками, бизнесмены в сфере логистики экономят на безопасности пунктов выдачи.

Параметр кражи Детали инцидента Объект хищения Золотая цепочка 585 пробы Оценочная стоимость 90 000 рублей Статус подозреваемой Рецидивистка (13-й эпизод)

"Юридически здесь чистый состав кражи в значительном размере. Тот факт, что она не знала реальной цены золота, не освобождает от ответственности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Последствия щедрости

Когда полиция постучала в дверь, воровка была искренне расстроена. Не фактом кражи, а тем, что "подогнала" подруге слишком дорогой презент. Она всерьез полагала, что украла бижутерию. Теперь "щедрость" за чужой счет обернется реальным сроком. В регионе, где сейчас фиксируются климатические аномалии и сугробы выше человеческого роста, конвой доставит задержанную в СИЗО гораздо быстрее, чем почистят дороги.

"Инфраструктура ПВЗ в спальных районах зачастую не соответствует нормам безопасности. Видеонаблюдение помогает найти преступника, но не предотвращает само действие", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кражах в ПВЗ

Кто несет ответственность за пропажу товара до получения клиентом?

До момента выдачи заказа ответственность лежит на маркетплейсе или владельце пункта выдачи. Клиенту обязаны вернуть деньги или привезти дубликат товара.

Поможет ли "незнание цены" смягчить приговор?

Нет. Следствие опирается на рыночную стоимость похищенного имущества. Если сумма превышает 5000 рублей, наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ.

Что делать, если товар в ПВЗ выглядит вскрытым?

Необходимо зафиксировать это на камеру в присутствии сотрудника и немедленно оформить отказ с указанием причины в мобильном приложении.

