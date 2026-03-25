Долговой шторм в Ивановской области: как местный бизнес умудрился задолжать 245 миллиардов

Экономика Ивановской области перешла в режим "жизни взаймы" с размахом, достойным федеральных корпораций. По данным Банка России, кредитный портфель региональных компаний на 1 февраля 2026 года раздулся до 244,7 миллиарда рублей. Это не просто рост — это вертикальный взлет: показатель увеличился в три раза всего за двенадцать месяцев. Регион, где привыкли обсуждать шум в жилых домах и проблемы малого бизнеса, внезапно обнаружил себя в эпицентре долгового цунами.

Фото: pixabay.com by velikorodov94 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Концентрация риска: гиганты тянут одеяло

Львиная доля задолженности — 173 миллиарда рублей — технически "прописана" в Ивановской области, но имеет федеральный масштаб. Речь о двух тяжеловесах: "Первой грузовой компании" и "Атланте". Эти структуры фактически формируют финансовый ландшафт региона, оставляя остальным секторам лишь крохи со стола кредитных лимитов. Пока власти обсуждают новые нормы парковок и комфортную среду, реальные деньги крутятся в логистических узлах.

"Рост закредитованности в три раза за год — это аномалия, вызванная перетоком крупных корпоративных заемщиков. Для регионального бюджета это означает рост рисков, так как устойчивость местной экономики теперь напрямую зависит от самочувствия двух-трех игроков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Малый бизнес: стагнация на фоне долгов

Если корпораты "пылесосят" рынок, то малый и средний бизнес (МСП) ушел в глухую оборону. Задолженность сектора МСП составила 43,4 миллиарда рублей, незначительно сократившись на 0,5%. Однако радоваться нечему. Пока в городе идет борьба с расклейкой объявлений, малые предприниматели тонут в просрочках. Объем "плохих" долгов в этом сегменте подскочил на 23,3%, достигнув 1,7 миллиарда рублей. Деньги становятся дорогими, а механизмы возврата — жесткими.

Показатель Значение / Динамика Общая задолженность компаний 244,7 млрд руб. (рост в 3 раза) Доля крупнейших компаний 173 млрд руб. (70% портфеля) Задолженность сектора МСП 43,4 млрд руб. (-0,5%) Просрочка в секторе МСП 1,7 млрд руб. (+23,3%)

Финансовая дисциплина в регионе напоминает ситуацию с коммунальными платежами, где износ здания 80 процентов становится поводом для судебных исков, а не для ремонта. Компании берут новые кредиты — только в январе 5,5 миллиарда рублей — чтобы закрыть старые дыры. Это классическая долговая спираль, где каждый новый виток стоит дороже предыдущего.

"Инфраструктурные проекты и благоустройство часто зависят от кредитных линий компаний-подрядчиков. Высокая просрочка в МСП — это сигнал, что муниципальные контракты могут "зависнуть" из-за дефицита оборотных средств у исполнителей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Динамика просрочки и токсичные активы

Общая "просрочка" по области за год выросла на 36%, достигнув 4,8 миллиарда рублей. Примечательно, что крупные игроки ("Первая грузовая" и "Атлант") платят по счетам вовремя. Весь груз неплатежей ложится на плечи регионального бизнеса. Ситуация напоминает кражу денег через телефонные схемы: внешне все выглядит законно, но в итоге кошелек бизнеса пустеет быстрее, чем пополняется, сообщает "Ивановские новости".

"Мы наблюдаем системный кризис ликвидности у мелких собственников. Административные барьеры и муниципальные нормативы давят на бизнес, заставляя его уходить в глубокие кассовые разрывы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему долг вырос так резко?

Основной драйвер — перерегистрация или перевод крупных кредитных линий федеральных транспортных компаний на ивановские площадки. Это бумажный рост, не отражающий реального развития местного производства.

Чем опасна просрочка в 4,8 миллиарда?

Для банков это сигнал к ужесточению условий. Малому бизнесу станет сложнее получать оборотные средства, что может привести к волне банкротств и сокращению рабочих мест.

Как ситуация влияет на обычных граждан?

Зависимость прямая: через налоги в местный бюджет и стабильность зарплат. Если бизнес закредитован, инвестиции в развитие и социальные программы сокращаются.

