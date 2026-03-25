Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тверской обнал на паузе: ФСБ накрыла подпольный банк, работавший шесть лет под прикрытием
Долговой шторм в Ивановской области: как местный бизнес умудрился задолжать 245 миллиардов
Киберпанк в Брянске отменяется: полиция официально ответила на слухи о проверках смартфонов
Элитный бренд из гаража: двое умельцев из Кохмы напоили область химией на 20 миллионов
Чемодан с миллионами не помог: в Белгороде жестко приземлили рейдера из Москвы за наглый подкуп
Думал, что прокатит: директор фирмы под Брянском променял новенький стадион на уголовную статью
Таможня бьёт по кошельку, а схемы становятся хитрее: импорт авто превращается в опасную игру
Конец строительному аду в Белгороде: почему за перфоратор днем теперь отдадут сто тысяч
Организм подаёт сигнал о помощи — а его заливают чаем: затяжной кашель требует других средств

Вместо бижутерии — СИЗО: в Костроме удачная кража в ПВЗ обернулась для дамы очередным сроком

Россия » Центр

Костромской криминал бьет рекорды абсурда. В местном пункте выдачи заказов разыгралась драма, достойная дешевого ситкома, но с вполне реальным уголовным финалом. Рецидивистка со стажем "обнесла" ПВЗ, выудив из коробки золотую цепь за 90 тысяч рублей. Финал истории — аттракцион невиданной щедрости: воровка подарила ювелирку подруге, приняв ее за дешевый сплав из перехода. Теперь вместо благодарности "меценатку" ждет очередной срок, тринадцатый по счету.

Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование
Логика случая: как работают серийные воры

26-летняя жительница Костромы не искала сложных схем. Она зашла в ПВЗ, увидела открытую коробку и схватила первый попавшийся сверток. Это классический пример преступления "на рывке". Криминальный почерк выдает отсутствие подготовки: дама даже не поняла, что держит в руках целое состояние. Пока карьера в Костроме у нормальных людей строится на компетенциях, у героини сводок она идет по проторенной дорожке хищений из ритейла.

"Такие преступления в малых городах часто совершаются спонтанно. Отсутствие контроля в зоне приемки товара провоцирует маргинальные слои населения на быстрые кражи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Для Костромы, где сейчас активно обсуждается мусорный коллапс и работа муниципальных служб, подобные инциденты — лишняя нагрузка на правоохранительную систему. Преступница оказалась "старой знакомой" оперативников. В её послужном списке уже 12 эпизодов. Тринадцатый стал фатальным из-за высокой стоимости похищенного.

Безопасность ПВЗ: дыры в системе

Ситуация вскрыла системную проблему маркетплейсов. Товар стоимостью почти в сто тысяч рублей лежал в открытом доступе у входа. Пока управляющие компании города не могут разобраться с долгами перед подрядчиками, бизнесмены в сфере логистики экономят на безопасности пунктов выдачи.

Параметр кражи Детали инцидента
Объект хищения Золотая цепочка 585 пробы
Оценочная стоимость 90 000 рублей
Статус подозреваемой Рецидивистка (13-й эпизод)

"Юридически здесь чистый состав кражи в значительном размере. Тот факт, что она не знала реальной цены золота, не освобождает от ответственности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Последствия щедрости

Когда полиция постучала в дверь, воровка была искренне расстроена. Не фактом кражи, а тем, что "подогнала" подруге слишком дорогой презент. Она всерьез полагала, что украла бижутерию. Теперь "щедрость" за чужой счет обернется реальным сроком. В регионе, где сейчас фиксируются климатические аномалии и сугробы выше человеческого роста, конвой доставит задержанную в СИЗО гораздо быстрее, чем почистят дороги.

"Инфраструктура ПВЗ в спальных районах зачастую не соответствует нормам безопасности. Видеонаблюдение помогает найти преступника, но не предотвращает само действие", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кражах в ПВЗ

Кто несет ответственность за пропажу товара до получения клиентом?

До момента выдачи заказа ответственность лежит на маркетплейсе или владельце пункта выдачи. Клиенту обязаны вернуть деньги или привезти дубликат товара.

Поможет ли "незнание цены" смягчить приговор?

Нет. Следствие опирается на рыночную стоимость похищенного имущества. Если сумма превышает 5000 рублей, наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ.

Что делать, если товар в ПВЗ выглядит вскрытым?

Необходимо зафиксировать это на камеру в присутствии сотрудника и немедленно оформить отказ с указанием причины в мобильном приложении.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Одна заправка может убить двигатель: чем опасна привычка ездить на одну и ту же АЗС
Авто
Одна заправка может убить двигатель: чем опасна привычка ездить на одну и ту же АЗС
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Последние материалы
Вместо бижутерии — СИЗО: в Костроме удачная кража в ПВЗ обернулась для дамы очередным сроком
Долговой шторм в Ивановской области: как местный бизнес умудрился задолжать 245 миллиардов
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Киберпанк в Брянске отменяется: полиция официально ответила на слухи о проверках смартфонов
Элитный бренд из гаража: двое умельцев из Кохмы напоили область химией на 20 миллионов
Чемодан с миллионами не помог: в Белгороде жестко приземлили рейдера из Москвы за наглый подкуп
Думал, что прокатит: директор фирмы под Брянском променял новенький стадион на уголовную статью
Конец ручного управления: как новая система индексации защищает доходы старшего поколения
Таможня бьёт по кошельку, а схемы становятся хитрее: импорт авто превращается в опасную игру
Конец строительному аду в Белгороде: почему за перфоратор днем теперь отдадут сто тысяч
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.